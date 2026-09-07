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장동혁 "李, 국민포기 선언 개각…김현지가 인사 검증 뭉갰는지 확인해야"

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  • 장동혁 대표가 7일 이재명 정부 2기 개각을 국민포기 선언이라 비판했다
  • 김현지 실장 인사개입 의혹과 김승원·용혜인 후보자 지명을 문제 삼았다
  • 민생·부동산 악화까지 거론하며 개각 전면 철회를 촉구했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

김승원·용혜인 지명 철회 촉구

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 장동혁 국민의힘 대표는 7일 이재명 대통령의 2기 개각을 두고 "국민포기 선언"이라고 비판하며 김현지 청와대 제1부속실장의 인사 개입 의혹을 제기했다. 

장 대표는 7일 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 "만사형통 김현지 실장이 인사 검증도 짓뭉갠 것이 아닌지 철저히 확인해야 한다"며 이같이 밝혔다.

장 대표는 "개각 목표가 분명하다"며 "공소취소 그리고 좌파 챙기기"라고 지적했다. 그는 김승원 법무부 장관 후보자에 대해 "낯뜨거운 오빠 뇌물 사건이 백일하에 드러났다"며 "문제는 이 청탁 뇌물 사건의 결과"라고 말했다.

이어 "실험용 쥐가 피토하며 죽는 약이 코로나 치료제로 나올 뻔했다"며 "이 청탁으로 국민의 목숨이 다 날아갈 뻔했다"고 비판했다.

장 대표는 "멀쩡한 기업을 상폐로 몰아 개미 투자자들에게 막대한 피해를 끼쳤다"며 "이건 뇌물죄 넘어 주가조작 공범"이라고 꼬집었다.

그러면서 "국회의원이 되자 부인 협동조합을 자기 지역구로 옮겨 민간 학교를 운영하면서 아들딸까지 취업시켰다"며 "세금 8억8000만원을 받아가고 이 가운데 3억3000만원을 가족 월급으로 썼다"고 지적했다. 이어 "혈세 루팡이 법무장관을 하겠다는 것"이라고 비판했다.

장동혁 국민의힘 대표 [사진=뉴스핌 DB]

용혜인 성평등가족부 장관 후보자에 대해서는 "과거 국고보조금이 기생충 정당을 양산한다고 했다"며 "이제 그 국고보조금을 받겠다고 비례대표 의원직 사퇴를 거부하고 있다"고 지적했다. 그는 "오죽하면 진보 청년 정당 당원들까지 반대 시위에 나섰겠냐"며 "공산주의 혁명 언더조직에서 노워크 예스머니를 외쳤다"고 말했다.

장 대표는 "군대 내 동성애를 옹호하고 비동의 강간죄를 주장해왔다"며 "국가에서 지원한 여성 정치 발전비로 퀴어퍼레이드를 지원했다"고 비판했다. 이어 "이제 대통령이 끄집어든 임신 중지약물을 신속 도입하겠다고 한다"며 "이재명 정권의 좌파정책 특공대로 지목한 것"이라고 주장했다.

그는 민생 현안에 대해서도 비판의 목소리를 높였다. 장 대표는 "이재명 대통령은 그러면서 민생은 완전히 포기했다"며 "재정경제부 장관 후보자에게 추석 물가를 못 잡으면 장관 지명을 철회하겠다고 했다"고 지적했다.

장 대표는 "그런데 밥상 물가는 연일 고공행진"이라며 "배추 37%, 호박 28.8%, 닭고기 12.5%, 계란 16.7%, 한우등심 22.6%, 동태포 30% 등 농축산물을 가리지 않고 다 폭등하고 있다"고 말했다. 이어 "대통령 말대로라면 당장 지명을 철회해야 한다"고 촉구했다.

부동산 문제에 대해서는 "서울 아파트 값은 82주째 올랐고 상승률은 17%에 달한다"며 "심지어 대학가 원룸까지 폭등해서 청년들을 고통으로 몰아넣고 있다"고 지적했다. 그러면서 "그런데 기본주택 설계자를 국토부 장관에 지명했다"며 "부동산 지옥을 그대로 밀어붙이겠다는 것"이라고 비판했다.

