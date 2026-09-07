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올해 서울 주택 착공 1만9500가구…전년 대비 44.4% 늘어

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AI 핵심 요약

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  • 서울시가 7일 올해 1~7월 주택 인허가와 착공이 늘었다고 밝혔다.
  • 인허가 2만8634가구, 착공 1만9507가구로 전년과 3년 평균을 웃돌았다.
  • 서울시는 정비사업 집중관리로 공급 확대 흐름을 이어가겠다고 했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 올해 1~7월 주택 인허가와 착공이 전년 동기와 최근 3년 평균을 모두 웃돌았다. 특히 주택 착공은 지난해보다 44.4% 증가했다. 이로써 서울시가 추진하는 주택공급 확대정책이 서서히 결실을 맺고 있다는 게 시의 분석이다. 

7일 서울시에 따르면 올해 1~7월까지 주택 인허가는 2만8634가구, 착공은 1만9507가구 각각 기록됐다. 최근 3년 같은 기간 평균과 비교하면 인허가는 36.7%, 착공은 34.6% 많은 물량이다.

이번 분석은 시민이 주택공급 흐름을 보다 쉽게 확인할 수 있도록 국토교통부 주택건설실적통계, 세움터(건축행정시스템), 서울시 정비사업 통계 등 행정자료를 종합해 이뤄졌다.

[자료=국토부, 주택건설실적 (착공)]

먼저 주택 공급 '첫 단추'인 인허가는 2만8634가구로 지난해 같은 기간 2만6987가구보다 6.1% 늘었다. 최근 3년 7월 누계 평균인 2만 948가구와 비교하면 36.7% 많은 규모다. 아파트는 2만3480가구로 지난해 같은 기간 2만3852가구보다 1.6% 감소했지만 최근 3년 같은 기간 평균인 1만8395가구와 비교하면 27.6% 증가했다. 이 가운데 재개발·재건축 등 정비사업 인허가는 1만9447가구로 전체 아파트 인허가의 82.8%, 10채 중 8채 이상을 차지했다. 올해 인허가된 1000가구 이상 주요 단지는 ▲거여 새마을(1678가구) ▲독바위 역세권(1481호) ▲한남 5구역(2592가구) ▲가재울7구역(1426가구) ▲잠실주공5단지(6411가구) 등이다.

한동안 위축됐던 비아파트 공급도 뚜렷한 반등세를 보였다. 올해 7월까지 비아파트 인허가 물량은 5154가구로 지난해 같은 기간 3135가구보다 64.4% 증가했다. 최근 3년 같은 기간 평균 2553가구와 비교하면 101.9% 늘어 두 배를 넘어섰다.

실제 주택이 지어지는 착공 단계 물량 증가는 더욱 두드러졌다. 올해 7월까지 서울의 주택 착공은 1만9507가구로 지난해 같은 기간 1만3508가구보다 44.4% 증가했다. 최근 3년 같은 기간 평균 1만4497호와 비교해서도 34.6% 높은 수준이다.

서울시가 공급 확대의 핵심축으로 속도를 높여 온 정비사업도 본격적인 착공 성과로 이어지고 있다. 아파트 착공은 1만4995가구로 전년 동기 1만1014가구보다 36.1% 늘었으며 이 가운데 정비사업 착공은 1만2211가구로 전체 아파트 착공의 81.4%를 차지했다. 올해 착공한 1000가구 이상 주요 단지는 ▲흑석11구역(1515가구) ▲신림2구역(1430가구) ▲중계본동(3178가구) 등이다.

[자료=국토부, 주택건설실적 (착공)]

비아파트는 착공 단계에서도 큰 폭으로 반등했다. 올해 7월까지 비아파트 착공은 4512가구로 지난해 같은 기간 2494가구보다 80.9% 증가했으며 최근 3년 같은 기간 평균 3043가구보다도 48.3% 많았다.

인허가와 착공 증가 흐름이 실제 입주까지 이어지면서 시민이 체감할 수 있는 주택공급도 지속될 전망이다. 서울의 신축 아파트 입주 및 입주예정 물량은 2026년 2만6000가구, 2027년 2만2000가구를 비롯해 내년까지 총 4만8000가구다.

서울시는 올해 나타난 인허가와 착공의 동반 증가 흐름을 일시적인 실적 개선에 그치지 않고 지속적인 주택공급 확대로 이어간다는 계획이다. 이를 위해 정비사업 등 주요 공급사업을 단계별로 집중 관리하고 사업 속도를 더욱 높인다.

특히 2031년까지 31만가구 착공 목표 달성을 위해 정비사업 공정관리 체계를 부시장급으로 격상하고 25개 자치구와 함께 지연 사업장을 집중 점검하는 '특별 공정촉진회의'를 운영하고 있다. 아울러 3년 내 착공 가능한 핵심공급 전략사업을 밀착 관리하는 등 인허가부터 착공·준공까지 공급 전 과정을 촘촘하게 관리해 현재의 공급 증가세를 실제 입주까지 이어갈 계획이다.

