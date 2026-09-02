신한투자증권, 한일 딥테크 투자 맞손…일본 UMI와 벤처펀드 조성

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10월 국내서 한일 딥테크 콘퍼런스 개최

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 신한투자증권이 일본 벤처캐피털(VC)과 손잡고 한일 딥테크 기업에 투자하는 크로스보더 벤처펀드 조성에 나선다.

반도체와 로보틱스, 우주항공 등 첨단산업을 중심으로 양국 기업의 성장과 해외 진출을 지원하는 모험자본 공급을 확대한다는 전략이다.

신한투자증권은 일본 소재·부품·장비 전문 벤처캐피털 UMI벤처스(UMI Ventures)와 한일 딥테크 기업에 공동 투자하는 '크로스보더 벤처펀드' 조성을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 2일 밝혔다.

이번 협약은 양사의 첫 공식 파트너십이다. 신한투자증권과 UMI벤처스는 각각 한국과 일본에서 구축한 투자 네트워크와 산업 전문성을 바탕으로 협력 범위를 확대할 계획이다.

신한투자증권이 일본 벤처캐피털(VC)과 손잡고 한일 딥테크 기업에 투자하는 크로스보더 벤처펀드 조성에 나선다. [사진=신한투자증권]

양사는 반도체와 로보틱스, 우주항공, 방산 등 딥테크 분야 전반에서 유망 기업을 공동 발굴하고 상호 시장 진출도 지원한다. 성장 잠재력이 높은 기업에 모험자본을 공급해 자본시장의 생산적 금융 기능도 강화한다는 방침이다.

최근 글로벌 기술 패권 경쟁이 심화되면서 반도체와 AI, 로봇 등 첨단산업에 대한 벤처투자가 빠르게 늘고 있다. 특히 한국과 일본은 반도체와 소재·부품·장비 분야에서 상호 보완적인 산업 경쟁력을 보유하고 있어 양국 간 투자 협력이 확대될 것이라는 기대가 나온다.

신한투자증권과 UMI벤처스는 협약을 계기로 공동 투자뿐 아니라 양국 스타트업과 투자자를 연결하는 교류도 확대할 예정이다. 지난 8월 도쿄에서 공동으로 '한일 딥테크 콘퍼런스'를 개최한 데 이어 오는 10월에는 국내에서 일본 딥테크 시장과 유망 기업을 소개하는 콘퍼런스를 열 계획이다.

장호식 신한투자증권 CIB1그룹 대표는 "이번 협약은 신한투자증권이 UMI벤처스와 함께 한국과 일본의 딥테크 생태계를 연결하는 중요한 계기가 될 것"이라며 "장기적으로는 단순 투자를 넘어 양국 기업의 상호 진출까지 지원하는 파트너십으로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.

쇼스케 키바 UMI벤처스 대표는 "신한투자증권과의 협력을 통해 한국의 우수한 자본과 네트워크를 일본 생태계에 연결할 수 있는 기반을 마련하게 됐다"며 "한일 양국 딥테크 산업과 투자자를 잇는 실질적인 가교 역할을 하길 기대한다"고 밝혔다.

plum@newspim.com