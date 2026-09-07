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"삼현, 글로벌 로봇 고객사 다각화" -한국투자증권

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  • 한국투자증권은 7일 삼현이 로봇 액추에이터 수주를 논의했다고 밝혔다.
  • 삼현은 글로벌 휴머노이드 포함 20곳 이상과 공급을 협의했다.
  • 올해 하반기부터 양산 수주와 로봇 매출이 날 전망이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

글로벌 휴머노이드 기업과 액추에이터·단위부품 공급 논의
글로벌 2건·국내 2건 수주 확보…하반기 1건 이상 양산 수주 전망

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 한국투자증권은 7일 자동차용 액추에이터와 스마트 방산 구동시스템 등을 생산하는 '삼현'에 대해 글로벌 휴머노이드 기업들과 로봇 액추에이터 공급을 논의하고 있으며, 올해 하반기부터 양산 수주와 관련 매출이 발생할 것으로 전망했다. 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다.

삼현은 지난 3일 최고경영자(CEO) 간담회에서 로봇 액추에이터 사업 현황과 수주 진행 상황을 공개했다. 현재 글로벌 휴머노이드 기업을 포함해 20곳 이상의 기업과 액추에이터 및 모터·감속기·제어기 등 로봇용 부품 공급을 논의하고 있다.

최건 한국투자증권 연구원은 "삼현은 단일 고객사가 아닌 다각화된 파이프라인을 확보한 점을 긍정적으로 판단한다"며 "로봇 부품 양산 전환이 가속화되고 있는 만큼 올해 하반기 1건 이상의 양산 수주를 확보할 것으로 예상한다"고 밝혔다.

삼현 로고. [사진=삼현]

현재 삼현이 확보한 수주는 총 4건으로 글로벌 고객사 2건, 국내 고객사 2건이다. 수주 파이프라인은 잠재고객 발굴(Prospect), 견적 제출(Access), 샘플 발주(Spec-in), 수주 성공(Award) 단계로 구성된다. 회사는 Spec-in 이후 양산 프로토타입 공급 계약을 체결해 실제 양산 수주 가능성을 높이고 있다.

프로토타입 수주 계약을 체결한 기업들과는 납품 시기와 공급 물량 등 구체적인 양산 계약 조건을 검토하고 있다. 삼현은 고객사의 조기 공급 요청에 대응하기 위해 창원 2공장 액추에이터 제조시설 구축 시점도 기존 2027년 2분기에서 올해 4분기 말로 앞당기고 있다.

한국투자증권은 글로벌 고객사들이 삼현을 찾는 배경으로 자동차 부품 사업에서 확보한 양산 능력과 산포 관리 역량을 꼽았다. 삼현은 자동차용 액추에이터 생산 자동화를 통해 제품 불량률을 5PPM 수준까지 낮췄다. 이는 제품 100만개당 불량품이 약 5개 발생하는 수준이다.

최 연구원은 "로봇용 액추에이터는 30개 이상의 공정이 적용되는 복합공정인 만큼 생산 자동화는 기술적 해자로 작용할 수 있다"며 "이를 기반으로 산포를 최소화해 고객사와의 공급 논의가 확대될 것으로 판단한다"고 설명했다.

휴머노이드 로봇 시장에서는 대량 양산 과정의 품질 균일성이 공급업체 선정의 주요 기준으로 작용할 것으로 예상했다. 연구개발이나 전시용 로봇은 생산 대수가 제한적이어서 제품 간 편차를 상대적으로 허용할 수 있지만, 대량 양산 단계에서는 품질 편차를 줄이는 역량이 중요해지기 때문이다.

삼현은 글로벌 고객사의 휴머노이드 대량 양산을 준비하면서 양산 파트너로 채택되는 것을 목표로 하고 있다. 수주 과정에서는 물량보다 수익성을 우선하는 전략도 유지하고 있다. 고객사가 낮은 수익성을 제시할 경우 수주에 참여하지 않는 방식으로 적정 수익성을 확보할 수 있는 프로젝트를 중심으로 사업을 확대한다는 방침이다.

생산능력 확대도 진행한다. 한국투자증권에 따르면 삼현은 올해 3분기부터 내년 2분기까지 액추에이터 생산능력을 50만대 규모로 구축할 계획이다. 모터 생산능력은 올해 3분기~4분기 50만개를 확보한 뒤 내년 2분기까지 100만개를 추가해 총 150만개 수준으로 늘린다. 제어기는 올해 2분기~3분기 50만개, 내년 2분기까지 추가 50만개를 구축하며 감속기도 올해 4분기부터 내년 2분기까지 50만개 규모의 생산능력을 확보할 예정이다.

한국투자증권은 2027년 액추에이터 생산능력 50만대에 초기 가동률 5%를 적용할 경우 로봇용 액추에이터 매출액이 약 250억원에 이를 것으로 추정했다. 액추에이터 평균판매가격(ASP)은 현재 산업 내 가격 범위인 50만~150만원의 중간값인 100만원을 적용했다.

삼현은 지난해 매출액 950억원, 영업이익 10억원을 기록했다. 지난해 말 기준 매출 비중은 모빌리티 81.5%, 방산 14.5%, 로봇·항공 등 1.6%, 기타 2.3%다. 올해 상반기 기준 연구개발비가 매출에서 차지하는 비중은 21.2%로 업계 평균 4.7%를 크게 웃돌았다.

