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"양육비 판결 받아도 1년 넘게 기다려"…가사소송법 개정 촉구

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  • 한국여성변호사회가 7일 가사소송법 개정 촉구했다.
  • 양육비 사전처분은 강제집행 못해 실효성 낮다.
  • 개정안은 감치요건 완화와 관할 확대 담았다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

양육비 미지급 감치까지 평균 1년 이상…"사전처분도 강제집행 가능해야"
아이 데리고 이사해도 먼 법원 오가야…자녀 주소지 법원서 재판 가능하도록

[서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 양육비를 지급하라는 법원의 판단을 받고도 실제 돈을 받기까지 오랜 시간이 걸리는 현행 가사소송 절차를 개선해야 한다는 목소리가 나왔다. 재판 중 임시로 양육비 지급을 명령해도 이를 강제로 받아낼 수 없고, 양육비를 주지 않는 부모에 대한 감치 결정까지 1년 이상 걸릴 수 있어 그 피해가 미성년 자녀에게 돌아간다는 지적이다.

7일 법조계에 따르면 한국여성변호사회는 서영교·최기상 더불어민주당 의원, 박은정 조국혁신당 의원과 함께 지난 4일 국회에서 '가사소송법 전부개정안, 더 이상 미룰 수 없다' 토론회를 열고 가사소송법 전부개정안의 신속한 국회 통과를 촉구했다.

양육비를 지급하라는 법원의 판단을 받고도 실제 돈을 받기까지 오랜 시간이 걸리는 현행 가사소송 절차를 개선해야 한다는 목소리가 나왔다. 사진은 서울 서초구 서울행정법원과 서울가정법원. [사진=뉴스핌DB]

현행 가사소송법은 1991년 시행된 이후 35년 동안 전면적인 개정이 이뤄지지 않았다. 가족의 형태와 가사분쟁의 모습은 크게 달라졌지만 여전히 민사소송법과 비송사건절차법을 폭넓게 따르고 있어 가사사건의 특수성을 제대로 반영하지 못한다는 지적이 제기돼 왔다.

가장 시급한 문제로는 양육비 지급의 실효성이 꼽혔다. 성평등가족부 양육비이행관리원에 따르면 최근 3년간 명단이 공개된 양육비 채무 불이행자는 366명으로, 이들이 지급하지 않은 양육비는 총 173억원에 달했다. 1인당 평균 4730만원이다. 가장 오랫동안 양육비를 주지 않은 기간은 20년 7개월, 한 사람이 지급하지 않은 금액은 최대 3억4430만원에 이르렀다.

현재 이혼이나 양육비 재판이 진행되는 동안 법원이 임시로 양육비를 지급하도록 하는 '사전처분'을 내릴 수 있지만 이를 강제로 집행할 수는 없다. 상대방이 사전처분을 따르지 않으면 1000만원 이하의 과태료를 부과할 수 있지만 이 돈도 양육자에게 지급되는 것이 아니라 국가에 귀속된다. 토론회에서는 이 때문에 상대방이 "과태료는 낼지언정 양육비는 안 주겠다"고 해도 법원이 양육비를 직접 받아낼 방법이 없다는 지적이 나왔다. 

양육비를 계속 지급하지 않는 부모를 감치하는 데도 상당한 시간이 걸린다. 양육비 청구부터 판결까지 평균 3~6개월, 이행명령 신청부터 결정까지 다시 3~6개월이 걸린다. 이후 현행법상 필요한 미지급 기간을 거쳐 감치를 신청하고 결정을 받기까지 또다시 3~6개월이 소요돼 감치 결정까지 평균 1년 이상 걸릴 수 있다는 지적이다.

개정안은 이런 문제를 줄이기 위해 양육비 등을 지급하지 않은 부모에 대한 감치명령 요건을 현행 사실상 3개월 이상 미지급에서 30일로 단축하고, 사전처분에도 강제집행할 수 있는 효력을 부여하는 내용을 담았다.

미성년 자녀를 실제로 키우는 부모의 재판 부담도 문제로 꼽혔다. 현재는 부모 한쪽이 자녀와 함께 다른 지역으로 이사하더라도 사건에 따라 기존 주소지를 기준으로 정해진 법원을 오가야 하는 문제가 발생할 수 있다. 예컨대 자녀와 함께 서울에서 제주로 이사한 뒤에도 서울의 법원에서 재판을 계속해야 한다면 기일마다 장거리를 이동해야 하고 그동안 자녀를 돌보기 어려운 '양육 공백'이 생길 수 있다는 것이다.

개정안은 부부 중 한쪽이 미성년 자녀와 함께 거주할 경우 이들이 현재 사는 지역의 가정법원에서도 재판을 받을 수 있도록 관할을 확대했다. 자녀의 양육이나 면접교섭, 친권자 지정·변경 사건 역시 자녀가 사는 지역의 가정법원을 관할법원에 추가하도록 했다.

