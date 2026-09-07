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[기고] "6500번의 '메뚜기 입찰', 이제는 뿌리 뽑아야 한다"

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AI 핵심 요약

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  • 국세청이 산불피해 복구사업 탈세를 조사했다.
  • 유령업체 동원과 편법 입찰로 230억 낙찰받았다.
  • 산림업계는 규제보다 사후관리 강화가 필요하다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

김영삼 한국산림사업법인협회 부회장
김영삼 부회장

산림사업 현장에서는 오래전부터 지역을 옮겨 다니며 입찰에 참여하는 일부 업체를 이른바 '메뚜기 업체'라고 불러왔다.

지역제한 입찰의 허점을 이용해 사업장을 수시로 이전하거나 기술인력과 사무실 등 등록요건을 형식적으로 갖춘 채 사업에 참여하는 행태를 빗댄 말이다.

최근 국세청이 발표한 산불피해 복구사업 관련 세무조사 결과는 이러한 문제가 더 이상 업계 내부의 소문이나 일부 업체의 일탈로 치부할 수준이 아님을 보여준다.

국세청에 따르면 조사 대상 업체들은 유령업체 등을 동원해 약 6500회 입찰에 참여하고 260여 건, 약 230억 원의 사업을 낙찰받았다. 회사 규모와 관계없이 불법 유형이 확인됐고 탈루 혐의 금액만 700억 원에 달한다고 한다.

업계에서는 이미 오래전부터 이러한 행태를 우려해 왔다. 한 산림사업법인 대표는 2024년 사업장을 계속 옮겨 다니는 업체 대표에게 "이제 그만 옮겨 다니면 안 되겠느냐"고 말한 적이 있다고 한다. 돌아온 대답은 "먹고살기 위해 어쩔 수 없다"는 것이었다.

생존하기 위함이 불법과 편법의 이유가 될 수는 없다. 사업장을 옮겨 지역제한 입찰의 취지를 무력화하고 기술자격을 빌리거나 유령업체까지 동원해 수주 기회를 늘렸다면 그 피해는 고스란히 법과 원칙을 지켜온 업체들에게 돌아간다. 메뚜기 업체가 한 건을 더 낙찰받는 만큼 성실한 업체의 기회는 하나씩 사라진다.

이번 일을 계기로 산림사업법인 업계도 스스로 돌아봐야 한다. 협회 역시 자격대여, 위장사무실, 유령업체, 입찰을 목적으로 한 편법적인 사업장 이전 등에 대해서는 단호해야 한다. 이는 산림사업법인을 옥죄기 위한 것이 아니라 묵묵히 기술자를 고용하고 세금을 내며 현장을 지켜온 정상적인 사업자를 보호하기 위해서다.

다만 해법이 모든 산림사업법인의 규제를 일률적으로 강화하는 방향이어서는 안 된다. 형식적인 기술인력 숫자와 서류를 늘린다고 메뚜기 업체가 사라지는 것은 아니다.

등록기준은 실제 사업 규모와 현장 여건에 맞게 합리화하되, 4대보험·근로소득·실제 근무 여부 등 객관적 자료를 연계한 사후관리는 더욱 촘촘하게 해야 한다. 규제의 숫자가 아니라 관리의 정확성을 높여야 한다.

이번 국세청 조사가 몇몇 업체의 세금 추징과 처벌로 끝나서는 안 된다. 왜 이런 업체들이 오랫동안 산림사업 시장을 옮겨 다니며 활동할 수 있었는지 제도의 허점까지 살펴야 한다.

이제는 옮겨 다니며 기회를 쫓는 업체보다 한 지역에서 기술자를 고용하고 책임 있게 사업해 온 업체가 인정받는 시장을 만들어야 한다.

메뚜기가 사라져야 숲도 살고, 성실한 산림사업법인도 산다.

※ 외부 필진 기고는 본사 편집 방향과 다를 수 있습니다.

