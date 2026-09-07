현대백화점, 온라인 추석 선물판 키운다…상품 700종으로 확대

AI 핵심 요약beta
- 현대백화점은 7일 더현대 하이로 온라인 추석 선물을 확대했다.
- 선물 상품은 100여종에서 700여종, 입점 브랜드는 100여개로 늘렸다.
- 해외 호텔권·아트여정 등 프리미엄 상품과 AI 추천을 강화했다.
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 현대백화점이 프리미엄 큐레이션몰 '더현대 하이(Hi)'를 앞세워 온라인 추석 선물 상품을 대폭 확대한다.
현대백화점은 올해 추석 선물 판매 기간 더현대 하이의 선물 상품을 지난해 100여종에서 700여종으로 늘린다고 7일 밝혔다. 입점 브랜드도 30여개에서 100여개로 확대한다. 여행·예술·미식 등 5대 카테고리를 중심으로 차별화된 프리미엄 상품을 선보인다.
대표 상품으로 1700만원대 '나오시마 프라이빗 아트 여정'을 비롯해 아만·포시즌스·식스센스·불가리 등 해외 호텔 숙박권을 판매한다. 퍼스널 스타일 컨설팅과 공예품, 친환경 참송이, 최상급 성게알 등 체험·예술·미식 상품도 마련했다.
온라인과 오프라인을 연계한 서비스도 강화한다. 희귀 한정판 주류 등을 온라인에서 결제한 뒤 백화점에서 수령할 수 있는 '스토어픽'을 운영한다. AI 쇼핑 어시스턴트 '헤이디(HEYDI)'를 통해 수신자의 연령대와 예산, 선물 상황에 맞는 상품도 추천한다.
nrd@newspim.com