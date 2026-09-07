전국 광역 단체장 9월 7일 일정

AI 핵심 요약beta
- 추경호 대구시장이 1일 비상경제대책회의 등 참석했다
- 박완수 경남지사가 수해복구 성금 전달식과 시상식을 열었다
- 전재수 부산시장은 관광업계 간담회로 민생행보를 이어갔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲ 추경호 대구광역시장
- 제4차 비상경제대책회의(10:00 대구창조경제혁신센터)
- 2026 반부패·청렴 특별교육(15:00 산격청사 대강당)
- 제50보병사단 업무협약식(15:30 산격청사 3층 대회의실)
▲박완수 경남지사
- 확대 간부 회의( 08:40 도정회의실)
- 도시가스 3사 수해복구 지원 성금 전달식(11:00 접견실)
- 사회복지의 날 기념식(14:00 경남사회복지센터 대강당)
-지휘부 주간회의(09:10 도지사 집무실)
-기자간담회(10:00 신관 소회의실)
-2026년 자치단체 합동평가 우수직원·우수팀 시상식(11:00 신관 대회의실)
-도지사와 함께하는 청년 뮤지션 소통 간담회(18:00 춘천)
▲신용한 충북지사
-확대간부회의(09:00 대회의실)
-경기도지사 접견(10:30 여는마당)
-전국이통장연합회 충북지부 워크숍(15:30 충주)
-충주시 현장 방문(16:30 충주)
▲전재수 부산시장
- 민생 100일 시민과의 동행 간담회-관광업계 종사자(14:00 부산유라시아플랫폼)
▲ 이철우 경북도지사
- 사회소통실장, 서울본부장 임용장 수여식(09:30 접견실)
▲허태정 대전시장
-대한적십자 대전세종지사 명예회장 추대패 전수(10:30 응접실)
-사정교~한밭대교 도로개설사업 기본설계 착수보고회(14:00 중회의실)
▲조상호 세종시장
-제3회 정례 기자간담회(10:00 정음실)
▲박수현 충남지사
-금산군 순방(8:00 금산)
-정시퇴근 룰렛 이벤트(18:00 본관 지하 1층)
▲이원택 전북지사
- 주민자치 역량결집 및 상생발전 한마당 (15:00 도청 공연장)
▲ 박찬대 인천시장
- 지역 건설산업 활성화 상생협약(14:30)
▲추미애 도지사
- 통상업무
[전국 종합=뉴스핌]
dbman7@newspim.com