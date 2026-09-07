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소액공모 한도 30억 확대…'29억9999만' 유증 잇따라

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AI 핵심 요약

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  • 금융당국이 7월 28일 소액공모 한도를 30억원으로 올린 뒤 코스닥 유상증자가 잇따랐다.
  • 시지트로닉스·나노씨엠에스·핀텔이 30억원에 근접한 공모를 진행했다.
  • 소액공모 확대는 자금조달을 쉽게 했지만 주주 희석 우려도 커졌다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

7월 말 10억→30억 상향 후 30억 턱밑 공모 속출
증권신고서 대신 간소 공시 활용…자금조달 절차 단축

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 금융당국이 소액공모 기준을 기존 10억원 미만에서 30억원 미만으로 확대한 지 40여일 만에 코스닥 시장에서 새 한도를 사실상 꽉 채운 유상증자가 잇따르고 있다.

코스닥 상장사들이 29억9999만원대까지 모집금액을 설정한 사례가 연이어 등장하면서 중소 상장사의 자금조달 통로가 넓어진 모습이다. 다만 소형 코스닥사의 경우 30억원 미만의 공모라도 신주 발행 규모가 기존 주식의 20% 안팎에 달하는 사례가 나오면서 기존 주주 지분 희석과 단기 수급에 미치는 영향도 주목된다.

◆ 30억원보다 1460원 적게…'턱밑 공모' 잇따라

7일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 나노씨엠에스와 시지트로닉스는 지난 4일 각각 30억원에 근접한 규모의 소액공모 유상증자를 공시했다.

소액 공모 한도 30억 상향 후 공모 현황. [AI 일러스트=설희 기자]

시지트로닉스는 보통주 99만3377주를 주당 3020원에 발행해 29억9999만8540원을 조달한다. 소액공모 기준인 30억원보다 불과 1460원 적은 규모다. 조달자금은 연구개발비와 인건비, 마케팅비 등 운영자금으로 사용할 예정이다. 증자 전 발행주식 644만9231주와 비교하면 이번에 발행되는 신주는 약 15.4%에 해당한다.

나노씨엠에스 역시 보통주 109만8900주를 주당 2730원에 발행한다. 모집액은 29억9999만7000원으로 30억원보다 3000원 적다. 증자 전 발행주식 수와 비교한 신주 규모는 약 21%다. 조달자금은 전액 운영자금으로 사용할 예정이다.

나노씨엠에스는 시가총액 미달 사유로 관리종목에 지정된 상태다. 회사 공시에 따르면 코스닥시장 상장규정 제53조와 시행세칙 제58조에 따라 보통주 시가총액이 200억원 미만인 상태가 30거래일 연속 지속되면서 지난달 6일 관리종목으로 지정됐다.

핀텔도 지난 3일 소액공모 최종 발행가액을 주당 1129원으로 확정하고 보통주 265만7218주를 발행하기로 했다. 총 조달액은 29억9999만122원으로 전액 운영자금에 투입된다. 이번 신주는 증자 전 발행주식 1136만8712주의 약 23.4%에 해당한다. 핀텔 역시 시가총액 200억원 미달로 지난 7월 관리종목에 지정됐다. 일반투자자를 대상으로 한 청약은 7일부터 이틀간 진행된다.

30억원에 근접한 소액공모는 제도 시행 초기부터 나타났다. 초박막유리(UTG) 제조업체 유티아이는 지난달 일반공모 유상증자를 통해 약 29억9500만원을 모집했다. 청약 경쟁률은 1.96대 1을 기록했으며 조달자금은 폴더블 스마트기기용 UTG 양산을 위한 운영자금으로 활용한다. 회사는 소액공모 한도 확대 이후 30억원에 가까운 모집금액을 전액 확보한 첫 사례라고 밝혔다.

한국첨단소재도 지난달 18일 타법인 증권 취득을 목적으로 29억9999만원 규모의 일반공모 유상증자를 결정했다. 확대된 소액공모 제도가 운영자금뿐 아니라 타법인 출자 등 다양한 자금 수요에 활용되고 있는 셈이다.

◆ 17년 만에 10억→30억…증권신고서 대신 간소 공시

소액공모 한도 확대는 지난 7월 28일부터 시행된 자본시장법 시행령 개정에 따른 것이다.

자본시장법 제119조는 일정 규모 이상의 증권 모집 또는 매출에 대해 금융위원회에 증권신고서를 제출하도록 규정하고 있다. 개정된 자본시장법 시행령 제120조는 증권신고서 제출 기준을 기존 10억원에서 30억원으로 높였다.

다만 30억원은 개별 공모 한 건마다 적용되는 별도 한도가 아니다. 현행 규정상 현재 모집·매출 금액에 직전 1년 동안 증권신고서를 제출하지 않고 진행한 모집·매출 금액을 합산해 30억원 이상이면 증권신고서를 제출해야 한다.

