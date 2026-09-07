LIG D&A, 폴란드 MSPO 2026 참가…천궁-II·L-SAM 유럽에 선보인다

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폴란드 다층방공망·KGGB 사업 공략…통합 방공·항공무장 전시

라인메탈과 단거리 방공미사일·차량형 발사대 공개…유럽시장 공동 마케팅

[서울=뉴스핌] 김지헌 기자 = LIG 디펜스&에어로스페이스(LIG D&A)가 폴란드 국제방위산업전시회에 참가해 천궁-II와 장거리 지대공유도무기(L-SAM) 등 K-방산 유도무기 체계를 선보인다.

LIG D&A는 오는 8일부터 11일까지 폴란드에서 열리는 'MSPO 2026'에 참가한다고 7일 밝혔다.

MSPO는 유럽 최대 규모의 방산 전시회 중 하나다. LIG D&A는 이번 전시회를 통해 폴란드 군 현대화 사업과 연계한 현지 맞춤형 방산 솔루션을 소개하고 유럽 시장 공략을 강화한다는 계획이다.

회사는 폴란드 다층방공망 사업과 한국형 정밀유도폭탄(KGGB) 사업을 핵심 전략 과제로 설정했다. 전시회에서는 천궁-II와 L-SAM을 비롯한 방공 솔루션과 KGGB 등 항공무장을 선보인다.

특히 항공기와 미사일 위협에 대응할 수 있는 다층 방공체계를 앞세워 폴란드 군의 방공망 현대화 사업 참여 기회를 모색할 방침이다.

KGGB 관련해서는 실전 운용 데이터와 정밀 타격 성능을 중심으로 현지 관계자들과 사업 협의를 진행한다. KGGB는 기존 일반폭탄에 유도키트를 장착해 정밀타격 능력을 부여하는 항공무장 체계다.

[사진=LIG D&A]

LIG D&A는 폴란드 국방 관계자와 글로벌 방산기업을 대상으로 비즈니스 미팅도 진행해 기술 협력과 수출 논의를 확대할 계획이다.

독일 방산업체 라인메탈과의 협력도 전면에 내세운다. 라인메탈 전시 부스에는 양사가 협력하고 있는 단거리 방공미사일과 차량형 발사대 목업을 전시한다. 이를 통해 양사 간 파트너십을 강화하고 유럽을 비롯한 글로벌 시장에서 공동 마케팅을 전개한다는 방침이다.

LIG D&A 관계자는 "폴란드 군의 현대화 사업에 대응할 수 있는 정밀타격 및 통합 방공 솔루션을 선보이고 현지 국방 관계자와 협력을 확대해 유럽 시장 경쟁력을 강화할 계획"이라고 밝혔다.

heoneykim@newspim.com