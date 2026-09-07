월요일·음력 7월 26일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세
[재미있는 오늘의 운세] 2026년 9월 7일(월요일·음력 7월 26일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
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◆ 쥐띠(子)
60년생 : 오는 사람, 가는 사람 맘을 설레이게 하겠다.
72년생 : 사람에게 투자를 많이 해야 하겠다.
84년생 : 투자는 또 다른 성공을 보장하겠다.
96년생 : 사람이 중요하다는 것을 알아야 하겠다.
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◆ 소띠(丑)
61년생 : 다시 사업이 일어나기 시작하겠다.
73년생 : 초 격차 작품을 만들어 내겠다.
85년생 : 좋은 일이 많이 생기겠다.
97년생 : 결론은 이익 창출이겠다.
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◆ 범띠(寅)
62년생 : 새로운 도전으로 새로운 성공을 예약하겠다.
74년생 : 즐기면서 일을 할 수 있겠다.
86년생 : 상대방을 존중해야 하겠다.
98년생 : 고난은 가고 행복이 시작되겠다.
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◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 환하게 웃을 일이 생기겠다.
75년생 : 곤란한 일들이 모두 해결되겠다.
87년생 : 욕심을 낸 것만큼 들어오겠다.
99년생 : 사랑하는 사람을 만나겠다.
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◆ 용띠(辰)
64년생 : 주변 사람들로부터 부러움을 사겠다.
76년생 : 말로 큰 이익을 챙기겠다.
88년생 : 꼼꼼하게 챙겨보는 것이 좋겠다.
00년생 : 새로운 생각, 새로운 행동이 필요하겠다.
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◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 다시 그 사람을 만나 사랑하겠다.
77년생 : 재물 운세가 매우 좋겠다.
89년생 : 더 좋은 인연으로 발전할 수 있겠다.
01년생 : 생각보다 성과가 더 크게 나타나겠다.
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◆ 말띠(午)
66년생 : 의연하게 대처해야 하겠다.
78년생 : 믿는 도끼에 발등 찍히는 일이 생기겠다.
90년생 : 서로 신뢰하는 계기가 되겠다.
02년생 : 꿈을 두고 떠나는 심정이 아프겠다.
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◆ 양띠(未)
67년생 : 그 향기가 성공을 만들어 내겠다.
79년생 : 좋은 여건이 마련되겠다.
91년생 : 웃으면서 일을 즐기겠다.
03년생 : 말할 수 없는 사연을 안고 가겠다.
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◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 하는 일마다 성공하겠다.
80년생 : 뜻한 대로 일이 성사되겠다.
92년생 : 새로운 연인을 만나겠다.
04년생 : 어쩔 수 없는 인연으로 받아들이면 좋겠다.
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◆ 닭띠(酉)
69년생 : 원했던 것이 이루어지겠다.
81년생 : 무엇이든지 내 뜻대로 진행하겠다.
93년생 : 환하게 웃을 일이 생기겠다.
05년생 : 바람이 불면 바람 부는 대로 가면 좋겠다.
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◆ 개띠(戌)
70년생 : 시작하면 좋은 결과로 이어지겠다.
82년생 : 능력 있는 사람을 얻겠다.
94년생 : 하늘의 순리로 생각하고 따르는 것이 좋겠다.
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◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 어렵던 일이 잘 풀려나가겠다.
83년생 : 최초계획대로 밀어붙이는 것이 좋겠다.
95년생 : 받아들이면 좋은 결과로 이어지겠다.