HK이노엔 케이캡, 경구용 완제의약품 세계 최초 'EPD' 획득

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원료 제조부터 포장·유통까지 환경영향 평가

해외 고객사 ESG·공급망 환경정보 요구 대응

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = HK이노엔은 위식도역류질환 치료제 '케이캡정50mg'이 경구용 완제의약품 분야에서 세계 최초로 환경성적표지(Environmental Product Declaration·EPD)를 획득했다고 7일 밝혔다.

HK이노엔은 지난 2일(현지시간) 노르웨이 오슬로에서 'EPD-글로벌'과 '국제지속가능인증원'이 공동 개최한 인증서 수여식에 참석해 케이캡정50mg의 EPD 인증서를 받았다.

케이캡정 [사진=HK이노엔]

EPD는 원료 생산부터 제조·유통 등 제품 전 과정에서 발생하는 환경 영향을 국제표준에 따라 정량화하고 제3자 검증을 거쳐 공개하는 제도다.

케이캡정50mg의 EPD는 지난 6월 국제 EPD 플랫폼인 'EPD-글로벌'에 등록됐다. 등록에 앞서 제3자 검증기관인 국제지속가능인증원(IGSC)이 ISO 14025를 기반으로 독립 검증을 진행했다.

HK이노엔은 케이캡정50mg의 전과정평가(LCA)를 ISO 14040 및 ISO 14044 기준에 따라 실시했다. 평가 범위에는 원료의약품 제조부터 완제의약품 제조·포장·유통까지 포함됐으며 환자 복용 이후 단계와 폐기 과정은 제외됐다.

제약·바이오 업계에서는 그동안 의약품에 특화된 공인 환경성 산정 지침이 없어 EPD 도입에 어려움이 있었다. 지난해 11월 영국표준협회(BSI)가 의약품 환경성 평가를 위한 국제표준 PCR(Product Category Rules)인 'PAS 2090:2025'를 발간하면서 관련 기준이 마련됐다. HK이노엔은 이를 기반으로 케이캡정50mg의 EPD를 확보했다.

HK이노엔은 이번 EPD 획득을 통해 해외 고객사와 바이어가 요구하는 제품별 환경성 정보를 검증된 자료로 제공할 수 있게 됐다고 설명했다. 공급망 전반의 탄소배출량과 환경 관련 정보 요구에 대응하는 자료로도 활용할 계획이다.

HK이노엔 관계자는 "의약품 전과정평가 표준이 마련된 직후 케이캡정50mg의 EPD를 확보했다"며 "향후 주요 제품으로 환경성 평가를 확대해 제품 포트폴리오 전반의 환경정보 관리 체계를 고도화하겠다"고 말했다.

한편 케이캡은 HK이노엔이 자체 개발한 P-CAB 계열 위식도역류질환 신약이다. 현재 한국을 포함한 전 세계 20개국에 출시됐으며 기술수출 또는 완제수출을 통해 총 55개국에 진출했다.

sykim@newspim.com