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관세장벽에 美서 손잡은 포스코·현대제철…韓 제조업 '공동생산' 시대

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  • 포스코·현대제철, 7일 루이지애나 제철소 기공했다
  • 58억달러 투입해 2029년 1분기 양산 목표다
  • 미국 현지서 강판 생산·공급망 공동화 나섰다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

58억달러 투입해 2029년 연 270만t 생산
현대차·기아 초기 물량 확보, 美 완성차 고객 확대로 승부
관세 대응 넘어 저탄소 강판·북미 공급망 선점 노려
원가·정책 변화가 'K철강 동맹' 성패 가를 변수

[서울=뉴스핌] 김기락 기자 = 미국의 50% 철강 관세와 공급망 재편이 국내 철강업계의 경쟁 구도를 바꿨다. 국내 철강 1·2위인 포스코와 현대제철은 미국 루이지애나에 58억달러를 함께 투자해 자동차강판을 생산하기로 하면서, 수출 중심이던 한국 제조업이 미국 현지에서 철강 소재와 완성차를 잇는 '공동생산' 모델로 전환하는 신호탄을 쐈다.

7일 현대차그룹에 따르면 현대제철과 포스코는 지난 4일(현지시간) 미국 루이지애나주 도널드슨빌에서 '현대제철-포스코 루이지애나 전기로 제철소(HPLS)' 기공식을 열었다. HPLS는 오는 2029년 1분기 양산을 목표로 하는 미국 최초의 전기로 기반 자동차강판 전문 일관제철소다. 현대제철이 지분 50%, 포스코가 20%, 현대차와 기아가 각각 15%를 보유한다.

◆ 50% 관세가 바꾼 경쟁의 문법…'K철강 동맹' 출범

이번 합작에는 미국의 고율 철강 관세와 공급망 현지화 요구가 영향을 미쳤다. 다만, 현대차그룹은 관세 회피 자체보다 미국 현지에서 저탄소·고부가가치 강판을 생산해 완성차 경쟁력을 높이는 데 사업의 초점을 맞추고 있다.

철강업계의 두 경쟁자가 한 공장에 동행한 것은 이 같은 통상 환경이 '각자도생'의 비용을 크게 높였기 때문이다. 현대제철은 현대차그룹의 북미 생산기지에 안정적으로 강판을 공급할 수 있고, 포스코는 직접 대규모 제철소를 새로 짓는 부담을 나누면서 북미 저탄소 자동차강판 시장의 생산 거점을 확보하게 됐다.

포스코는 HPLS를 통해 북미 자동차강판 생산 기반을 확대하고 현지 고객망을 확보할 수 있는 전략적 거점이 될 전망이다. 포스코 측은 국내에서는 경쟁 관계지만, 글로벌 시장에서는 한국 철강산업의 경쟁력을 높이기 위해 협력할 수 있다는 입장이다.

특히, 이번 사업은 철강사가 완성차 업체의 단순 협력사에 머무르지 않고, 완성차와 함께 미국 공급망을 설계하는 구조라는 점에서 의미가 있다. 현대차·기아가 각각 15%씩 직접 출자해 수요 기반을 제공하고, 현대제철과 포스코가 고급 자동차강판 생산 기술을 결합하는 방식이다.

[인포그래픽=챗GPT] 2026.09.07 

◆ 8조원·연 270만t…美 자동차강판 현지 조달망 구축

HPLS는 총 58억달러, 약 8조원이 투입되는 대형 프로젝트다. 올해 4분기 본격적인 공사를 앞두고 있다. 연간 생산능력은 270만t으로, 자동차용 강판이 180만t, 일반용 강판이 90만t이다. 열연·냉연·도금강판을 생산해 현대차·기아는 물론 미국 완성차 업계에도 공급한다는 계획이다.

이 공장이 가동되면 현대차·기아는 미국 현지 조립공장과 철강 공급망의 거리를 좁힐 수 있다. 자동차강판은 단가뿐 아니라 납기와 품질 안정성, 차종별 소재 공동 개발이 중요한 제품이다. 현지 생산 강판을 조달하면 장거리 해상운송과 항만 적체, 관세 부담에 따른 불확실성을 줄일 수 있다. 신차 개발 단계에서부터 철강사와 완성차가 현지에서 맞물릴 수 있다는 점도 장점이다.

HPLS는 판매 기반도 상당 부분 확보했다. 현대차와 기아에 각각 40만t씩 총 80만t을 공급하고, 포스코도 약 60만t을 자체 고객사에 판매할 계획이다. 총 140만t으로 연간 생산능력 270만t의 절반을 웃돌고, 자동차강판 생산능력 180만t의 약 80%에 해당한다. 나머지 물량은 현대제철이 기존에 구축한 미국 고객망과 현지 완성차업체 등을 통해 판매한다는 구상이다.

포스코로서는 독자 공장 신설보다 빠르게 북미 자동차강판 생산기반에 올라탈 통로가 될 것으로 예상된다. 현대제철 역시 그룹 내부 물량에만 의존하지 않고 미국 완성차 업체까지 고객군을 넓혀야 공장 가동률과 수익성을 안정적으로 확보할 수 있다.

완성차와 철강의 동반 현지화는 비용 구조를 바꾸는 일이다. 미국에서 조달한 원료로 현지에서 강판을 만들고 현지 공장에서 자동차로 조립하면, 관세·물류·재고 비용을 줄이는 동시에 수요 변화에 대응하는 속도를 높일 수 있다. 한국 제조업의 해외 공장이 조립 중심 기지에서 소재와 공정기술이 결합된 생산 생태계로 진화하는 흐름이다.

