에스트래픽, 'AI 기반 도시운영 컨트롤타워' 공개

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교통·주거·재난안전·헬스케어 데이터 연계한 통합 운영체계 제시

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 교통·모빌리티 인프라 전문기업 에스트래픽이 부산 벡스코에서 열리는 '2026 월드 스마트시티 엑스포(WSCE 2026)'에 강원권 대표사로 참가해 '인공지능(AI) 기반 도시운영 컨트롤타워 모델'을 공개한다.

에스트래픽은 오는 11일까지 열리는 이번 행사에서 국토교통부의 'AI 특화 시범도시(K-AI CITY)' 사업을 기반으로 한 AI 기반 통합 도시운영체계를 선보인다고 9일 밝혔다.

에스트래픽은 총사업비 1981억원 규모의 '원주형 K-AI CITY' 사업에서 민간 컨소시엄 대표사(PMO)를 맡고 있으며 스마트시티 통합 운영체계 구축을 총괄한다.

에스트래픽 로고. [사진=에스트래픽]

지난 6월 선정된 원주형 K-AI CITY는 교통·주거·재난안전·헬스케어 등 도시 분야에 AI 기술을 적용하는 사업이다.

에스트래픽은 사업 과정에서 개별 AI 기술과 현장 데이터를 통합해 AI 분석 정보를 행정과 현장 대응에 연결하는 'AI 기반 의사결정 컨트롤타워'인 도시지능센터 구축을 추진한다. 이를 통해 교통·안전·헬스케어 분야의 도시 서비스를 통합 운영하는 것이 목표다.

회사는 이번 사업을 기존 교통 시스템 통합(SI) 사업에서 AI 기반 통합 플랫폼 사업으로 영역을 확대하는 계기로 삼을 계획이다. 원주형 K-AI CITY 사업을 향후 공공 및 글로벌 인공지능 전환(AX) 시장 진출을 위한 기반으로 활용한다는 방침이다.

에스트래픽 관계자는 "인프라를 유기적으로 연결하는 운영 역량을 바탕으로 이번 사업을 향후 공공 및 글로벌 AX 시장 진출의 표준 모델로 삼겠다"고 말했다.

에스트래픽은 기존 교통·철도 사업도 확대하고 있다. 회사는 미국 샌프란시스코 광역철도(BART)와 로스앤젤레스 메트로(LA Metro) 등에서 차세대 요금징수 시스템 사업을 수주했다. 최근에는 LS일렉트릭의 철도신호 사업부를 인수했다.

회사는 기존 교통·철도 인프라 사업과 원주형 K-AI CITY를 비롯한 AI 신사업을 연계해 사업 영역을 확대할 계획이다.

주주환원 정책도 이어가고 있다. 에스트래픽은 2024년부터 누적 60억원 규모의 자사주를 매입했으며 이 가운데 41억원어치를 소각했다. 결산배당은 주당 60원에서 최근 160원으로 확대했다.

에스트래픽 경영진은 "실적을 바탕으로 주주환원 정책을 이행하고 회사의 내재가치가 자본시장에서 평가받을 수 있도록 주주가치 제고를 지속하겠다"고 밝혔다.

dconnect@newspim.com