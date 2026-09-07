나노실리칸첨단소재, 탄자니아에 정품인증마크 1000만개 공급

탄자니아 정부·산업계 대상 나노소재 기반 'MTX' 기술 시연

FCC, 주류·담배·의약품 등 정품인증 시스템 적용 가능성 검토

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 나노소재 기반 정품인증 기술을 개발하는 나노실리칸첨단소재가 탄자니아에 정품인증마크 약 1000만개를 공급한다. 회사는 이번 초도 공급을 시작으로 탄자니아를 비롯한 동아프리카 시장으로 사업 확대를 추진할 계획이다.

7일 나노실리칸첨단소재는 탄자니아에 정품인증마크 약 1000만개를 초도 공급하는 계약을 체결했다고 밝혔다. 이번 계약은 지난 2일 탄자니아 다르에스살람에서 열린 '탄자니아 안티 카운터핏 앤 인베스트먼트 프로텍션 포럼(Tanzania Anti-Counterfeit and Investment Protection Forum)'에서 회사의 정품인증 기술 'MTX(Magnetically Color Changeable Photonic Crystal)'를 시연한 이후 체결됐다.

행사에는 탄자니아 공정거래위원회(FCC)를 비롯해 투자 관련 정부기관과 현지 제조·유통업계 관계자 등 약 200명이 참석했다. MTX는 나노소재를 활용해 제품에 고유한 보안 특성을 부여하는 정품인증 기술이다. 스마트폰 등 기기를 이용해 한 번의 인식으로 약 1초 만에 정품 여부를 확인할 수 있는 '탭 앤 체크 인 1 세컨드(TAP & CHECK in 1 Second)' 방식이 적용됐다.

나노실리칸첨단소재 로고. [사진=나노실리칸첨단소재]

회사 측은 MTX가 복제를 어렵게 설계돼 홀로그램과 정보무늬(QR코드), 바코드 등 기존 위조방지 수단을 보완할 수 있다고 설명했다. 탄자니아 FCC는 위조품 방지와 소비자 보호를 위해 정부 인증서류를 비롯해 주류·담배·의약품·티켓 등 여러 분야에서 MTX를 활용한 정품인증 시스템의 적용 가능성을 검토하고 있다.

나노실리칸첨단소재는 이번 공급을 기반으로 탄자니아 내 소비재와 의약품, 산업제품, 물류·유통 등으로 MTX 적용 분야를 확대한다는 계획이다. 중장기적으로는 탄자니아를 거점으로 동아프리카공동체(EAC) 회원국을 비롯한 아프리카 주요 국가 진출도 추진한다.

나노실리칸첨단소재 관계자는 "이번 초도 공급을 계기로 탄자니아 내 주류·담배 등 소비재를 비롯해 의약품, 산업제품, 물류·유통 분야까지 MTX 적용을 넓혀갈 계획"이라며 "탄자니아를 전략적 거점으로 삼아 동아프리카공동체 회원국을 비롯한 아프리카 주요 국가로 사업 영역을 단계적으로 확장해 나갈 것"이라고 말했다.

nylee54@newspim.com