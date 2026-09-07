국민의힘 "김민석 연설, 민생은 없고 李대통령 찬양만...野 향한 겁박도"

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 국민의힘은 7일 김민석 더불어민주당 대표의 취임 후 첫 교섭단체 대표연설을 두고 "자화자찬으로 시작해 이재명 대통령 찬양으로 끝난 정권 용비어천가"라고 비판했다.

박성훈 국민의힘 수석대변인은 이날 논평을 통해 "민생은 구호에 그쳤고, 반성은 실종됐으며, 협치라는 말 뒤에는 야당을 향한 겁박이 숨어 있었다"며 이같이 밝혔다.

박성훈 국민의힘 의원. [사진 = 뉴스핌DB]

그는 김 대표가 민주주의의 황금시대를 열겠다고 한 데 대해 "기가 막힐 노릇"이라며 "국민이 목도하는 현실은 거대 의석을 앞세운 입법 독주, 사법부 흔들기, 검찰에 이은 경찰 개편까지 권력의 견제장치를 하나씩 허무는 이재명 권력 독주시대"라고 주장했다.

이어 "자신들에게 불편한 제도는 뜯어고치고, 반대 목소리에는 반개혁 딱지를 붙인다"며 "민주주의 간판을 내걸고 민주주의의 기둥을 뽑아내는 격"이라고 비판했다. 그러면서 "대통령과 집권세력을 견제할 기관의 칼날을 차례로 무디게 만드는 것은 개혁이 아니라 권력 방탄 공사일 뿐"이라고 했다.

박 수석대변인은 김 대표가 협치를 강조하면서 국민의힘의 역사관과 정체성을 언급한 데 대해서도 "오만의 극치"라고 비판했다. 그는 "야당을 국정의 동반자가 아니라 교정과 계몽의 대상으로 여기며 자신들이 정한 답을 따르라고 윽박질렀다"며 "손을 내미는 척하면서 무릎을 꿇으라는 굴종의 정치에 불과하다"고 했다.

또 "국민은 물가와 집값, 대출이자에 신음하는데 민주당은 입맛에 맞는 숫자를 늘어놓으며 성공을 외친다"며 "국민은 민생의 절벽에 서 있는데 집권당만 샴페인을 터뜨리는 꼴"이라고 지적했다.

부동산 정책에 대해서는 "부동산 실패에 대한 사과 한마디 없이 '주거 뉴딜'을 꺼내 든 것도 마찬가지"라며 "집값과 전월세 불안을 키워놓고 간판만 바꿔 단다고 실패가 사라지지 않는다"고 주장했다. 그러면서 "불은 정부가 질러놓고 야당에 함께 소화기를 들자는 것은 협치가 아니라 책임 떠넘기기"라고 했다.

김 대표가 이날 연설에서 "대통령과 정부를 도와달라"고 호소한 데 대해서는 "순서가 완전히 틀렸다"며 "국민이 대통령을 도와야 하는 것이 아니라 대통령이 국민을 도와야 한다"고 반박했다.

박 수석대변인은 "대한민국은 민주당의 소유물이 아니며 국회는 이재명 정권의 방탄막이가 아니다"라며 "국민의힘은 민주주의라는 이름의 권력 독점, 개혁으로 포장한 견제장치 무력화, 민생을 앞세운 미래세대 빚 떠넘기기를 결코 좌시하지 않겠다"고 강조했다.

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