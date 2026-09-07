LF 바버, 폴 스미스, 세번째 협업 컬렉션

AI 핵심 요약beta
- LF가 7일 바버와 폴 스미스 협업 컬렉션을 출시했다.
- 이번 협업은 하이랜드 게임 영감의 38종 젠더리스 구성이다.
- 타탄과 대표 재킷을 재해석해 새 시즌 컬러를 입혔다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 생활문화기업 LF가 수입·판매하는 영국 헤리티지 브랜드 '바버'가 영국 디자이너 브랜드 '폴 스미스'와 세 번째 협업 컬렉션을 출시했다.
이번 컬렉션은 스코틀랜드 전통 스포츠 축제 '하이랜드 게임'에서 영감을 받아 아우터웨어와 의류, 슈즈, 액세서리 등 총 38개의 젠더리스 아이템으로 구성됐다. 핵심은 바버를 상징하는 '타탄'의 재해석으로, 폴 스미스는 바버의 '클래식 타탄'과 '뮤티드 타탄'을 특유의 대담한 컬러 감각으로 새롭게 풀어냈다.
대표 '뷰포트 재킷'은 윈도페인 체크 패턴의 메리노 울 소재로, '트랜스포트 재킷'은 차콜 멜란지 컬러의 메리노 울로 재해석됐다. 클래식 왁스 재킷에는 '러셋', '보틀 그린' 등 새로운 시즌 컬러가 적용됐다.
2026 FW 캠페인은 스코틀랜드의 하이랜드 게임을 무대로 한 이야기를 담았으며, 지난 시즌에 이어 레온 워드가 연출을 맡았다.
바버 관계자는 "폴 스미스와의 세 번째 협업은 바버의 타탄과 아이코닉 아우터 등 오랜 헤리티지를 지키면서도 폴 스미스 특유의 컬러와 위트를 통해 새로운 시선으로 바라본 컬렉션"이라고 말했다.
fineview@newspim.com