30억원 미만이라고 공시 의무가 사라지는 것도 아니다. 자본시장법 제130조에 따라 증권신고서를 제출하지 않고 모집·매출하는 발행인도 투자자 보호를 위해 재무상태와 모집·매출 관련 사항 등을 공시해야 한다. 다만 일반 증권신고서 대신 상대적으로 간소한 소액공모공시서류를 활용할 수 있다.

금융위원회는 제도 개편 당시 소액공모 기준이 2009년 10억원으로 설정된 뒤 17년간 유지된 반면 공모시장과 유상증자 규모는 크게 확대돼 기준 현실화가 필요하다고 설명했다.

금융위에 따르면 국내 공모시장 규모는 2009년 127조원에서 2023~2025년 평균 274조원으로 2.2배 증가했다. 건당 유상증자 규모도 같은 기간 298억원에서 1140억원으로 3.8배 늘었다.

금융위 관계자는 "기업이 자금조달을 위해 증권을 공모하는 경우 증권신고서를 제출·공시하는 것이 원칙이지만 과거 1년 동안 이뤄진 공모가액이 일정 금액 미만인 경우 증권신고서 대신 소액공모서류를 제출·공시하는 것으로 부담이 완화된다"고 설명했다.

이어 "사례에 따라 차이는 있으나 통상 증권신고서의 분량은 소액공모공시서류의 2배 수준"이라며 "증권신고서는 금융당국의 정정요청과 수리 절차를 거치지만 소액공모 공시는 별도의 수리가 요구되지 않아 보다 신속하고 원활한 자금조달이 가능하다"고 말했다.

회계업계에서도 절차 간소화가 기업들의 소액공모 활용을 늘리는 요인으로 보고 있다. 회계업계 관계자는 소액공모가 일반 증권신고서를 제출하는 방식보다 절차가 간소해 기업 입장에서 활용하기 편한 자금조달 수단이라고 설명했다.

이 관계자는 "이번에 한도가 30억원 미만으로 확대되면서 규모는 크지 않더라도 당장 필요한 자금을 비교적 신속하게 조달하는 데 활용될 수 있다"며 "더 큰 금액을 공모하려면 증권신고서 제출에 따른 절차적 부담이 커지는 만큼 소액공모 한도 내에서 자금을 조달하려는 유인이 있을 수 있다"고 말했다.

◆ '소액'이어도 신주 15~23%…주주 희석은 별개

소액공모라는 이름과 달리 소형 코스닥사에서는 30억원 규모의 신주 발행이 기존 주주에게 미치는 영향이 작지 않을 수 있다.

유상증자 방식별 공시 전후 누적초과수익률(CAR) 추이. [자료=국내 상장기업 유상증자 시장반응과 자본적지출 변화]

최근 소액공모 사례를 증자 전 발행주식과 비교하면 핀텔의 신주 규모는 약 23.4%, 나노씨엠에스는 약 21%, 시지트로닉스는 약 15.4%에 달한다. 신주가 발행되면 기존 주주의 지분율이 낮아지고 상장 이후에는 단기 수급 부담으로 작용할 가능성도 있다.

특히 관리종목이 소액공모를 활용하는 사례도 나타나고 있다. 최근 30억원에 근접한 공모를 진행한 핀텔과 나노씨엠에스는 모두 시가총액 미달 사유로 관리종목에 지정돼 있다.

금융당국도 한도 확대와 함께 투자자 보호 장치를 보완하기로 했다. 금융위는 소액공모서류에 투자 위험이 보다 명확하게 드러나도록 공시서식을 개선하고, 관리종목 등 투자자 주의가 필요한 기업의 소액공모인 경우 관련 내용이 투자자에게 명확하게 표시되도록 할 계획이라고 밝혔다.

소액공모 한도 확대가 중소기업의 자금조달 부담을 낮추는 효과를 내는 가운데, 제도 시행 이후 30억원에 근접한 공모가 이어지고 있는 만큼 실제 자금 사용처와 신주 발행에 따른 희석 규모 등도 함께 살펴볼 필요가 있다는 지적이다.

홍지연 자본시장연구원 선임연구원은 "일반공모는 불특정 다수의 투자자를 대상으로 신주를 공모하는 방식으로 대규모 자금조달에 적합하지만 기존 주주의 지분율 희석 우려가 있다"며 "주주배정 및 일반공모는 자본조달순위이론에 따라 기업의 외부자금 조달 필요성과 주가 고평가 가능성을 시사하는 신호로 인식돼 단기적으로 부정적인 시장 반응을 보인다"고 분석했다.

