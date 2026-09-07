한화, 다층방공망·우주 AI 앞세워 유럽 방산시장 공략 확대

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폴란드 MSPO 2026 참가…K9A2·MUM-T 등 차세대 솔루션 공개

K9 3차 실행계약 수주 추진…위성영상 AI 분석 기술 첫 선

[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=한화가 K9 자주포와 천무 다련장로켓을 기반으로 쌓은 폴란드 시장의 사업 경험을 토대로 방공·무인체계·우주 인공지능(AI) 등으로 유럽 방산시장 공략 범위를 넓힌다.

한화에어로스페이스와 한화시스템은 오는 8일부터 11일까지 폴란드 키엘체에서 열리는 '제34회 국제 방위산업 전시회(MSPO 2026)'에 공동 참가한다고 7일 밝혔다.

양사는 274㎡ 규모 통합 전시관을 마련하고 지상·공중·해상·우주 영역을 아우르는 방산 솔루션을 선보인다. 이번 전시회에는 전 세계 40여개국에서 약 1000개 방산기업이 참가한다.

한화에어로스페이스는 유럽 지역의 방공망 강화 수요를 겨냥해 저·중·고도 위협에 대응할 수 있는 다층방공망 체계를 전면에 내세운다.

장거리 지대공 유도무기 L-SAM을 비롯해 단거리 방공체계 H-SHORAD, 대드론 체계 H-Shield, 40mm 차륜형 무인방공체계를 전시한다. 한화시스템의 지휘통제체계(C2), 요격드론과 연동해 드론부터 장거리 미사일까지 위협 유형에 따라 대응할 수 있도록 구성했다.

한화시스템은 레이저 대공무기 '천광'과 50kW급 기동형 레이저 장갑차, 20kW급 레이저 전술차량도 소개한다. 레이저 무기는 발사 비용이 1발당 약 2000원 수준으로, 초소형 드론 등 소형 표적 대응 수단으로 활용할 수 있다는 게 회사 측 설명이다.

[사진=한화]

무인체계 분야에서는 K9A1 자주포와 무인상륙형다련장, 무인지상차량(H-UGV)을 연계한 유무인복합체계(MUM-T)를 공개한다. 유인 전력이 화력 지원을 담당하고 무인체계가 정찰·기동 임무를 수행해 병력의 위험 노출을 낮추는 방식이다.

해상 분야에서는 무인수상정(USV)에 천무 발사대를 결합한 'Striker-S'를 선보인다. 발트해 연안국을 중심으로 확대되고 있는 해양 무인전력 수요를 겨냥한 제품이다.

폴란드 추가 수주를 위한 K9A2도 전면에 배치한다. 한화에어로스페이스는 K9A2와 함께 155mm 탄도수정신관, 모듈화장약(MCS) 등 탄약 패키지를 함께 전시하고 폴란드 K9 3차 실행계약(EC3) 수주를 추진할 계획이다.

천무 유도탄 4종과 장비 상태를 실시간으로 진단해 정비 시점을 예측하는 HUMS, K9 포탑 시뮬레이터 등 유지·보수·정비(MRO) 솔루션도 소개한다. 무기체계 판매에 그치지 않고 후속 군수지원까지 사업 영역을 확대하겠다는 전략이다.

우주 분야에서는 AI를 활용한 위성영상 분석 기술을 처음 공개한다. 한화시스템은 오는 9일 현장에서 AI 솔루션 론칭 행사를 열고 실제 운용 중인 위성이 촬영한 영상을 AI가 실시간 분석하는 과정을 선보일 예정이다.

해당 솔루션은 전자광학(EO)·적외선(IR)·합성개구레이다(SAR) 위성 영상을 분석해 자동 객체 탐지와 상황 패턴 분석, 이상 징후 감지 등을 수행하고 지휘관의 의사결정을 지원한다.

한화 관계자는 "K9과 천무 사업을 통해 입증한 신뢰는 한화의 가장 큰 자산"이라며 "맞춤형 솔루션을 지속적으로 선보이며 북대서양조약기구(NATO) 동맹국의 자주국방과 방산 생태계 발전에 적극 기여하겠다"고 말했다.

heoneykim@newspim.com