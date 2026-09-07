에스지헬스케어-멕아이씨에스, AI 기반 '스마트 ICU MRI' 공동개발

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AI 영상복원·초저자장 MRI에 환자감시·인공호흡 기술 결합

중환자 상태 관리하면서 MRI 검사 가능한 통합 솔루션 개발

에스지헬스케어 'AriaMR' 활용…MRI 촬영시간 단축 추진

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 영상진단 의료기기 전문기업 에스지헬스케어와 호흡치료 솔루션 기업 멕아이씨에스가 인공지능(AI) 영상복원·초저자장 자기공명영상(MRI) 기술과 환자감시·인공호흡 기술을 결합한 중환자실(ICU)용 MRI 솔루션 개발에 나선다.

7일 에스지헬스케어와 멕아이씨에스는 지난 4일 '스마트 ICU MRI 솔루션' 공동 연구개발 및 사업협력을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 밝혔다.

양사는 에스지헬스케어의 AI 기반 영상복원 및 초저자장 MRI 기술과 멕아이씨에스의 환자감시·인공호흡 기술을 연계해 중환자의 상태를 지속적으로 관리하면서 MRI 검사를 수행할 수 있는 통합 솔루션을 공동 개발할 계획이다.

에스지헬스케어와 멕아이씨에스MOU 체결.[사진=에스지헬스케어]

에스지헬스케어는 자회사 민트랩스를 통해 한국과학기술원(KAIST)과 공동 개발한 AI 영상복원 솔루션 'AriaMR'을 보유하고 있다. 회사에 따르면 AriaMR은 딥러닝 알고리즘을 활용해 MRI 촬영 시간을 기존 대비 약 4분의 1 수준으로 줄이고 영상의 노이즈를 제거하는 기술이다.

회사는 지난 2024년부터 AriaMR을 적용한 초저자장 MRI를 개발해 왔으며 현재 상용화를 준비하고 있다. 초저자장 MRI는 기존 고자장 MRI와 비교해 이동과 설치가 상대적으로 용이해 중환자실이나 응급실 등 기존 MRI 장비에 대한 접근이 제한적인 의료 환경에서 활용할 수 있다는 게 회사 측 설명이다.

멕아이씨에스는 인공호흡기와 환자감시장치 등 호흡치료 관련 의료기기를 개발·공급하는 기업이다. 현재 80여개국에 관련 제품과 서비스를 공급하고 있으며 AI 기반 저산소증 예측 기술 등 환자감시 및 호흡치료 관련 기술도 개발하고 있다.

양사가 ICU용 MRI 솔루션 개발에 나선 것은 중환자의 MRI 검사 과정에서 발생하는 이동과 장비 운용상의 제약을 줄이기 위해서다. 중환자는 인공호흡기와 환자감시장치, 생명유지장치 등이 연결된 경우가 많아 MRI 검사실로 이동하거나 검사를 진행하는 과정에서 별도의 장비와 관리가 필요할 수 있다.

양사는 초저자장 MRI를 ICU 환경에 적용하고 환자감시 및 인공호흡 기술을 연계해 환자의 상태를 관리하면서 영상진단을 수행할 수 있는 시스템을 구축할 계획이다. AI 영상복원 기술을 활용한 MRI 촬영시간 단축도 추진한다.

공동 연구개발과 함께 사업 협력도 추진한다. 양사는 장기적인 협력관계 구축을 위해 상호 간 전략적 지분 투자를 포함한 다양한 협력 방안을 검토하기로 했다.

에스지헬스케어 관계자는 "각 사가 보유한 핵심 기술을 바탕으로 스마트 ICU MRI 솔루션을 공동 개발해 중환자실과 응급의료 환경의 MRI 접근성을 높일 계획"이라며 "향후 의료영상과 중환자 통합관리 분야로 사업 영역을 확대하고 국내외 의료기관을 대상으로 시장을 개척해 나가겠다"고 말했다.

nylee54@newspim.com