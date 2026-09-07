세븐일레븐, 채용전제형 인턴 모집…지역 인재 확보 나선다

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오는 15일까지 접수…4주간 현장 실습 진행

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 세븐일레븐이 채용전제형 인턴을 모집하며 우수 인재 확보에 나선다.

코리아세븐이 운영하는 세븐일레븐은 오는 15일까지 신입사원 채용전제형 인턴을 모집한다고 7일 밝혔다. 모집 직무는 가맹점 운영을 지원하는 영업관리(FC·Field Consultant)로, 경기·강원·충청·호남 등 지역에서 지원자의 희망 근무지역을 고려해 선발한다.

세븐일레븐 신입사원 채용전제형 인턴 모집 포스터 [사진=세븐일레븐 제공]

채용 절차는 서류전형, 조직·직무적합진단, 1차 역량면접, 인턴십, 2차 임원면접 순으로 진행된다. 약 4주간의 인턴십 기간에는 현장에서 직무를 이해하고 실무 역량을 습득하게 된다.

세븐일레븐은 채용설명회를 통해 예비 지원자들을 만난다. 지난 3일 한양대에서 설명회를 개최한 데 이어, 7일 충북대, 8일 동국대와 충남대를 방문해 채용설명회와 1대 1 취업 상담을 실시한다. 채용담당자와 실무자가 직무의 역할과 업무 경험, 채용 절차 등을 소개하고 지원자들의 질문에 답한다.

세븐일레븐은 오는 10일 대전고용센터에서 열리는 '지역청년 취업설명회'에도 참여한다.

세븐일레븐은 대학과 지역 취업행사를 통해 비수도권 청년 인재와의 접점을 확대할 계획이다.

nrd@newspim.com