토요타코리아, 보령서 첫 고객 랠리 프로그램…69개 팀 참가

AI 핵심 요약beta
- 토요타코리아가 5일 보령서 TGR 랠리 플레이를 열었다.
- 69개 팀 181명이 70km 랠리 코스를 주행했다.
- 보령 관광과 드리프트 등 체험 프로그램을 결합했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 토요타코리아가 모터스포츠와 지역 관광을 결합한 고객 참여형 랠리 프로그램을 처음 선보였다.
토요타코리아는 지난 5일 충남 보령 아주자동차대학교와 보령 일대에서 'TGR 랠리 플레이'를 개최했다고 7일 밝혔다. 행사에는 오픈 클래스 57팀과 어드밴스드 클래스 12팀 등 총 69개 팀, 181명이 참가했으며 57개 팀이 랠리 코스를 완주했다.
참가자들은 드라이버와 코드라이버가 한 팀을 이뤄 약 4시간 동안 70km 코스를 주행했다. 내비게이션 대신 페이스노트를 활용해 체크포인트를 찾고 다양한 미션을 수행하는 방식으로 진행됐다.
코스에는 보령의 자연과 문화유산, 농장 등 지역 관광 콘텐츠를 연계했다. 현장에서는 드리프트 쇼런과 TGR 시뮬레이터, 헤리티지 전시, 짐카나 등 모터스포츠 체험 프로그램도 운영했다.
콘야마 마나부 토요타코리아 사장은 "참가자들이 가족·친구와 함께 자동차와 모터스포츠가 주는 즐거움을 경험하는 계기가 됐길 바란다"고 말했다.
chanw@newspim.com