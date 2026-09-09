하나은행, 퇴직연금 전용 '개인투자용 국채' 출시

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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 하나은행이 확정기여형(DC) 및 개인형퇴직연금(IRP) 계좌를 통해 개인투자용 국채를 직접 매입할 수 있는 퇴직연금 전용 상품을 출시했다고 9일 밝혔다.

[사진=하나은행]

퇴직연금 전용 개인투자용 국채는 정부가 개인투자자를 대상으로 발행하는 저축성 국채다. 퇴직연금 계좌를 통해 10만 원 단위로 10년물과 20년물 국채를 매입할 수 있으며 만기까지 보유할 경우 표면금리에 가산금리가 더해진 연 복리 이자가 적용된다.

퇴직연금 계좌를 활용하는 만큼 세제 혜택도 적용된다. 국채 투자에서 발생하는 이자 과세는 인출 시점까지 이연되며 만 55세 이후 연금 형태로 수령할 경우 연금소득세가 적용돼 세 부담을 낮출 수 있다.

국채 발행일은 매월 20일로 지정되어 있으며, 이달 청약 일정은 9일부터 15일까지다. 9월에는 전국 영업점에서 청약을 접수하고 10월부터는 모바일 앱 '하나원큐'를 통한 비대면 청약으로 확대될 예정이다.

하나은행 관계자는 "퇴직연금 전용 개인투자용 국채는 장기 복리 효과와 세제 혜택을 동시에 제공하는 상품"이라며 "향후에도 투자 성향과 은퇴 준비 수요에 맞춘 퇴직연금 상품 라인업을 확대하겠다"고 말했다.

한편 하나은행은 퇴직연금사업자 평가에서 3년 연속 우수사업자로 선정된 바 있으며 이달 1일부터 IRP 전용 보증형 실적배당보험을 판매하는 등 관련 상품을 확장하고 있다.

eoyn2@newspim.com