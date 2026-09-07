[서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 김승원 법무부 장관 후보자가 자신을 둘러싼 '식약처 청탁' 의혹을 제기한 한동훈 무소속 의원에 대해 "청문회 증인으로 나와 자신이 한 말에 대한 책임을 져야 한다"고 밝혔다.
김 후보자는 "외압으로 저에 대한 기소유예가 이뤄졌다고 한다면 사실관계를 증명해보라"며 이 같이 말했다.
그러면서 한 의원이 공개한 수사자료에 대해 "어디에서 입수한 것인지, 적법하게 취득한 것인지 밝혀야 한다"고 주장했다.
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[속보] 김승원 "한동훈, 청문회 증인으로 나와 자신이 한 말 책임져야"
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[서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 김승원 법무부 장관 후보자가 자신을 둘러싼 '식약처 청탁' 의혹을 제기한 한동훈 무소속 의원에 대해 "청문회 증인으로 나와 자신이 한 말에 대한 책임을 져야 한다"고 밝혔다.