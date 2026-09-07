올해 서울 주택 착공 1만9500가구…전년 대비 44.4% 늘어

[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 올해 1~7월 주택 인허가와 착공이 전년 동기와 최근 3년 평균을 모두 웃돌았다. 특히 주택 착공은 지난해보다 44.4% 증가했다. 이로써 서울시가 추진하는 주택공급 확대정책이 서서히 결실을 맺고 있다는 게 시의 분석이다.

7일 서울시에 따르면 올해 1~7월까지 주택 인허가는 2만8634가구, 착공은 1만9507가구 각각 기록됐다. 최근 3년 같은 기간 평균과 비교하면 인허가는 36.7%, 착공은 34.6% 많은 물량이다.

이번 분석은 시민이 주택공급 흐름을 보다 쉽게 확인할 수 있도록 국토교통부 주택건설실적통계, 세움터(건축행정시스템), 서울시 정비사업 통계 등 행정자료를 종합해 이뤄졌다.

[자료=국토부, 주택건설실적 (착공)]

먼저 주택 공급 '첫 단추'인 인허가는 2만8634가구로 지난해 같은 기간 2만6987가구보다 6.1% 늘었다. 최근 3년 7월 누계 평균인 2만 948가구와 비교하면 36.7% 많은 규모다. 아파트는 2만3480가구로 지난해 같은 기간 2만3852가구보다 1.6% 감소했지만 최근 3년 같은 기간 평균인 1만8395가구와 비교하면 27.6% 증가했다. 이 가운데 재개발·재건축 등 정비사업 인허가는 1만9447가구로 전체 아파트 인허가의 82.8%, 10채 중 8채 이상을 차지했다. 올해 인허가된 1000가구 이상 주요 단지는 ▲거여 새마을(1678가구) ▲독바위 역세권(1481호) ▲한남 5구역(2592가구) ▲가재울7구역(1426가구) ▲잠실주공5단지(6411가구) 등이다.

한동안 위축됐던 비아파트 공급도 뚜렷한 반등세를 보였다. 올해 7월까지 비아파트 인허가 물량은 5154가구로 지난해 같은 기간 3135가구보다 64.4% 증가했다. 최근 3년 같은 기간 평균 2553가구와 비교하면 101.9% 늘어 두 배를 넘어섰다.

실제 주택이 지어지는 착공 단계 물량 증가는 더욱 두드러졌다. 올해 7월까지 서울의 주택 착공은 1만9507가구로 지난해 같은 기간 1만3508가구보다 44.4% 증가했다. 최근 3년 같은 기간 평균 1만4497호와 비교해서도 34.6% 높은 수준이다.

서울시가 공급 확대의 핵심축으로 속도를 높여 온 정비사업도 본격적인 착공 성과로 이어지고 있다. 아파트 착공은 1만4995가구로 전년 동기 1만1014가구보다 36.1% 늘었으며 이 가운데 정비사업 착공은 1만2211가구로 전체 아파트 착공의 81.4%를 차지했다. 올해 착공한 1000가구 이상 주요 단지는 ▲흑석11구역(1515가구) ▲신림2구역(1430가구) ▲중계본동(3178가구) 등이다.

[자료=국토부, 주택건설실적 (착공)]

비아파트는 착공 단계에서도 큰 폭으로 반등했다. 올해 7월까지 비아파트 착공은 4512가구로 지난해 같은 기간 2494가구보다 80.9% 증가했으며 최근 3년 같은 기간 평균 3043가구보다도 48.3% 많았다.

인허가와 착공 증가 흐름이 실제 입주까지 이어지면서 시민이 체감할 수 있는 주택공급도 지속될 전망이다. 서울의 신축 아파트 입주 및 입주예정 물량은 2026년 2만6000가구, 2027년 2만2000가구를 비롯해 내년까지 총 4만8000가구다.

서울시는 올해 나타난 인허가와 착공의 동반 증가 흐름을 일시적인 실적 개선에 그치지 않고 지속적인 주택공급 확대로 이어간다는 계획이다. 이를 위해 정비사업 등 주요 공급사업을 단계별로 집중 관리하고 사업 속도를 더욱 높인다.

특히 2031년까지 31만가구 착공 목표 달성을 위해 정비사업 공정관리 체계를 부시장급으로 격상하고 25개 자치구와 함께 지연 사업장을 집중 점검하는 '특별 공정촉진회의'를 운영하고 있다. 아울러 3년 내 착공 가능한 핵심공급 전략사업을 밀착 관리하는 등 인허가부터 착공·준공까지 공급 전 과정을 촘촘하게 관리해 현재의 공급 증가세를 실제 입주까지 이어갈 계획이다.

명노준 서울시 주택실장은 "올해 서울의 인허가와 착공이 함께 증가하고 비아파트 공급도 회복세를 보이는 것은 서울의 주택공급 기반이 탄탄해지고 있다는 긍정적인 신호"라며 "공급 확대 흐름이 실제 입주로 이어질 수 있도록 정비사업을 비롯한 주요 사업을 밀착 관리해 주택공급을 차질 없이 이어가겠다"고 말했다.

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