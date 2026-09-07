S&K폴리텍, 中 글로벌 배터리사 품질검증 통과

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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= S&K폴리텍이 전기차 배터리용 폴리우레탄(PU) 폼 제품으로 중국 글로벌 배터리 기업의 품질검증을 통과했다고 7일 밝혔다.

회사에 따르면 검증을 진행한 기업은 전기차 배터리, 에너지저장장치(ESS), 차세대 배터리 분야에서 사업을 펼치는 중국계 기업이다. 현재 S&K폴리텍 제품의 실제 적용을 위한 검토가 진행 중이다.

S&K폴리텍은 중국 전기차 기업과도 배터리용 PU 폼을 공동 개발하고 있다. 고밀도·미세 셀 구조의 폴리우레탄 폼 제조 기술과 고객사 요구 물성에 대응할 수 있는 제품 개발 역량을 바탕으로 중국 배터리 시장 공략을 확대할 방침이다.

S&K폴리텍 로고. [사진=S&K폴리텍]

배터리용 PU 폼은 배터리 셀 사이에 적용돼 주행 과정에서 발생하는 진동과 충격을 흡수하고 셀 간 간격을 보완하는 소재다. 난연 성능을 부여할 수 있어 배터리의 안정성과 내구성을 높인다.

S&K폴리텍은 중국 장쑤성 곤산에 제조공장을, 광둥성 심천에 현지 거점을 두고 있다. 현지 배터리·전기차 기업과 제품 개발부터 양산까지 신속한 대응이 가능하다. 회사는 스마트폰과 디스플레이 등 전자기기용 고밀도 PU 폼을 공급해온 제조 기술을 전기차 배터리와 자동차 전장부품 분야로 확대하고 있다.

회사 관계자는 "전기차 배터리용 PU 폼 제품 개발을 적극 추진해온 가운데 세계 최대 중국 배터리 기업의 내부 품질 검증 통과, 중국 전기차 기업과의 공동 개발 등 가시적인 성과가 나타나고 있다"며 "중국 현지 생산 및 고객 대응 기반을 활용해 배터리 시장을 새로운 성장축으로 육성하겠다"고 말했다.

nylee54@newspim.com