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李대통령 지지율 37.4%[리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 8주 연속 하락하며 또다시 최저치를 경신한 37.4%로 7일 집계됐다. 7일 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 31일부터 이달 4일까지 전국 18살 이상 유권자 2510명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 1.5%포인트(p) 내린 37.4%였다. 부정 평가는 59.5%로 지난주보다 0.8%p 상승했고 긍·부정 격차는 22.1%p였다.  [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난달 13일 오전 청와대에서 제43차 수석 보좌관 회의를 주재하고 있다. [사진=청와대] 2026.08.14 photo@newspim.com 권역별로는 서울에서 긍정 평가가 전주보다 6.0%p 하락했다. 또 대구·경북(2.9%p), 인천·경기(2.3%p)에서도 하락했다. 반면 대전·세종·충청은 5.6%p 올랐다. 연령대별로는 30대와 60대에서 각각 4.9%p 떨어졌고 40대는 2.1%p, 70대 이상은 1.3%p 하락했다. 반면 50대에서는 3.1%p 올랐다. 리얼미터는 이 대통령 지지율 하락 요인에 대해 "2기 개각 장관 후보자들을 둘러싼 특혜와 공소 취소 의혹 등 인선 논란과 부동산 세제 개편안 유턴, 대통령 사법 리스크 관련 조국 발언 파장이 겹치면서 정부 인사·정책 신뢰도에 대한 부정적 여론이 확산됐다"고 분석했다. 지난 3~4일 전국 18살 이상 유권자 1001명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당 41.8%, 국민의힘 37.6%로 집계됐다. 양당 격차는 4.2%p로 오차범위 안 이다. 민주당은 지난 조사보다 1.3%p 빠졌고 국민의힘은 0.1%p 떨어졌다.  조국혁신당은 4.5%, 개혁신당은 2.3%, 진보당은 1.3%였다. 기타 정당 2.1%, 무당층 10.5%였다. 리얼미터는 민주당에 대해 "정부의 2기 개각 후보자 자질 논란과 조국혁신당과의 합당·연대 신경전, 지도부 윤리감찰을 둘러싼 당의 내홍이 겹치면서 지지율 하락 요인으로 작용한 것으로 보인다"고 진단했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해 "정부 인사·정책 잡음에 대한 공세를 이어갔지만 반사이익을 충분히 얻지 못했다"며 "전주와 비슷한 수준에서 횡보했다"고 분석했다. 이번 조사는 무선(100%) 자동응답(ARS)방식의 임의 전화걸기로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사 응답률은 4.2%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.8%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-09-07 08:49
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서울도보해설관광 야간 코스 개편 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 관광객이 밤까지 서울에 머물며 주변 상권과 다양한 관광 콘텐츠를 경험할 수 있도록 '서울도보해설관광' 야간 코스를 개편했다고 7일 밝혔다. 이번 개편으로 기존 9개 코스에 '남산 성곽'이 추가돼 10개로 늘어나고, 5월에서 10월까지던 운영 기간도 3월 중순에서 11월 중순까지로 늘어난다. 관광객들은 남산, 낙산성곽, 덕수궁 등 주요 명소를 도보로 탐방하면서 문화관광해설사의 이야기를 들을 수 있다. 마지막 해설 시작 시간은 기존 오후 7시에서 8시로 늦추고, 금요일에는 일부 코스에서 밤 9시 특별 투어도 운영한다. 남산 야간 신규 코스 [자료=서울시] 서울시는 도보관광과 지역명소·상권을 촘촘히 연결해 체류시간과 동선을 확장하고, 이를 통해 현재 추진 중인 '24시간 활력경제도시 서울'의 선순환 효과도 노리고 있다. '24시간 활력경제도시 서울'이 지향하는 야간경제는 시민에게 문화·체육·여가를 즐길 수 있는 풍요로운 저녁을, 관광객에게는 서울에 더 오래 머물 이유를 제공해 그 활력을 골목상권과 소상공인 매출로 연결하는 전략이다. 새로 추가된 남산 성곽 야간 코스는 약 60분 동안 2.06km를 걸으며 서울의 아름다운 경관과 역사적 매력을 경험할 수 있도록 설계됐다. 이 코스는 소월시비 정원 인근 남산 하늘숲길에서 시작해 주요 명소를 돌아본 후 팔각정에서 마무리된다. 해설 종료 후에는 팔각정과 남대문 시장을 연결해 관광객이 시장의 길거리 음식을 즐길 수 있도록 했다. 또 금요일 밤 9시에 출발하는 특별코스가 신설돼 관광객들은 늦은 시간에도 서울의 매력을 만끽할 수 있다. 지역 상권과의 연결성을 강화하며 관광 후 식도락과 문화 체험을 할 수 있도록 동선 개선에도 주력하고 있다고 시는 덧붙였다. 서울도보해설관광은 공식 누리집을 통해 예약할 수 있으며, 최소 3일 전에 희망 날짜와 시간대를 선택해 예약할 수 있다. 조성호 관광체육국장은 "신규 코스를 개설하고 운영 시간도 확대하는 등 서울도보해설관광을 업그레이드 했다"며 "이외에도 서울의 밤을 제대로 느껴보고 즐길 수 있도록 다양한 관광문화 정책들을 개발·추진해 나가도록 하겠다"고 전했다. kh99@newspim.com 2026-09-07 06:00

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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