JB금융, 인도네시아 여신사 지분 85% 인수...최종 승인

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동남아 금융사업 확대…AI 핀테크와 협업해 EV금융 진출

[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = JB금융그룹은 인도네시아 금융감독청(OJK)으로부터 현지 여신 전문사 'PT KB부코핀파이낸스'의 지분 85% 인수를 최종 승인받았다고 7일 밝혔다.

JB우리캐피탈은 지난해 7월 KB국민은행 자회사인 PT Bank KB Indonesia와 함께 KB부코핀파이낸스 지분 85%를 약 290억원에 인수하는 계약을 체결했다. 이번 현지 금융 당국의 승인으로 주요 규제 절차를 마쳤다.

JB금융지주 본점. [사진= JB금융지주]

KB부코핀파이낸스는 1983년 설립된 인도네시아 금융기업으로 기업금융과 운전자금 금융 등 여신 서비스를 제공한다. 올해 말 기준 자카르타 본점과 8개 영업거점을 운영 중이며 임직원은 124명이다. 총자산은 약 928억원으로 전년 대비 78.7% 증가했고, 당기순이익은 약 15억원을 기록했다.

JB금융그룹은 현지 고객·영업 네트워크와 JB우리캐피탈의 자동차금융, 기업금융, 신용평가 및 리스크 관리 역량을 결합해 사업을 추진할 계획이다.

인수 완료 후에는 지난해 신주인수계약을 체결한 AI 기반 핀테크 기업 에이젠글로벌의 인도네시아 법인에 대한 지분투자를 마무리하고 전략적 협업을 시작한다. 에이젠글로벌은 인도네시아에서 모빌리티 데이터를 활용한 전기차(EV) 금융사업을 확대해왔으며 누적 1만7천대 이상의 EV 금융 실적을 기록했다.

JB금융그룹은 KB부코핀파이낸스의 현지 사업 기반에 에이젠글로벌의 데이터·모빌리티 운영역량을 결합해 전동 이륜차 운전자 대상 EV금융에 진출한다. 전동 이륜차 매입자금 대출과 신용대출, 배터리 매입 대출 등 현지 시장 특성에 맞춘 금융 상품을 취급할 예정이다.

현재 JB금융그룹은 캄보디아, 미얀마, 베트남에서 금융사업을 운영 중이며, 이번 인수 완료로 인도네시아까지 진출해 동남아 시장 전반으로 사업 기반을 확대하게 된다.

romeok@newspim.com