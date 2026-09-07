"취업 언제 하지"…실업 청년 절반이 '번아웃'

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

1년 넘게 구직하면 61.8% 번아웃…취업 청년의 1.6배

실업·임시직 최대 원인은 '진로 불안'…현장 직업훈련 확대

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 일자리를 구하지 못한 청년 두 명 중 한 명이 '번아웃'을 경험한 것으로 나타났다. 구직기간이 1년을 넘으면 번아웃 경험률은 60%를 웃돌았다. 실업·임시직 청년들은 가장 큰 원인으로 '진로 불안'을 꼽았다.

한국경제인협회는 7일 국무조정실의 '2024년 청년의 삶 실태조사' 마이크로데이터를 분석한 '청년층 실업 및 임금근로자 지위별 번아웃 현황 및 시사점'을 발표했다.

분석 결과 실업 청년의 번아웃 경험률은 52.7%로 취업 청년(32.4%)의 약 1.6배였다. 특히 구직기간이 1년 이상인 실업 청년은 61.8%가 번아웃을 경험한 것으로 조사됐다.

서울 서초구 aT센터에서 열린 2026 대한민국 상생 채용박람회에서 구직자들이 채용 공고 게시대를 바라보고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

고용 형태에 따라서도 차이가 뚜렷했다. 임시·일용직 청년의 번아웃 경험률은 41.1%로 상용직 청년(29.6%)보다 약 1.4배 높았다.

번아웃의 원인도 고용 지위에 따라 달랐다. 실업 청년의 68.4%가 '진로 불안'을 가장 큰 원인으로 꼽았다. 이어 일에 대한 회의(9.9%), 일과 삶의 불균형(7.1%) 순이었다.

임시·일용직 역시 진로 불안이 57.0%로 가장 높았다. 반면 상용직은 일 과중(23.2%), 진로 불안(20.5%), 일에 대한 회의(19.9%) 등으로 비교적 고르게 나타났다.

청년들은 취업 과정에서 경제적 지원과 직업훈련 등을 필요로 하는 것으로 조사됐다. 진로 불안으로 번아웃을 겪은 실업 청년의 36.3%는 취업 준비 비용 지원이 필요하다고 답했다. 직업훈련(23.3%), 고용 상담 서비스(20.5%)가 뒤를 이었다.

한경협은 한국 직업훈련이 현장과 충분히 연결되지 못하고 있다고 지적했다. 지난 2024년 전체 직업훈련 지출 가운데 현장 직업훈련 비중은 1.5%로 경제협력개발기구(OECD) 31개국 평균인 11.7%를 크게 밑돌았다.

이상호 한경협 경제본부장은 "취업 준비 비용 지원과 고용 상담 등 고용서비스의 접근성과 실효성을 높여 청년들이 실질적인 도움을 체감할 수 있도록 해야 한다"며 "기업 현장 훈련 지원을 강화해 직업훈련의 현장 연계성을 높여야 한다"고 말했다.

syu@newspim.com