장 대표는 "만사형통 김현지 실장이 인사 검증도 짓뭉갠 것이 아닌지 철저히 확인해야 한다"며 "김현지가 인사라인이라는 내부 고백이 진짜 현실일 것"이라고 지적했다. 이어 "이런 사람들로 내각을 채우면 결과는 뻔하다"며 "바로 민생 지옥"이라고 강조했다.

장 대표는 "김승원·용혜인 지명 철회는 물론 개각 자체를 전면 철회해야 한다"며 "이들 모두 청문회장에 앉을 자격조차 없다"고 주장했다. 그러면서 "민심을 거역하면 민심이 대통령을 거부할 것"이라고 경고했다.

또 "이 대통령은 연임불가 선언을 하라니까 도둑질 안 하겠다는 말을 굳이 해야 하냐고 대답했다"며 "해도 못 믿기 때문에 해도 그만 안 해도 그만이지만 결국 그 말은 안 했다"고 지적했다.

이어 "자신의 재판을 멈춰세운 것이 바로 재판 도둑질"이라며 "공소취소를 밀어붙이는 것이 공소 도둑질, 대법원장을 겁박하고 사법부를 파괴하는 것이 헌법도둑질"이라고 비판했다.

장 대표는 "이미 신나게 도둑질하고 있으면서 마지막으로 연임 도둑질까지 포기하지 않겠다는 것"이라고 주장했다. 그러면서 "이석연 국민통합위원장을 쫓아냈다"며 "대통령을 향해 모두의 대통령이 되라고 직언했던 사람"이라고 말했다. 이어 "결국 오른쪽의 목소리는 듣기도 싫다는 것"이라며 "국민의 대통령이 아니라 좌파 두목이 되겠다는 것"이라고 비판했다.

장 대표는 "이재명 대통령 국정에 더 이상 국민은 없다"며 "오로지 왼쪽만 있다"고 지적했다. 그는 "좌파들이 밀어주면 연임개헌이 가능할 거라 믿느냐"며 "왼쪽만 잘 챙기면 지지율이 오를 거라 믿는 것이냐"고 반문했다.

그는 "민생은 파탄이고 안보는 벼랑 끝"이라며 "국민 분노가 들불처럼 타오르고 있다"고 강조했다. 마지막으로 "좌향좌 폭주의 끝은 정권의 몰락"이라며 "국민이 이재명 대통령을 반드시 심판할 것"이라고 목소리를 높였다.