정의선 현대차그룹 회장은 현지 생산 철강을 현대차그룹뿐 아니라 미국 자동차업계의 차세대 모빌리티에 활용하고, 향후 로봇·우주산업 등으로 적용처를 넓힐 수 있다는 구상을 밝혔다.

현대차그룹 정의선 회장이 기공식 환영사를 하고 있다. [사진=현대제철]

◆ 수출 중심에서 '동맹형' 현지 생산으로

한국 제조업의 대미 전략은 오랫동안 '한국 생산-미국 수출'이 중심이었다. 그러나 관세와 공급망 규제, 탄소배출 기준이 겹치면서 이제는 현지 생산 여부가 미국 시장에서의 가격 경쟁력과 공급 안정성을 좌우하는 구조로 바뀌고 있다.

현대차그룹은 미국 내 완성차 생산능력을 확대하는 동시에 부품·소재까지 현지 조달 체계로 묶는 전략을 펴고 있다. HPLS는 완성차 조립공장에 강판을 가까이 공급해 운송 거리와 재고 부담을 낮추고, 급변하는 통상정책에도 대응할 수 있는 핵심 고리가 될 전망이다.

이번 합작은 관세를 피하기 위한 방어적 투자에 그치지 않는다는 게 업계 중론이다. 고로 중심의 한국 철강 생산체계를 전기로·직접환원철(DRI) 기반의 저탄소 생산체계로 확장하고, 철강과 완성차가 미국 현지에서 생산망을 공유하는 새로운 모델이라는 의미가 크다.

국내에서 경쟁하던 포스코와 현대제철이 미국에서 손을 맞잡은 것도 북미 시장에서 규모와 기술, 고객 기반을 동시에 확보하기 위한 선택으로 풀이된다. 'K철강 동맹'이 관세 장벽을 넘어 미국 현지 생산체계로 안착할 수 있을지 주목된다.

다만, 대규모 현지화 투자는 비용과 정책, 수요라는 변수를 안고 있다. 58억달러가 투입되는 만큼 공사비와 인건비, 전력·천연가스 가격, 철스크랩 및 DRI 원료 조달 여건 등이 수익성을 좌우할 전망이다. 2029년 가동 시점까지 미국의 관세·에너지 정책이 어떻게 바뀔지, 북미 자동차 수요가 어느 정도 유지될지도 주요 변수다.

현대차그룹 정의선 회장(사진 오른쪽)이 시삽 세리머니를 마친 후 제프 랜드리 루이지애나 주지사(사진 왼쪽)와 악수하고 있다. [사진=현대제철]

 

peoplekim@newspim.com

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서울도보해설관광 야간 코스 개편 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 관광객이 밤까지 서울에 머물며 주변 상권과 다양한 관광 콘텐츠를 경험할 수 있도록 '서울도보해설관광' 야간 코스를 개편했다고 7일 밝혔다. 이번 개편으로 기존 9개 코스에 '남산 성곽'이 추가돼 10개로 늘어나고, 5월에서 10월까지던 운영 기간도 3월 중순에서 11월 중순까지로 늘어난다. 관광객들은 남산, 낙산성곽, 덕수궁 등 주요 명소를 도보로 탐방하면서 문화관광해설사의 이야기를 들을 수 있다. 마지막 해설 시작 시간은 기존 오후 7시에서 8시로 늦추고, 금요일에는 일부 코스에서 밤 9시 특별 투어도 운영한다. 남산 야간 신규 코스 [자료=서울시] 서울시는 도보관광과 지역명소·상권을 촘촘히 연결해 체류시간과 동선을 확장하고, 이를 통해 현재 추진 중인 '24시간 활력경제도시 서울'의 선순환 효과도 노리고 있다. '24시간 활력경제도시 서울'이 지향하는 야간경제는 시민에게 문화·체육·여가를 즐길 수 있는 풍요로운 저녁을, 관광객에게는 서울에 더 오래 머물 이유를 제공해 그 활력을 골목상권과 소상공인 매출로 연결하는 전략이다. 새로 추가된 남산 성곽 야간 코스는 약 60분 동안 2.06km를 걸으며 서울의 아름다운 경관과 역사적 매력을 경험할 수 있도록 설계됐다. 이 코스는 소월시비 정원 인근 남산 하늘숲길에서 시작해 주요 명소를 돌아본 후 팔각정에서 마무리된다. 해설 종료 후에는 팔각정과 남대문 시장을 연결해 관광객이 시장의 길거리 음식을 즐길 수 있도록 했다. 또 금요일 밤 9시에 출발하는 특별코스가 신설돼 관광객들은 늦은 시간에도 서울의 매력을 만끽할 수 있다. 지역 상권과의 연결성을 강화하며 관광 후 식도락과 문화 체험을 할 수 있도록 동선 개선에도 주력하고 있다고 시는 덧붙였다. 서울도보해설관광은 공식 누리집을 통해 예약할 수 있으며, 최소 3일 전에 희망 날짜와 시간대를 선택해 예약할 수 있다. 조성호 관광체육국장은 "신규 코스를 개설하고 운영 시간도 확대하는 등 서울도보해설관광을 업그레이드 했다"며 "이외에도 서울의 밤을 제대로 느껴보고 즐길 수 있도록 다양한 관광문화 정책들을 개발·추진해 나가도록 하겠다"고 전했다. kh99@newspim.com 2026-09-07 06:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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