한국여성변호사회는 양육비와 사전처분 집행력 확보, 미성년자 진술청취, 자녀 인도집행, 감치요건 완화 등을 특히 시급한 입법 과제로 꼽았다. 

pmk1459@newspim.com

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李대통령 지지율 37.4%[리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 8주 연속 하락하며 또다시 최저치를 경신한 37.4%로 7일 집계됐다. 7일 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 31일부터 이달 4일까지 전국 18살 이상 유권자 2510명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 1.5%포인트(p) 내린 37.4%였다. 부정 평가는 59.5%로 지난주보다 0.8%p 상승했고 긍·부정 격차는 22.1%p였다.  [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난달 13일 오전 청와대에서 제43차 수석 보좌관 회의를 주재하고 있다. [사진=청와대] 2026.08.14 photo@newspim.com 권역별로는 서울에서 긍정 평가가 전주보다 6.0%p 하락했다. 또 대구·경북(2.9%p), 인천·경기(2.3%p)에서도 하락했다. 반면 대전·세종·충청은 5.6%p 올랐다. 연령대별로는 30대와 60대에서 각각 4.9%p 떨어졌고 40대는 2.1%p, 70대 이상은 1.3%p 하락했다. 반면 50대에서는 3.1%p 올랐다. 리얼미터는 이 대통령 지지율 하락 요인에 대해 "2기 개각 장관 후보자들을 둘러싼 특혜와 공소 취소 의혹 등 인선 논란과 부동산 세제 개편안 유턴, 대통령 사법 리스크 관련 조국 발언 파장이 겹치면서 정부 인사·정책 신뢰도에 대한 부정적 여론이 확산됐다"고 분석했다. 지난 3~4일 전국 18살 이상 유권자 1001명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당 41.8%, 국민의힘 37.6%로 집계됐다. 양당 격차는 4.2%p로 오차범위 안 이다. 민주당은 지난 조사보다 1.3%p 빠졌고 국민의힘은 0.1%p 떨어졌다.  조국혁신당은 4.5%, 개혁신당은 2.3%, 진보당은 1.3%였다. 기타 정당 2.1%, 무당층 10.5%였다. 리얼미터는 민주당에 대해 "정부의 2기 개각 후보자 자질 논란과 조국혁신당과의 합당·연대 신경전, 지도부 윤리감찰을 둘러싼 당의 내홍이 겹치면서 지지율 하락 요인으로 작용한 것으로 보인다"고 진단했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해 "정부 인사·정책 잡음에 대한 공세를 이어갔지만 반사이익을 충분히 얻지 못했다"며 "전주와 비슷한 수준에서 횡보했다"고 분석했다. 이번 조사는 무선(100%) 자동응답(ARS)방식의 임의 전화걸기로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사 응답률은 4.2%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.8%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-09-07 08:49
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서울도보해설관광 야간 코스 개편 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 관광객이 밤까지 서울에 머물며 주변 상권과 다양한 관광 콘텐츠를 경험할 수 있도록 '서울도보해설관광' 야간 코스를 개편했다고 7일 밝혔다. 이번 개편으로 기존 9개 코스에 '남산 성곽'이 추가돼 10개로 늘어나고, 5월에서 10월까지던 운영 기간도 3월 중순에서 11월 중순까지로 늘어난다. 관광객들은 남산, 낙산성곽, 덕수궁 등 주요 명소를 도보로 탐방하면서 문화관광해설사의 이야기를 들을 수 있다. 마지막 해설 시작 시간은 기존 오후 7시에서 8시로 늦추고, 금요일에는 일부 코스에서 밤 9시 특별 투어도 운영한다. 남산 야간 신규 코스 [자료=서울시] 서울시는 도보관광과 지역명소·상권을 촘촘히 연결해 체류시간과 동선을 확장하고, 이를 통해 현재 추진 중인 '24시간 활력경제도시 서울'의 선순환 효과도 노리고 있다. '24시간 활력경제도시 서울'이 지향하는 야간경제는 시민에게 문화·체육·여가를 즐길 수 있는 풍요로운 저녁을, 관광객에게는 서울에 더 오래 머물 이유를 제공해 그 활력을 골목상권과 소상공인 매출로 연결하는 전략이다. 새로 추가된 남산 성곽 야간 코스는 약 60분 동안 2.06km를 걸으며 서울의 아름다운 경관과 역사적 매력을 경험할 수 있도록 설계됐다. 이 코스는 소월시비 정원 인근 남산 하늘숲길에서 시작해 주요 명소를 돌아본 후 팔각정에서 마무리된다. 해설 종료 후에는 팔각정과 남대문 시장을 연결해 관광객이 시장의 길거리 음식을 즐길 수 있도록 했다. 또 금요일 밤 9시에 출발하는 특별코스가 신설돼 관광객들은 늦은 시간에도 서울의 매력을 만끽할 수 있다. 지역 상권과의 연결성을 강화하며 관광 후 식도락과 문화 체험을 할 수 있도록 동선 개선에도 주력하고 있다고 시는 덧붙였다. 서울도보해설관광은 공식 누리집을 통해 예약할 수 있으며, 최소 3일 전에 희망 날짜와 시간대를 선택해 예약할 수 있다. 조성호 관광체육국장은 "신규 코스를 개설하고 운영 시간도 확대하는 등 서울도보해설관광을 업그레이드 했다"며 "이외에도 서울의 밤을 제대로 느껴보고 즐길 수 있도록 다양한 관광문화 정책들을 개발·추진해 나가도록 하겠다"고 전했다. kh99@newspim.com 2026-09-07 06:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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