jeongwon1026@newspim.com

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李대통령 지지율 37.4%[리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 8주 연속 하락하며 또다시 최저치를 경신한 37.4%로 7일 집계됐다. 7일 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 31일부터 이달 4일까지 전국 18살 이상 유권자 2510명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 1.5%포인트(p) 내린 37.4%였다. 부정 평가는 59.5%로 지난주보다 0.8%p 상승했고 긍·부정 격차는 22.1%p였다.  [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난달 13일 오전 청와대에서 제43차 수석 보좌관 회의를 주재하고 있다. [사진=청와대] 2026.08.14 photo@newspim.com 권역별로는 서울에서 긍정 평가가 전주보다 6.0%p 하락했다. 또 대구·경북(2.9%p), 인천·경기(2.3%p)에서도 하락했다. 반면 대전·세종·충청은 5.6%p 올랐다. 연령대별로는 30대와 60대에서 각각 4.9%p 떨어졌고 40대는 2.1%p, 70대 이상은 1.3%p 하락했다. 반면 50대에서는 3.1%p 올랐다. 리얼미터는 이 대통령 지지율 하락 요인에 대해 "2기 개각 장관 후보자들을 둘러싼 특혜와 공소 취소 의혹 등 인선 논란과 부동산 세제 개편안 유턴, 대통령 사법 리스크 관련 조국 발언 파장이 겹치면서 정부 인사·정책 신뢰도에 대한 부정적 여론이 확산됐다"고 분석했다. 지난 3~4일 전국 18살 이상 유권자 1001명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당 41.8%, 국민의힘 37.6%로 집계됐다. 양당 격차는 4.2%p로 오차범위 안 이다. 민주당은 지난 조사보다 1.3%p 빠졌고 국민의힘은 0.1%p 떨어졌다.  조국혁신당은 4.5%, 개혁신당은 2.3%, 진보당은 1.3%였다. 기타 정당 2.1%, 무당층 10.5%였다. 리얼미터는 민주당에 대해 "정부의 2기 개각 후보자 자질 논란과 조국혁신당과의 합당·연대 신경전, 지도부 윤리감찰을 둘러싼 당의 내홍이 겹치면서 지지율 하락 요인으로 작용한 것으로 보인다"고 진단했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해 "정부 인사·정책 잡음에 대한 공세를 이어갔지만 반사이익을 충분히 얻지 못했다"며 "전주와 비슷한 수준에서 횡보했다"고 분석했다. 이번 조사는 무선(100%) 자동응답(ARS)방식의 임의 전화걸기로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사 응답률은 4.2%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.8%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-09-07 08:49
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서울도보해설관광 야간 코스 개편 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 관광객이 밤까지 서울에 머물며 주변 상권과 다양한 관광 콘텐츠를 경험할 수 있도록 '서울도보해설관광' 야간 코스를 개편했다고 7일 밝혔다. 이번 개편으로 기존 9개 코스에 '남산 성곽'이 추가돼 10개로 늘어나고, 5월에서 10월까지던 운영 기간도 3월 중순에서 11월 중순까지로 늘어난다. 관광객들은 남산, 낙산성곽, 덕수궁 등 주요 명소를 도보로 탐방하면서 문화관광해설사의 이야기를 들을 수 있다. 마지막 해설 시작 시간은 기존 오후 7시에서 8시로 늦추고, 금요일에는 일부 코스에서 밤 9시 특별 투어도 운영한다. 남산 야간 신규 코스 [자료=서울시] 서울시는 도보관광과 지역명소·상권을 촘촘히 연결해 체류시간과 동선을 확장하고, 이를 통해 현재 추진 중인 '24시간 활력경제도시 서울'의 선순환 효과도 노리고 있다. '24시간 활력경제도시 서울'이 지향하는 야간경제는 시민에게 문화·체육·여가를 즐길 수 있는 풍요로운 저녁을, 관광객에게는 서울에 더 오래 머물 이유를 제공해 그 활력을 골목상권과 소상공인 매출로 연결하는 전략이다. 새로 추가된 남산 성곽 야간 코스는 약 60분 동안 2.06km를 걸으며 서울의 아름다운 경관과 역사적 매력을 경험할 수 있도록 설계됐다. 이 코스는 소월시비 정원 인근 남산 하늘숲길에서 시작해 주요 명소를 돌아본 후 팔각정에서 마무리된다. 해설 종료 후에는 팔각정과 남대문 시장을 연결해 관광객이 시장의 길거리 음식을 즐길 수 있도록 했다. 또 금요일 밤 9시에 출발하는 특별코스가 신설돼 관광객들은 늦은 시간에도 서울의 매력을 만끽할 수 있다. 지역 상권과의 연결성을 강화하며 관광 후 식도락과 문화 체험을 할 수 있도록 동선 개선에도 주력하고 있다고 시는 덧붙였다. 서울도보해설관광은 공식 누리집을 통해 예약할 수 있으며, 최소 3일 전에 희망 날짜와 시간대를 선택해 예약할 수 있다. 조성호 관광체육국장은 "신규 코스를 개설하고 운영 시간도 확대하는 등 서울도보해설관광을 업그레이드 했다"며 "이외에도 서울의 밤을 제대로 느껴보고 즐길 수 있도록 다양한 관광문화 정책들을 개발·추진해 나가도록 하겠다"고 전했다. kh99@newspim.com 2026-09-07 06:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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