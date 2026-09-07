全球NAND市场持续增长 三星电子、SK海力士居前两位

纽斯频通讯社首尔9月7日电 随着人工智能（AI）服务器需求扩大，全球NAND闪存市场持续快速增长。数据显示，今年第二季度全球NAND闪存市场销售额环比增长70%，三星电子和SK海力士按销售额计继续位居前两位，中国长江存储（YMTC）市场份额进一步提升。

【插图=AI生成、周钰涵 记者】

市场调查机构Counterpoint Research 4日发布数据显示，今年第二季度全球NAND闪存市场销售额较第一季度增长70%，主要受同期NAND价格上涨55%的影响。今年第一季度，全球NAND市场销售额已环比增长90%，连续两个季度实现大幅增长。

从企业来看，三星电子第二季度按销售额计算的市场份额为28%，继续位居全球第一。SK海力士第二季度市场份额从上一季度的18%升至19%，继续排名第二。

美光第二季度市场份额从13%升至15%，排名第三。铠侠市场份额为14%，与上一季度持平；闪迪则从13%降至11%。

中国长江存储（YMTC）的市场份额继续提升。数据显示，按销售额计算，YMTC市场份额从去年第二季度的11%升至今年第二季度的14%。

按出货量计算，YMTC已经升至全球第三。第二季度全球NAND出货量市场份额中，三星电子占25%，SK海力士占22%，YMTC占14%。

随着AI推理需求扩大，企业级固态硬盘（SSD）在NAND整体出货量中的占比已升至48%。NAND市场的增长动力正逐步从传统存储产品转向服务器用高附加值产品。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社