명노준 서울시 주택실장은 "올해 서울의 인허가와 착공이 함께 증가하고 비아파트 공급도 회복세를 보이는 것은 서울의 주택공급 기반이 탄탄해지고 있다는 긍정적인 신호"라며 "공급 확대 흐름이 실제 입주로 이어질 수 있도록 정비사업을 비롯한 주요 사업을 밀착 관리해 주택공급을 차질 없이 이어가겠다"고 말했다.

donglee@newspim.com

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李대통령 지지율 37.4%[리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 8주 연속 하락하며 또다시 최저치를 경신한 37.4%로 7일 집계됐다. 7일 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 31일부터 이달 4일까지 전국 18살 이상 유권자 2510명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 1.5%포인트(p) 내린 37.4%였다. 부정 평가는 59.5%로 지난주보다 0.8%p 상승했고 긍·부정 격차는 22.1%p였다.  [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난달 13일 오전 청와대에서 제43차 수석 보좌관 회의를 주재하고 있다. [사진=청와대] 2026.08.14 photo@newspim.com 권역별로는 서울에서 긍정 평가가 전주보다 6.0%p 하락했다. 또 대구·경북(2.9%p), 인천·경기(2.3%p)에서도 하락했다. 반면 대전·세종·충청은 5.6%p 올랐다. 연령대별로는 30대와 60대에서 각각 4.9%p 떨어졌고 40대는 2.1%p, 70대 이상은 1.3%p 하락했다. 반면 50대에서는 3.1%p 올랐다. 리얼미터는 이 대통령 지지율 하락 요인에 대해 "2기 개각 장관 후보자들을 둘러싼 특혜와 공소 취소 의혹 등 인선 논란과 부동산 세제 개편안 유턴, 대통령 사법 리스크 관련 조국 발언 파장이 겹치면서 정부 인사·정책 신뢰도에 대한 부정적 여론이 확산됐다"고 분석했다. 지난 3~4일 전국 18살 이상 유권자 1001명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당 41.8%, 국민의힘 37.6%로 집계됐다. 양당 격차는 4.2%p로 오차범위 안 이다. 민주당은 지난 조사보다 1.3%p 빠졌고 국민의힘은 0.1%p 떨어졌다.  조국혁신당은 4.5%, 개혁신당은 2.3%, 진보당은 1.3%였다. 기타 정당 2.1%, 무당층 10.5%였다. 리얼미터는 민주당에 대해 "정부의 2기 개각 후보자 자질 논란과 조국혁신당과의 합당·연대 신경전, 지도부 윤리감찰을 둘러싼 당의 내홍이 겹치면서 지지율 하락 요인으로 작용한 것으로 보인다"고 진단했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해 "정부 인사·정책 잡음에 대한 공세를 이어갔지만 반사이익을 충분히 얻지 못했다"며 "전주와 비슷한 수준에서 횡보했다"고 분석했다. 이번 조사는 무선(100%) 자동응답(ARS)방식의 임의 전화걸기로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사 응답률은 4.2%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.8%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-09-07 08:49
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서울도보해설관광 야간 코스 개편 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 관광객이 밤까지 서울에 머물며 주변 상권과 다양한 관광 콘텐츠를 경험할 수 있도록 '서울도보해설관광' 야간 코스를 개편했다고 7일 밝혔다. 이번 개편으로 기존 9개 코스에 '남산 성곽'이 추가돼 10개로 늘어나고, 5월에서 10월까지던 운영 기간도 3월 중순에서 11월 중순까지로 늘어난다. 관광객들은 남산, 낙산성곽, 덕수궁 등 주요 명소를 도보로 탐방하면서 문화관광해설사의 이야기를 들을 수 있다. 마지막 해설 시작 시간은 기존 오후 7시에서 8시로 늦추고, 금요일에는 일부 코스에서 밤 9시 특별 투어도 운영한다. 남산 야간 신규 코스 [자료=서울시] 서울시는 도보관광과 지역명소·상권을 촘촘히 연결해 체류시간과 동선을 확장하고, 이를 통해 현재 추진 중인 '24시간 활력경제도시 서울'의 선순환 효과도 노리고 있다. '24시간 활력경제도시 서울'이 지향하는 야간경제는 시민에게 문화·체육·여가를 즐길 수 있는 풍요로운 저녁을, 관광객에게는 서울에 더 오래 머물 이유를 제공해 그 활력을 골목상권과 소상공인 매출로 연결하는 전략이다. 새로 추가된 남산 성곽 야간 코스는 약 60분 동안 2.06km를 걸으며 서울의 아름다운 경관과 역사적 매력을 경험할 수 있도록 설계됐다. 이 코스는 소월시비 정원 인근 남산 하늘숲길에서 시작해 주요 명소를 돌아본 후 팔각정에서 마무리된다. 해설 종료 후에는 팔각정과 남대문 시장을 연결해 관광객이 시장의 길거리 음식을 즐길 수 있도록 했다. 또 금요일 밤 9시에 출발하는 특별코스가 신설돼 관광객들은 늦은 시간에도 서울의 매력을 만끽할 수 있다. 지역 상권과의 연결성을 강화하며 관광 후 식도락과 문화 체험을 할 수 있도록 동선 개선에도 주력하고 있다고 시는 덧붙였다. 서울도보해설관광은 공식 누리집을 통해 예약할 수 있으며, 최소 3일 전에 희망 날짜와 시간대를 선택해 예약할 수 있다. 조성호 관광체육국장은 "신규 코스를 개설하고 운영 시간도 확대하는 등 서울도보해설관광을 업그레이드 했다"며 "이외에도 서울의 밤을 제대로 느껴보고 즐길 수 있도록 다양한 관광문화 정책들을 개발·추진해 나가도록 하겠다"고 전했다. kh99@newspim.com 2026-09-07 06:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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