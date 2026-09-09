토스·PFCT, 금융사별 맞춤형 신용평가 모형 개발

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토스스코어 활용해 여신심사 정교화…소비자 금융접근성 확대

[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 토스는 AI 기반 기술금융사 PFCT와 손잡고 금융회사별 맞춤형 신용평가 모형을 공동 개발한다고 9일 밝혔다.

[사진= 토스]

지난 8일 양사는 토스 신논현 오피스에서 협약식을 가졌다. 신현호 토스 금융사업부문 부사장과 이수환 PFCT 대표 등이 참석했다.

협력 방식은 토스가 한국평가데이터와 함께 개발한 토스스코어와 다양한 데이터를 활용해 금융회사별 최적화 모형을 개발하고, PFCT가 자사 렌딩테크솔루션 '에어팩'을 통해 금융회사에 제공하는 형태다. 토스는 모형 개발에 필요한 데이터와 컨설팅을 담당하고, PFCT는 모형 구동과 최적화된 활용을 지원하는 프레임워크와 컨설팅을 맡는다.

금융회사는 맞춤형 모형을 통해 대출 금리와 한도를 정하는 여신심사 기준을 세밀하게 조정할 수 있다. 이는 리스크 관리를 강화하면서 수익성을 높일 수 있다는 의미다.

소비자는 다양한 대안 데이터로 상환 능력을 폭넓게 평가받을 수 있다. 기존 심사에서 충분히 드러나지 않던 고객도 더 나은 승인·금리·한도 조건으로 심사받을 가능성이 높아진다. 소득이나 금융 이력이 부족해 제도권 금융에서 밀려나기 쉬웠던 이들에게 새로운 기회가 열린다.

romeok@newspim.com