대림바스 제천공장, 노사문화 우수기업 선정…"소통·참여 결실"

고용노동부 주관 41개 우수 사업장에 명단 올려

SMETA 윤리경영 인증·지역 봉사로 신뢰 제고

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 대림바스 제천공장이 고용노동부가 주관하는 '2026년 노사문화 우수기업'에 최종 선정되며 상생과 협력의 모범을 입증했다고 7일 밝혔다.

노사문화 우수기업은 건전한 노사관계를 구축하고 선진 노사문화를 실천한 기업을 격려하는 제도로, 올해는 전국 112개 신청 사업장 중 대림바스 제천공장을 포함한 41개사가 이름을 올렸다.

[사진=대림바스]

대림바스 제천공장은 기존의 관행적인 노사 운영방식을 과감히 개선하고, 실질적인 소통과 협의를 강화해 온 점에서 높은 평가를 받았다. 정기적인 노사협의회와 산업안전보건위원회를 통해 현장의 주요 현안을 효율적으로 다루는 한편, 경영 현황을 투명하게 공유하는 다양한 채널을 가동해 구성원 전체가 회사의 방향성에 공감할 수 있는 '열린 경영'을 실천하고 있다.

현장 근로자의 직접 참여를 이끌어내는 혁신 활동도 눈에 띈다. 제천공장은 원가 절감(Cost)과 품질 향상(Quality)을 목표로 하는 'C&Q 혁신활동'과 사내 제안제도를 활성화해 생산 현장의 아이디어를 실제 업무 프로세스에 적극 반영하고 있다. 높은 임직원 참여율을 바탕으로 현장 효율성을 높이는 동시에 구성원이 스스로 조직의 변화를 이끄는 자발적 혁신 문화를 정착시켰다.

아울러 사내 불공정 및 부당행위를 방지하는 제보 시스템을 도입해 조직 내 투명성과 신뢰도를 제고했다. 특히 글로벌 공급망 윤리경영 평가인 'SMETA(Sedex Members Ethical Trade Audit)' 심사를 통과하며 노동·안전보건·환경·윤리 전반에서 객관적인 검증을 마쳤다. 이 외에도 기업연합자원봉사단 및 사내 봉사동호회를 통한 환경보호와 지역 사회공헌 활동을 지속하며 지역사회와의 상생 접점도 지속적으로 넓혀가고 있다.

김형근 대림바스 제천공장장은 "이번 선정은 노사 간 신뢰를 바탕으로 구성원들이 함께 일터의 변화를 만들어 온 노력을 인정받은 결과"라며 "앞으로도 현장의 목소리에 귀 기울이고 구성원의 참여를 확대하는 한편, 지역사회와도 지속적으로 소통하며 상생할 수 있는 조직문화를 만들어 나가겠다"고 말했다.

stpoemseok@newspim.com