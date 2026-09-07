안산 대부도 '두서공동체', 해수부 자율관리어업 평가 전국 2위

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경기도, 3년 연속 전국 우수 자율관리어업 공동체 배출 성과

유휴 어장 개간·패류이탈방지망 설치 등 자원 조성·소득 증대 공로

신규 어촌계원 가입 조건 폐지로 귀어 문턱 낮춰, 육성사업비 1.4억 확보

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 안산시 대부도 소재 '두서자율관리어업공동체'가 해양수산부 주관 '2026년 자율관리어업 공동체 평가'에서 전국 2위(우수)로 선정돼 국비 등 내년도 육성사업비 1억 4000만 원을 확보했다고 7일 밝혔다. 이로써 경기도는 2024년 '흘곶공동체', 2025년 '종현공동체'에 이어 3년 연속 전국 우수 자율관리어업 공동체를 배출하는 성과를 거뒀다.

자율관리어업 그래픽자료. [사진=경기도]

도에 따르면 자율관리어업은 어업인이 자율적으로 공동체를 결성해 수산자원 보호, 어장 관리, 경영 개선 등을 자율 추진하는 제도로 현재 도내에는 44개 공동체가 활동 중이다. 올해 평가는 전국 1164개 공동체 중 지자체 추천을 받은 10개 우수 후보를 대상으로 시행됐다.

두서 공동체는 패류 생산 기반이 없던 유휴 어장에 패류이탈방지망(조위망)을 직접 설치해 신규 마을 어장을 조성하고 자체 금어기·금지체장 설정 및 바지락 종패 살포와 환경정화 등을 지속해 수산자원 관리 부문에서 높은 점수를 받았다.

아울러 수산물 공동판매, 체험객 대상 간이판매장 운영, 자체 포장재 개발 등으로 소득을 증대시켰으며 수익금을 회원 배당 및 공동체 사무실 구축에 활용해 자립 기반을 다졌다. 특히 신규 어촌계원 가입 조건을 전격 폐지해 귀어인 등 청·장년층 유입 문턱을 크게 낮춘 점도 호평을 받았다.

김성곤 경기도해양수산자원연구소장은 "유휴 어장을 삶의 터전으로 일궈낸 두서공동체의 도전은 도내 어촌 자립의 모범 사례"라며 "앞으로도 도내 자율관리어업공동체의 지속 가능한 성장을 위해 현장 중심의 지도와 지원을 아끼지 않겠다"고 강조했다.

1141world@newspim.com