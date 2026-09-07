씨피시스템, 中 반도체 박람회 'IICIE 2026' 참가

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오는 9~11일 선전 IICIE 2026 참가

G-클린체인·정전기 방지 제품 집중 홍보

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 씨피시스템이 중국 반도체 장비업체 공급 경험을 바탕으로 현지 고객사 확대에 나선다.

씨피시스템은 오는 9일부터 11일까지 중국 선전 국제컨벤션센터에서 열리는 '2026 IICIE 국제 집적회로 혁신 박람회(IICIE 2026)'에 참가해 반도체 제조장비용 초저분진 케이블체인 'G-클린체인'을 선보인다고 7일 밝혔다.

IICIE 2026은 반도체 설계부터 웨이퍼 제조, 패키징과 테스트, 장비, 소재, 부품까지 반도체 전 분야를 다루는 중국 반도체 전문 전시회다. 올해 약 5만㎡ 규모로 열리며 1100개 이상의 기업과 6만명 이상의 전문 참관객이 참여할 것으로 예상된다.

씨피시스템 로고. [사진=씨피시스템]

참가 기업에는 중국 메모리 업체 창신메모리(CXMT), 양쯔메모리(YMTC), 파운드리 업체 중신궈지(SMIC) 등이 포함됐다. 씨피시스템은 중국 반도체 장비업체 북방화창(NAURA)을 통해 CXMT의 전공정 세정장비에 G-클린체인을 공급한 경험을 확보하고 있다. 회사는 이번 전시회를 통해 중국 주요 반도체 제조사와 장비업체로 고객 기반을 확대한다는 계획이다.

전시에서는 G-클린체인을 비롯해 정전기 방지(ESD) 케이블체인과 로봇 케이블 보호시스템 '로보웨이(RoboWay)' 등을 선보인다. G-클린체인은 장비 구동 과정에서 발생하는 미세분진을 줄여 웨이퍼 제조와 세정 공정 등 고청정 환경에 적용되는 제품이다. 정전기 방지 케이블체인은 정전기 발생과 축적을 억제해 반도체 제조장비의 안정적인 가동을 지원한다.

씨피시스템은 생산능력 확대도 추진하고 있다. 최근 제2공장 부지를 확보하고 100억원 규모의 시설투자 자금 조달을 마쳤다. 2027년 상반기 준공을 목표로 증설을 진행하고 있으며 가동 이후 전체 생산능력은 기존 대비 약 3배로 확대될 전망이다.

씨피시스템 관계자는 "인공지능(AI)과 첨단 메모리를 중심으로 중국 반도체 기업들의 생산능력 확충과 장비 투자가 이어지면서 반도체 제조장비용 고청정, 정전기 대응 제품의 적용 기회도 확대되고 있다"고 말했다.

이어 "이번 IICIE 2026을 통해 G-클린체인과 정전기 방지 케이블체인의 기술력과 공급 경험을 알리고 중국 남부지역 반도체 장비업체와 기술 협의 및 공급 논의를 구체화해 신규 고객사와 후속 프로젝트 확보에 나설 것"이라고 설명했다.

winter1004@newspim.com