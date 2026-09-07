대한항공-델타항공, 서울남산초서 벽화 봉사…지역사회 환경 개선

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양사 임직원 80명 참여…항공기·서울 랜드마크 소재 벽화 조성

2018년 JV 체결 이후 국내외서 공동 사회공헌 활동 지속

[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=대한항공과 델타항공이 지역사회 환경 개선을 위한 공동 봉사활동에 나섰다.

대한항공은 델타항공과 지난 4일 서울 중구 서울남산초등학교에서 벽화 그리기 봉사활동을 진행했다고 7일 밝혔다.

이번 활동은 학교 주변 도시 미관을 개선하고 학생과 지역 주민들이 보다 안전하고 쾌적한 환경을 이용할 수 있도록 마련됐다.

봉사활동에는 대한항공 임직원 50명과 델타항공 임직원 30명 등 총 80명이 참여했다. 벽화 도안 제공과 행사 진행은 사단법인 함께하는 한숲이 지원했다.

양사 임직원들은 항공기와 서울의 주요 도시 랜드마크를 소재로 한 스케치를 바탕으로 학교 주변 벽면에 직접 페인트를 칠했다. 대한항공은 이번 활동을 통해 어두웠던 학교 주변 벽면을 밝고 활기찬 공간으로 새단장했다고 설명했다.

양사는 공동 봉사활동을 통해 지역사회 환경 개선뿐 아니라 임직원 간 교류와 유대감도 강화했다고 밝혔다.

정호윤 대한항공 Pricing RM부 담당 상무는 "대한항공과 델타항공은 오랜 시간 긴밀한 파트너십을 이어온 만큼 이번 활동을 통해 지역사회에도 함께 따뜻한 마음을 전할 수 있어 뜻깊다"며 "앞으로도 양사가 힘을 모아 지역사회에 긍정적인 변화를 만들어갈 수 있는 다양한 사회공헌 활동을 지속해 나갈 것"이라고 말했다.

대한항공과 델타항공은 2018년 5월 태평양노선 조인트벤처(JV)를 체결한 이후 국내외에서 공동 사회공헌 활동을 이어오고 있다. 양사는 비영리단체 해비타트와 함께한 집 짓기 봉사활동을 비롯해 미국 로스앤젤레스 사랑의 집 짓기, 몽골 바가노르 지역 사막화 방지 나무 심기, 서울 여의도 한강공원 환경 보호 활동 등을 진행했다.

[사진=대한항공]

heoneykim@newspim.com