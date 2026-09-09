배달의민족, 송파구 어르신에 추석 음식 나눔

AI 핵심 요약beta
- 우아한형제들은 8일 송파구 어르신에 음식을 전달했다
- 배민프렌즈 12기 파트너 20명과 구성원 등 50여명이 참여했다
- 수제 오미자청·한지꽃 체험으로 나눔을 더했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
수제청·한지공예 체험도 진행
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 배달의민족 운영사 우아한형제들은 추석을 앞두고 입점 파트너들과 함께 송파구 노인맞춤돌봄 서비스 대상 어르신들에게 명절 음식을 전달하는 봉사활동을 했다고 9일 밝혔다.
행사는 지난 8일 서울 송파구 석촌동 배민아카데미 서울센터에서 열렸다. 배민프렌즈 12기 파트너 20명과 송파구 어르신 20명, 배민 구성원 등 총 50여명이 참여했다.
파트너들은 이날 오전 센터에 모여 어르신들에게 전달할 반찬과 명절 음식을 직접 조리하고 포장했다. 준비한 음식 꾸러미는 행사가 끝난 뒤 전달했다.
오후에는 파트너와 어르신이 짝을 이뤄 체험 프로그램에 참여했다. 경기 부천에서 디저트 카페 떡기리 상동본점을 운영하는 김은정 파트너가 강사로 나서 수제 오미자청 만들기 수업을 진행했다. 한지꽃으로 작은 정원을 꾸미는 프로그램도 마련됐다.
배민프렌즈는 배민아카데미에서 만난 배달의민족 입점 파트너들이 성장과 나눔을 함께하는 커뮤니티로, 현재 12기가 운영되고 있다.
배달의민족은 파트너들과 함께 취약계층 아동을 위한 도시락 전달, 김장김치 나눔, 사랑의 밥차 운영 등 봉사활동을 이어오고 있다.
kji01@newspim.com