최 연구원은 "2027년 액추에이터 생산능력 50만대와 초기 가동률 5%를 가정해 보수적으로 추정한 액추에이터 매출액은 약 250억원"이라며 "올해 하반기 글로벌 수주 확보와 함께 로봇 매출이 발생할 전망"이라고 밝혔다.

nylee54@newspim.com

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李대통령 지지율 37.4%[리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 8주 연속 하락하며 또다시 최저치를 경신한 37.4%로 7일 집계됐다. 7일 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 31일부터 이달 4일까지 전국 18살 이상 유권자 2510명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 1.5%포인트(p) 내린 37.4%였다. 부정 평가는 59.5%로 지난주보다 0.8%p 상승했고 긍·부정 격차는 22.1%p였다.  [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난달 13일 오전 청와대에서 제43차 수석 보좌관 회의를 주재하고 있다. [사진=청와대] 2026.08.14 photo@newspim.com 권역별로는 서울에서 긍정 평가가 전주보다 6.0%p 하락했다. 또 대구·경북(2.9%p), 인천·경기(2.3%p)에서도 하락했다. 반면 대전·세종·충청은 5.6%p 올랐다. 연령대별로는 30대와 60대에서 각각 4.9%p 떨어졌고 40대는 2.1%p, 70대 이상은 1.3%p 하락했다. 반면 50대에서는 3.1%p 올랐다. 리얼미터는 이 대통령 지지율 하락 요인에 대해 "2기 개각 장관 후보자들을 둘러싼 특혜와 공소 취소 의혹 등 인선 논란과 부동산 세제 개편안 유턴, 대통령 사법 리스크 관련 조국 발언 파장이 겹치면서 정부 인사·정책 신뢰도에 대한 부정적 여론이 확산됐다"고 분석했다. 지난 3~4일 전국 18살 이상 유권자 1001명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당 41.8%, 국민의힘 37.6%로 집계됐다. 양당 격차는 4.2%p로 오차범위 안 이다. 민주당은 지난 조사보다 1.3%p 빠졌고 국민의힘은 0.1%p 떨어졌다.  조국혁신당은 4.5%, 개혁신당은 2.3%, 진보당은 1.3%였다. 기타 정당 2.1%, 무당층 10.5%였다. 리얼미터는 민주당에 대해 "정부의 2기 개각 후보자 자질 논란과 조국혁신당과의 합당·연대 신경전, 지도부 윤리감찰을 둘러싼 당의 내홍이 겹치면서 지지율 하락 요인으로 작용한 것으로 보인다"고 진단했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해 "정부 인사·정책 잡음에 대한 공세를 이어갔지만 반사이익을 충분히 얻지 못했다"며 "전주와 비슷한 수준에서 횡보했다"고 분석했다. 이번 조사는 무선(100%) 자동응답(ARS)방식의 임의 전화걸기로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사 응답률은 4.2%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.8%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-09-07 08:49
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서울도보해설관광 야간 코스 개편 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 관광객이 밤까지 서울에 머물며 주변 상권과 다양한 관광 콘텐츠를 경험할 수 있도록 '서울도보해설관광' 야간 코스를 개편했다고 7일 밝혔다. 이번 개편으로 기존 9개 코스에 '남산 성곽'이 추가돼 10개로 늘어나고, 5월에서 10월까지던 운영 기간도 3월 중순에서 11월 중순까지로 늘어난다. 관광객들은 남산, 낙산성곽, 덕수궁 등 주요 명소를 도보로 탐방하면서 문화관광해설사의 이야기를 들을 수 있다. 마지막 해설 시작 시간은 기존 오후 7시에서 8시로 늦추고, 금요일에는 일부 코스에서 밤 9시 특별 투어도 운영한다. 남산 야간 신규 코스 [자료=서울시] 서울시는 도보관광과 지역명소·상권을 촘촘히 연결해 체류시간과 동선을 확장하고, 이를 통해 현재 추진 중인 '24시간 활력경제도시 서울'의 선순환 효과도 노리고 있다. '24시간 활력경제도시 서울'이 지향하는 야간경제는 시민에게 문화·체육·여가를 즐길 수 있는 풍요로운 저녁을, 관광객에게는 서울에 더 오래 머물 이유를 제공해 그 활력을 골목상권과 소상공인 매출로 연결하는 전략이다. 새로 추가된 남산 성곽 야간 코스는 약 60분 동안 2.06km를 걸으며 서울의 아름다운 경관과 역사적 매력을 경험할 수 있도록 설계됐다. 이 코스는 소월시비 정원 인근 남산 하늘숲길에서 시작해 주요 명소를 돌아본 후 팔각정에서 마무리된다. 해설 종료 후에는 팔각정과 남대문 시장을 연결해 관광객이 시장의 길거리 음식을 즐길 수 있도록 했다. 또 금요일 밤 9시에 출발하는 특별코스가 신설돼 관광객들은 늦은 시간에도 서울의 매력을 만끽할 수 있다. 지역 상권과의 연결성을 강화하며 관광 후 식도락과 문화 체험을 할 수 있도록 동선 개선에도 주력하고 있다고 시는 덧붙였다. 서울도보해설관광은 공식 누리집을 통해 예약할 수 있으며, 최소 3일 전에 희망 날짜와 시간대를 선택해 예약할 수 있다. 조성호 관광체육국장은 "신규 코스를 개설하고 운영 시간도 확대하는 등 서울도보해설관광을 업그레이드 했다"며 "이외에도 서울의 밤을 제대로 느껴보고 즐길 수 있도록 다양한 관광문화 정책들을 개발·추진해 나가도록 하겠다"고 전했다. kh99@newspim.com 2026-09-07 06:00

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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