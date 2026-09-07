대동, 농협과 손잡고 '정밀 농작업 대행' 추진…농업 AX 현장 적용 속도

AI 농기계·정밀농업·관리 플랫폼 시연회 개최

전남 중심 모델 구축 후 내년 사업화

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 미래농업 리딩 기업 대동은 국가 농업 AX(인공지능 전환) 플랫폼과 연계한 '정밀 농작업 대행 서비스' 사업화 추진의 일환으로 전국 지역농협 관계자 대상 시연회를 개최했다고 7일 밝혔다.

대동은 지난달 28일 농촌진흥청 간척지농업연구센터에서 전국 지역농협 농작업 대행 담당자 및 실무자 40여 명을 초청해 시연회를 진행했다. 이번 행사는 200만 명 이상의 조합원망을 보유한 농협 조직과 AI 농기계, 정밀농업 솔루션, 농작업 대행 관리 플랫폼을 결합한 현장 적용 모델을 공유하고 협력을 강화하기 위해 마련됐다.

대동은 전국 지역농협 관계자를 대상으로 AI 농기계·정밀농업·관리 플랫폼 시연회를 개최했다고 7일 밝혔다. [사진=대동]

현재 농촌의 고령화와 인력난 심화로 농작업 대행 수요는 급증하는 추세다. 농협의 직영 농작업 대행 사업 참여 수는 2024년 222곳에서 2025년 290곳으로 31% 늘었고, 밭농업 대행 면적 역시 같은 기간 16만1000ha에서 19만1000ha로 19%가량 대폭 확대됐다. 대행 규모가 커질수록 특정 영농철에 몰리는 장비와 인력을 체계적으로 배치·관리하는 데이터 기반 시스템의 필요성이 커지고 있다.

대동의 정밀 농작업 대행 서비스는 현장 실행 체계에 ▲AI 농기계 ▲농작업 대행 관리 플랫폼 ▲정밀농업 솔루션을 이식한 것이 핵심이다. 관리 플랫폼을 통해 작업 신청 및 농경지 정보 관리, 작업자·장비 배치를 최적화하고, 수집된 실적 데이터는 차기 영농 계획에 재활용한다. 토양 상태에 맞춰 비료 투입량을 조절하는 '변량 시비'를 비롯해 자율주행 트랙터, 드론 기반 생육 분석, 운반로봇 등 첨단 기술을 대행 현장에 직접 투입한다.

이번 서비스는 대동이 컨소시엄 대표사로서 총괄하는 총 2546억 원 규모의 '국가 농업 AX 플랫폼 구축·운영 사업'의 핵심 핵심 축이다. 대동은 축적되는 데이터를 바탕으로 농기계 단품 판매를 넘어 AI·데이터·솔루션을 지속 제공하는 서비스 기업으로 체질을 전환하고, 전남을 시작으로 구체적 운영 모델을 구축해 내년부터 본격적인 사업화에 나설 계획이다.

박윤성 대동 정밀농업분과장은 "전국 농협과 협력을 추진해 대동이 축적해 온 AI농기계와 정밀농업 기술을 실제 농업 현장에 확산하겠다"며 "국가 농업 AX 플랫폼을 기반으로 농작업 효율과 품질을 함께 높이는 사업모델을 만들어 나가겠다"고 말했다.

stpoemseok@newspim.com