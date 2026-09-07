부산시, 부산국제록페스티벌 출연팀 99개 확정…관람 편의성 대폭 강화

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해외 관람객 유치 전략 강화

관람권 빠른 매진 수요 증가

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 다음달 2일부터 4일까지 사상구 삼락생태공원에서 열리는 2026 부산국제록페스티벌 최종 출연진 99개 팀을 확정하고 본격적인 개최 준비에 들어간다고 7일 밝혔다.

시는 라인업 공개와 함께 해외 관람객 접근성 제고, 현장 안내 디지털화, 지역 상권 연계 프로그램을 축제 운영의 핵심 축으로 제시했다.

2026 부산국제록페스티벌3차 라인업 포스터[사진=부산시] 2026.09.07

최종 라인업에는 2000년대 영국 록 부흥을 이끈 밴드 리버틴즈가 마지막 헤드라이너로 합류했다.

앞서 공개된 어벤지드 세븐폴드, 메가데스 등 해외 밴드와 송골매, 잔나비 등 국내 팀에 더해 브로콜리너마저, 장범준, 이디오테잎, 엔플라잉, 권진아, 세이수미, 루시 등 국내 아티스트와 아이나 디 엔드, 하나비에 등 일본 아티스트가 포함돼 국내외 총 99개 팀이 무대에 오른다.

관람권 판매는 국내외에서 빠르게 소진되고 있다. 예스24 티켓 기준 대부분의 권종이 매진 상태이며 매진된 좌석은 실시간으로 발생하는 취소표에 한해 추가 예매가 가능하다. 시는 잔여분과 취소표 중심의 판매 관리로 관람 수요에 대응할 계획이다.

시는 올해 축제에서 해외 관람객 유치를 위한 판매 채널과 이동 수단을 대폭 확대했다. 클룩, 케이케이데이, 트립닷컴 등 글로벌 여행 플랫폼을 통해 축제 입장권을 판매하고 부산 관광상품과 결합한 패키지 상품도 함께 선보이고 있다.

입장권과 연계된 상품에는 주요 관광지 방문 코스 등이 포함돼 축제 관람이 부산 체류와 관광으로 자연스럽게 이어지도록 구성했다.

교통 편의 증진을 위한 전용 셔틀 운영도 강화된다. 김해국제공항과 부산역에서 축제장을 오가는 왕복 셔틀버스를 운영해 해외 관람객 이동 시간을 줄이고 현장에서 언어 안내를 지원하는 전문 가이드를 배치해 이용을 돕는다. 해당 셔틀 상품은 클룩을 통해 사전 구매할 수 있도록 해 사전 계획형 여행자 수요를 겨냥했다.

수도권 관람객을 위한 이동 상품도 마련했다. 카카오모빌리티의 외국인 전용 플랫폼 케이라이드를 통해 축제 입장권과 수도권~행사장 간 왕복 버스를 결합한 패키지 상품을 판매해 국내외 관람객의 접근성을 다각도로 넓힌다는 구상이다.

시는 이런 교통·관광 연계 상품을 통해 해외 음악 팬의 방문을 부산 체류로 연결하고 지역 관광 콘텐츠 소비를 늘린다는 계획이다.

현장 관람 편의와 인근 상권 연계를 위해 디지털 안내 서비스도 도입된다. 카카오맵 플랫폼을 활용해 축제장 내 주요 시설 위치, 편의시설 정보는 물론 페스티벌이 열리는 사상구 인근 맛집골목 식당 정보를 한 화면에서 확인할 수 있는 맞춤형 서비스를 제공한다.

축제 공간은 메인 행사장인 삼락생태공원을 넘어 심야 시간대로 확장된다. 부산문화재단과 협업해 사상인디스테이션에서 부롱나이트를 개최, 메인 공연 종료 후 밤 시간에도 관람객이 인근에 머무르며 음악을 계속 즐길 수 있는 야간 프로그램을 운영한다.

시는 이를 통해 공연 관람 이후 체류 시간을 연장하고 지역 상권 활성화와 다양한 축제 경험을 동시에 도모한다는 방침이다.

신진 아티스트 발굴·육성 프로그램인 루키즈 온 더 부락도 축제 기간 히든스테이지에서 열린다. 히든스테이지 공연은 입장권 없이 누구나 무료로 관람할 수 있도록 개방한다. 시는 지역과 국내 신진 아티스트에게 성장 무대를 제공하고 장기적으로는 페스티벌의 음악적 저변을 넓히는 효과를 기대하고 있다.

축제 일정과 세부 프로그램 내용은 2026 부산국제록페스티벌 누리집에서 확인할 수 있다.

나윤빈 관광마이스국장은 "세계적인 아티스트부터 국내 음악계를 대표하는 뮤지션, 새롭게 주목받는 신진 아티스트까지 총 99개 팀이 함께하며 한층 다양한 무대를 선보일 예정"이라며 "글로벌 여행 플랫폼과 관광·교통상품 연계, 디지털 안내 등 국내외 관람객 편의를 높이는 준비를 이어가 부산을 찾은 관람객들이 음악과 함께 도시의 매력을 충분히 경험할 수 있도록 하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com