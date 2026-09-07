SG, 유상증자 구주주 청약률 96.34%…실권주 일반공모 진행

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전체 4100만주 중 3949만7470주 청약

수도권 생산거점 확대와 해외사업 투자 추진

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 아스콘 전문기업 SG는 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행 중인 유상증자에서 구주주 청약률 96.34%를 기록했다.

7일 SG에 따르면 지난 3일부터 4일까지 이틀간 구주주를 대상으로 유상증자 청약을 진행했다. 전체 모집물량 4100만주 가운데 3949만7470주가 청약됐다. 남은 실권주는 오는 8일부터 9일까지 일반공모를 통해 모집한다.

SG는 이번 유상증자로 조달하는 자금을 수도권 아스콘 생산거점 확대와 인도네시아 등 해외사업 투자에 활용할 계획이다.

SG CI. [사진=SG]

국내에서는 경기북부 지역 아스콘 생산시설 인수를 추진하고 있다. 인수가 완료되면 기존 서울과 인천 중심의 생산거점을 경기북부까지 확대해 수도권 전역에 대한 공급 대응력을 강화할 수 있을 것으로 회사는 기대하고 있다.

해외에서는 포스코인터내셔널과 인도네시아 합작법인(JV)을 설립하고 현지 생산거점을 확보할 계획이다. 우크라이나 현지 사업의 계약 이행도 준비하면서 해외 도로 인프라 시장 진출을 추진하고 있다.

SG 관계자는 "이번 유상증자는 SG가 추진해온 국내외 사업을 실제 매출과 이익으로 연결하기 위한 성장 기반을 확보하는 과정"이라며 "확대된 사업 기반을 바탕으로 외형 성장과 수익성 개선을 동시에 이뤄내겠다"고 말했다.

winter1004@newspim.com