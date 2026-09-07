제주항공, 인천~구이린 운항 재개…대구 노선도 부정기편 띄운다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

인천 노선 23일부터 주 4회 운항…대구 노선은 24일부터 주 2회

10월 연휴 등 중국 여행 수요 겨냥…11월 운항 허가도 추진

[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=제주항공이 가을 여행 수요를 겨냥해 중국 구이린 노선 운항을 확대한다.

제주항공은 오는 23일부터 인천~구이린 노선 운항을 주 4회 일정으로 재개하고, 24일부터 대구~구이린 노선에 주 2회 부정기편을 운항한다고 7일 밝혔다.

인천~구이린 노선은 수·목·토·일요일 주 4회 운항한다. 인천국제공항에서 오후 10시20분 출발해 구이린 량장국제공항에 다음 날 오전 1시20분 도착하며, 귀국편은 구이린에서 오전 2시20분 출발해 인천에 오전 7시5분 도착한다.

대구~구이린 노선은 목·일요일 주 2회 운항한다. 대구국제공항에서 오후 8시 출발해 구이린에 오후 10시45분 도착하고, 구이린에서는 오전 0시30분 출발해 대구에 오전 5시5분 도착하는 일정이다.

두 노선은 하계 스케줄이 종료되는 다음 달 24일까지 운항이 확정됐다. 제주항공은 11월에도 운항을 이어가기 위한 허가 절차를 진행하고 있다.

제주항공은 추석과 10월 연휴를 중심으로 중국 여행 수요가 늘어날 것으로 보고 구이린 노선 공급을 확대했다.

국토교통부 항공정보포털시스템에 따르면 지난해 10월 중국 노선 전체 탑승객은 153만8109명으로, 여름 성수기인 7~8월에 이어 연중 세 번째로 많았다.

구이린은 카르스트 지형과 리장(灕江)을 따라 형성된 자연경관으로 유명한 중국의 대표적인 관광지다. 9월 말부터 11월까지는 비교적 선선한 날씨로 여행 수요가 많은 시기로 꼽힌다.

제주항공 관계자는 "추석과 10월 연휴 등 계절적 수요를 고려해 인천과 대구에서도 구이린을 오가는 항공편을 운항하게 됐다"며 "고객들의 여행 수요와 시장 상황을 적극 반영해 노선을 유연하게 운영해 나갈 것"이라고 말했다.

[사진=제주항공]

heoneykim@newspim.com