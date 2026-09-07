다올투자증권, 'DAOL Fi PRO'로 양방향 글로벌 투자 플랫폼 구축

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IBKR와 해외주식 거래 전 과정 통합

8종 특화 주문·스마트라우팅 적용

170여개 글로벌 시장·파생상품으로 확대

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 다올투자증권이 'DAOL Fi PRO(다올 파이 프로)' 출시를 기점으로 한국과 세계 자본시장을 잇는 '양방향 글로벌 투자 플랫폼' 구축에 속도를 내고 있다.

다올투자증권은 글로벌 온라인 증권사 인터랙티브 브로커스(IBKR)와 협력해 한국 투자자의 해외시장 투자를 지원하는 아웃바운드 서비스를 구축한 데 이어 향후 해외 투자자의 한국시장 투자를 연결하는 인바운드 서비스까지 확대할 계획이라고 7일 밝혔다.

DAOL Fi PRO는 고객 인증과 통합 로그인(SSO), 전자서명부터 주문 실행·결제, 자금·원장 관리까지 해외주식 거래 전 과정을 하나의 서비스로 통합했다. 다올투자증권은 IBKR과 함께 이 같은 구조를 적용한 국내 첫 아웃바운드 상용 모델이라고 설명했다.

기관·전문투자자용 트레이딩 인프라를 기반으로 개인투자자도 이용할 수 있도록 구성했다. 단순 해외주식 주문 전달이나 투자정보 제공을 넘어 주문 체결과 계좌관리 등 거래 인프라를 함께 연동한 것이 특징이다.

지난 3일 다올투자증권 여의도 본사에서 열린 업무 협약식에서 스테이시 밀러스(Stacy Millus) IBKR 수석부사장(사진 왼쪽)과 이병철 다올금융그룹 회장이 기념패를 들고 촬영을 하고 있다. [사진=다올투자증권]

플랫폼에는 IBKR의 '스마트라우팅(SmartRouting)' 시스템이 적용됐다. 여러 거래소와 대체거래시스템(ATS)의 호가와 유동성을 실시간으로 비교해 주문 경로를 정하고 시장 상황에 따라 주문을 나누거나 경로를 조정하는 방식이다.

다올투자증권은 해외주식과 상장지수펀드(ETF) 투자 서비스를 재개하면서 미국주식 온라인 거래 수수료를 0.07%로 책정했다. 회사는 스마트라우팅과 수수료 체계를 통해 고객에게 직접 부과되는 수수료뿐 아니라 체결 과정에서 발생하는 비용도 관리하는 데 초점을 맞췄다고 설명했다.

주문 방식은 현재 8종을 제공한다. 고객이 시장 상황과 투자전략에 따라 매수·매도 가격과 체결 시점을 조정할 수 있도록 구성했다. 향후 알고리즘 주문 등 특화 주문을 순차적으로 추가해 주문 유형을 26종 이상으로 확대할 예정이다.

투자정보 기능도 함께 제공한다. 80개 이상의 글로벌 뉴스·리서치 소스와 5500개 이상의 애널리스트 평가를 제공하며 종목 차트와 기업정보, 종목 탐색, 주문 기능을 연계했다.

다올투자증권은 DAOL Fi PRO의 거래 대상 시장과 상품도 단계적으로 확대한다. 향후 IBKR이 거래 서비스를 제공하는 170여개 글로벌 시장으로 서비스 범위를 넓히고 파생상품을 포함한 금융상품을 추가할 계획이다.

인바운드 서비스 확대 방안도 IBKR과 구체화할 예정이다. 현재 구축한 '한국 투자자의 글로벌 시장 투자(Korea to Global)' 구조에 '글로벌 투자자의 한국 시장 투자(Global to Korea)'를 추가해 DAOL Fi PRO를 양방향 글로벌 투자 플랫폼으로 발전시킨다는 구상이다.

양사는 후속 협력 논의도 진행했다. IBKR은 스테이시 밀러스(Stacy Millus) 수석부사장(SVP) 등이 참여한 방한단을 구성해 지난 3일부터 사흘간 다올투자증권과 국내 자본시장 관련 기관을 방문했다.

방한단은 지난 3일 다올투자증권 여의도 본사에서 열린 양사 업무협약식에 참석했다. 이튿날에는 한국거래소와 코스콤을 방문해 국내 자본시장 인프라와 DAOL Fi PRO에 연동된 코스콤의 파워베이스(PowerBASE) 원장 운영 환경을 살펴봤다.

이후 다올투자증권 본사에서 플랫폼 고도화와 신규 상품·시장 확대, 인바운드 서비스 등 후속 협력 방안을 논의했다.

이병철 다올금융그룹 회장은 "서로 다른 강점을 지닌 두 회사가 수많은 과제를 함께 해결한 끝에 고객을 위한 서비스를 출시했다는 점에서 단순히 새로운 서비스 하나를 선보인 것 그 이상의 의미가 있다"며 "이번 출시는 양사 협력의 완성이 아닌 새로운 시작으로, DAOL Fi PRO를 한층 발전시키고 새로운 상품과 시장으로 협력을 넓혀 함께 성장해 나가기를 기대한다"고 말했다.

IBKR은 1977년 설립된 글로벌 전자 증권사로 2007년 미국 나스닥에 상장했다. 다올투자증권에 따르면 지난해 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수에 편입됐으며 시가총액은 약 230조원이다.

개인투자자뿐 아니라 헤지펀드와 자문사, 금융기관에도 거래 서비스와 인프라를 제공한다. 다올투자증권은 IBKR이 전 세계 170여개 시장에서 500만개 이상의 고객 계좌를 보유하고 하루 400만건 이상의 거래를 처리하고 있다고 설명했다. 고객자산은 9030억달러, 자기자본은 225억달러 규모다.

또 올해 스톡브로커스닷컴 평가에서 전문 트레이딩과 국제 트레이딩 부문 1위에 선정됐다고 회사 측은 전했다.

dconnect@newspim.com