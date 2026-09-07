[오늘날씨] 전국 대체로 맑음…동해안·제주도 오전 한때 비

AI 핵심 요약beta
- 7일 전국 대체로 맑고 곳곳 비가 내렸다
- 강원동해안·경북동해안 등 5~20mm 예보다
- 미세먼지 좋음, 낮 최고 31도였다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 월요일인 7일은 전국이 대체로 맑겠다. 동해안과 영남, 제주도 지역에는 오전 한때 비가 내리는 곳이 있겠다.
기상청과 케이웨더에 따르면 이날 전국이 대체로 말겠으나 강원동해안·산지, 경상권, 제주도는 대체로 흐린 가운데 오전에 곳에 따라 비가 내리겠다.
예상 강수량은 강원동해안·산지와 경북동해안·북동산지 5~10mm, 부산·울산·경남동부내륙·경남서부남해안 5mm 미만, 제주도산지·중산간 5~20mm, 제주도해안 5mm안팎이다.
아침 최저기온은 15~23도로 예상된다. ▲서울 19도 ▲인천 19도 ▲수원 18도 ▲춘천 16도 ▲강릉 18도 ▲청주 18도 ▲대전 16도 ▲전주 19도 ▲광주 19도 ▲대구 18도 ▲부산 23도 ▲울산 22도 ▲제주 24도다.
낮 최고기온은 26~31도로 예상된다. ▲서울 29도 ▲인천 29도 ▲수원 29도 ▲춘천 27도 ▲강릉 26도 ▲청주 28도 ▲대전 29도 ▲전주 29도 ▲광주 31도 ▲대구 29도 ▲부산 30도 ▲울산 28도 ▲제주 28도다.
바다 물결은 서해 앞바다 0.5~1.0m, 남해 앞바다 0.5~4.0m, 동해 앞바다 0.5~4.0m로 일겠다.
에어코리아에 따르면 미세먼지 농도는 전 권역에서 오전, 오후 모두 '좋음' 수준을 보이겠다.
jason14@newspim.com