winter1004@newspim.com

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李대통령 지지율 37.4%[리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 8주 연속 하락하며 또다시 최저치를 경신한 37.4%로 7일 집계됐다. 7일 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 31일부터 이달 4일까지 전국 18살 이상 유권자 2510명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 1.5%포인트(p) 내린 37.4%였다. 부정 평가는 59.5%로 지난주보다 0.8%p 상승했고 긍·부정 격차는 22.1%p였다.  [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난달 13일 오전 청와대에서 제43차 수석 보좌관 회의를 주재하고 있다. [사진=청와대] 2026.08.14 photo@newspim.com 권역별로는 서울에서 긍정 평가가 전주보다 6.0%p 하락했다. 또 대구·경북(2.9%p), 인천·경기(2.3%p)에서도 하락했다. 반면 대전·세종·충청은 5.6%p 올랐다. 연령대별로는 30대와 60대에서 각각 4.9%p 떨어졌고 40대는 2.1%p, 70대 이상은 1.3%p 하락했다. 반면 50대에서는 3.1%p 올랐다. 리얼미터는 이 대통령 지지율 하락 요인에 대해 "2기 개각 장관 후보자들을 둘러싼 특혜와 공소 취소 의혹 등 인선 논란과 부동산 세제 개편안 유턴, 대통령 사법 리스크 관련 조국 발언 파장이 겹치면서 정부 인사·정책 신뢰도에 대한 부정적 여론이 확산됐다"고 분석했다. 지난 3~4일 전국 18살 이상 유권자 1001명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당 41.8%, 국민의힘 37.6%로 집계됐다. 양당 격차는 4.2%p로 오차범위 안 이다. 민주당은 지난 조사보다 1.3%p 빠졌고 국민의힘은 0.1%p 떨어졌다.  조국혁신당은 4.5%, 개혁신당은 2.3%, 진보당은 1.3%였다. 기타 정당 2.1%, 무당층 10.5%였다. 리얼미터는 민주당에 대해 "정부의 2기 개각 후보자 자질 논란과 조국혁신당과의 합당·연대 신경전, 지도부 윤리감찰을 둘러싼 당의 내홍이 겹치면서 지지율 하락 요인으로 작용한 것으로 보인다"고 진단했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해 "정부 인사·정책 잡음에 대한 공세를 이어갔지만 반사이익을 충분히 얻지 못했다"며 "전주와 비슷한 수준에서 횡보했다"고 분석했다. 이번 조사는 무선(100%) 자동응답(ARS)방식의 임의 전화걸기로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사 응답률은 4.2%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.8%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-09-07 08:49
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서울도보해설관광 야간 코스 개편 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 관광객이 밤까지 서울에 머물며 주변 상권과 다양한 관광 콘텐츠를 경험할 수 있도록 '서울도보해설관광' 야간 코스를 개편했다고 7일 밝혔다. 이번 개편으로 기존 9개 코스에 '남산 성곽'이 추가돼 10개로 늘어나고, 5월에서 10월까지던 운영 기간도 3월 중순에서 11월 중순까지로 늘어난다. 관광객들은 남산, 낙산성곽, 덕수궁 등 주요 명소를 도보로 탐방하면서 문화관광해설사의 이야기를 들을 수 있다. 마지막 해설 시작 시간은 기존 오후 7시에서 8시로 늦추고, 금요일에는 일부 코스에서 밤 9시 특별 투어도 운영한다. 남산 야간 신규 코스 [자료=서울시] 서울시는 도보관광과 지역명소·상권을 촘촘히 연결해 체류시간과 동선을 확장하고, 이를 통해 현재 추진 중인 '24시간 활력경제도시 서울'의 선순환 효과도 노리고 있다. '24시간 활력경제도시 서울'이 지향하는 야간경제는 시민에게 문화·체육·여가를 즐길 수 있는 풍요로운 저녁을, 관광객에게는 서울에 더 오래 머물 이유를 제공해 그 활력을 골목상권과 소상공인 매출로 연결하는 전략이다. 새로 추가된 남산 성곽 야간 코스는 약 60분 동안 2.06km를 걸으며 서울의 아름다운 경관과 역사적 매력을 경험할 수 있도록 설계됐다. 이 코스는 소월시비 정원 인근 남산 하늘숲길에서 시작해 주요 명소를 돌아본 후 팔각정에서 마무리된다. 해설 종료 후에는 팔각정과 남대문 시장을 연결해 관광객이 시장의 길거리 음식을 즐길 수 있도록 했다. 또 금요일 밤 9시에 출발하는 특별코스가 신설돼 관광객들은 늦은 시간에도 서울의 매력을 만끽할 수 있다. 지역 상권과의 연결성을 강화하며 관광 후 식도락과 문화 체험을 할 수 있도록 동선 개선에도 주력하고 있다고 시는 덧붙였다. 서울도보해설관광은 공식 누리집을 통해 예약할 수 있으며, 최소 3일 전에 희망 날짜와 시간대를 선택해 예약할 수 있다. 조성호 관광체육국장은 "신규 코스를 개설하고 운영 시간도 확대하는 등 서울도보해설관광을 업그레이드 했다"며 "이외에도 서울의 밤을 제대로 느껴보고 즐길 수 있도록 다양한 관광문화 정책들을 개발·추진해 나가도록 하겠다"고 전했다. kh99@newspim.com 2026-09-07 06:00

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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