토요타코리아, 보령서 첫 고객 랠리 프로그램…69개 팀 참가

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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 토요타코리아가 모터스포츠와 지역 관광을 결합한 고객 참여형 랠리 프로그램을 처음 선보였다.

TGR 랠리 플레이 드리프트 쇼런. [사진=토요타코리아]

토요타코리아는 지난 5일 충남 보령 아주자동차대학교와 보령 일대에서 'TGR 랠리 플레이'를 개최했다고 7일 밝혔다. 행사에는 오픈 클래스 57팀과 어드밴스드 클래스 12팀 등 총 69개 팀, 181명이 참가했으며 57개 팀이 랠리 코스를 완주했다.

참가자들은 드라이버와 코드라이버가 한 팀을 이뤄 약 4시간 동안 70km 코스를 주행했다. 내비게이션 대신 페이스노트를 활용해 체크포인트를 찾고 다양한 미션을 수행하는 방식으로 진행됐다.

코스에는 보령의 자연과 문화유산, 농장 등 지역 관광 콘텐츠를 연계했다. 현장에서는 드리프트 쇼런과 TGR 시뮬레이터, 헤리티지 전시, 짐카나 등 모터스포츠 체험 프로그램도 운영했다.

콘야마 마나부 토요타코리아 사장은 "참가자들이 가족·친구와 함께 자동차와 모터스포츠가 주는 즐거움을 경험하는 계기가 됐길 바란다"고 말했다.

chanw@newspim.com