한화투자증권, 중개형 ISA 유치전…최대 100만원 현금 지급

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신규 계좌 개설 고객에 5000원 지원금

타사 ISA 이전 땐 이전금액의 2배 인정

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 한화투자증권이 중개형 개인종합자산관리계좌(ISA) 신규 고객과 자산 이전 고객을 대상으로 최대 100만원의 현금을 지급하는 이벤트를 진행한다.

한화투자증권은 오는 10월 30일까지 '중개형 ISA 투자 시작' 이벤트를 실시한다고 7일 밝혔다.

이번 이벤트는 중개형 ISA 신규 고객과 휴면계좌 보유 고객을 대상으로 한다. 영업점 계좌 보유 고객과 법인, 개인 대주주는 대상에서 제외된다.

이벤트를 신청한 뒤 중개형 ISA 계좌를 신규 개설하면 계좌 개설 지원금 5000원을 지급한다.

한화투자증권이 오는 10월 30일까지 '중개형 ISA 투자 시작' 이벤트를 실시한다. [이미지=한화투자증권]

또 중개형 ISA 계좌에 자금을 입금한 뒤 국내주식과 채권, 상장지수펀드(ETF), 펀드 등을 1000만원 이상 거래하면 순입금 규모에 따라 최대 100만원의 현금을 받을 수 있다.

타사 중개형 ISA를 한화투자증권으로 이전하는 고객에게는 이전 금액의 2배를 실적으로 인정하는 혜택도 제공한다.

최근 개인 투자자들이 절세 투자에 대한 관심이 높아지면서 증권사들은 현금 지급과 이전 우대 등 다양한 마케팅을 통해 고객 유치 경쟁을 벌이고 있다.

중개형 ISA는 국내주식과 ETF, 채권, 펀드 등 다양한 금융상품에 투자할 수 있는 대표적인 절세 계좌로, 일정 요건을 충족하면 비과세와 분리과세 혜택을 받을 수 있다.

임주혁 한화투자증권 자산관리본부 상무는 "중개형 ISA 계좌는 다양한 금융상품에 투자하면서 절세 혜택도 누릴 수 있는 필수 계좌"라며 "투자자들이 중개형 ISA를 시작으로 자산을 형성해 나가는 데 든든한 기반을 마련하길 바란다"고 말했다.

이벤트는 한화투자증권 MTS에서 신청할 수 있으며, 자세한 내용은 MTS와 고객지원센터를 통해 확인할 수 있다.

plum@newspim.com