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신한투자증권, 한일 딥테크 투자 맞손…일본 UMI와 벤처펀드 조성

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  • 신한투자증권이 2일 UMI벤처스와 한일 딥테크 펀드 MOU를 체결했다.
  • 반도체·로보틱스·우주항공 등 첨단산업 공동투자를 추진했다.
  • 양국 스타트업 교류를 늘리고 상호 진출 지원도 강화한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

10월 국내서 한일 딥테크 콘퍼런스 개최

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 신한투자증권이 일본 벤처캐피털(VC)과 손잡고 한일 딥테크 기업에 투자하는 크로스보더 벤처펀드 조성에 나선다.

반도체와 로보틱스, 우주항공 등 첨단산업을 중심으로 양국 기업의 성장과 해외 진출을 지원하는 모험자본 공급을 확대한다는 전략이다.

신한투자증권은 일본 소재·부품·장비 전문 벤처캐피털 UMI벤처스(UMI Ventures)와 한일 딥테크 기업에 공동 투자하는 '크로스보더 벤처펀드' 조성을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 2일 밝혔다.

이번 협약은 양사의 첫 공식 파트너십이다. 신한투자증권과 UMI벤처스는 각각 한국과 일본에서 구축한 투자 네트워크와 산업 전문성을 바탕으로 협력 범위를 확대할 계획이다.

신한투자증권이 일본 벤처캐피털(VC)과 손잡고 한일 딥테크 기업에 투자하는 크로스보더 벤처펀드 조성에 나선다. [사진=신한투자증권]

양사는 반도체와 로보틱스, 우주항공, 방산 등 딥테크 분야 전반에서 유망 기업을 공동 발굴하고 상호 시장 진출도 지원한다. 성장 잠재력이 높은 기업에 모험자본을 공급해 자본시장의 생산적 금융 기능도 강화한다는 방침이다.

최근 글로벌 기술 패권 경쟁이 심화되면서 반도체와 AI, 로봇 등 첨단산업에 대한 벤처투자가 빠르게 늘고 있다. 특히 한국과 일본은 반도체와 소재·부품·장비 분야에서 상호 보완적인 산업 경쟁력을 보유하고 있어 양국 간 투자 협력이 확대될 것이라는 기대가 나온다.

신한투자증권과 UMI벤처스는 협약을 계기로 공동 투자뿐 아니라 양국 스타트업과 투자자를 연결하는 교류도 확대할 예정이다. 지난 8월 도쿄에서 공동으로 '한일 딥테크 콘퍼런스'를 개최한 데 이어 오는 10월에는 국내에서 일본 딥테크 시장과 유망 기업을 소개하는 콘퍼런스를 열 계획이다.

장호식 신한투자증권 CIB1그룹 대표는 "이번 협약은 신한투자증권이 UMI벤처스와 함께 한국과 일본의 딥테크 생태계를 연결하는 중요한 계기가 될 것"이라며 "장기적으로는 단순 투자를 넘어 양국 기업의 상호 진출까지 지원하는 파트너십으로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.

쇼스케 키바 UMI벤처스 대표는 "신한투자증권과의 협력을 통해 한국의 우수한 자본과 네트워크를 일본 생태계에 연결할 수 있는 기반을 마련하게 됐다"며 "한일 양국 딥테크 산업과 투자자를 잇는 실질적인 가교 역할을 하길 기대한다"고 밝혔다.

plum@newspim.com

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韓 긴급구호대 네팔로...실종자 수색 [서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 네팔 홍수 현장에서 피해자 수색과 구조 활동을 지원하기 위한 대한민국 해외긴급구호대(KDRT)가 2일 네팔로 출발했다. 외교부는 KDRT 대원들과 구조 장비 등을 실은 공군 다목적 공중급유기 시그너스(KC-330)가 이날 자정쯤 경기도 성남 서울공항을 이륙해 네팔 카트만두로 향했다고 밝혔다. 네팔 홍수 피해자 수색 구조 활동을 지원하기 위한 대한민국 해외긴급구호대(KDRT)가 2일 새벽 성남 서울공항에서 공군 다목적 공중급유기 시그너스(KC-330)에 탑승하고 있다. [사진=국방부] 2026.09.02 KDRT는 이규호 외교부 개발협력국장을 구호대장으로 외교부 3명, 한국국제협력단(KOICA) 4명, 소방청 37명 등 총 44명으로 구성됐다. 공군 수송기에는 고해상도 드론과 매몰자 음향·영상 탐지기, 열화상 탐지기, 수중펌프, 급류 구조 및 수목·토석 제거 장비 등과 함께 구조견 5마리도 실렸다. 이번 KDRT 파견은 네팔 정부의 요청에 따른 것으로, 약 10일간 피해 지역에서 실종된 한국인 9명을 포함한 피해자 수색·구조 활동을 수행한다. KDRT는 이날 오전 카트만두에 도착해 네팔 정부 관계자 및 정부합동 신속대응팀과 협의를 거쳐 구체적인 수색 계획을 마련할 예정이다. 김진아 외교부 2차관은 서울공항에서 출발하는 KDRT 대원들을 격려하고, 수색·구조 임무 수행 과정에서 대원 개개인의 안전에도 만전을 기해달라고 당부했다. KDRT는 대규모 해외재난 발생 시 재난구호와 인명구조, 의료구호 등 피해국 지원을 위해 정부 부처와 관계기관 인력을 중심으로 구성되는 구호대다. KDRT는 2008년 중국 쓰촨성 지진 구호활동을 시작으로 지금까지 모두 11번 해외에 파견됐으며 이번이 12번째다. 한편, 실종된 한국인 9명에 대한 수색을 이어가고 있는 신속대응팀은 전날 네팔 육군과 사고 지역 일대에서 합동 수색을 실시했으나 이들의 소재를 파악할 수 있는 특이점을 발견하지 못했다. opento@newspim.com 2026-09-02 06:05
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FT "韓 장금상선 소유 유조선 피격" [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 미국이 호르무즈 해협 통제권을 확보했다고 공언하는 가운데, 한국 해운사 소유 선박을 포함한 유조선 2척이 해협을 지나다 피격당한 것으로 전해졌다. 1일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT)는 복수의 해상안보 분석가를 인용해 한국 장금상선(영문명: Sinokor·시노코) 소유의 '세네갈 프로스페리티(Senegal Prosperity)'호와 사우디아라비아 소유 유조선 '시드르(Sidr)'호가 전날(8월 31일) 밤 미군이 안전 항로로 지정한 오만 연안 해협에서 공격을 받았다고 보도했다. 다만 해협 일대의 통신 상태가 불안정해 해당 선박들의 신원이 공식 확인되지는 않았다고 덧붙였다. 앞서 영국 해사무역기구(UKMTO)도 정체불명의 발사체 3발이 유조선 1척을 타격했다고 공지했으나 선명은 밝히지 않았다. 이번 사건은 미군이 이란 라라크섬을 공습하자 이란이 요르단 내 미군 기지를 공격하는 등 미·이란 간 무력 충돌이 다시 격화하는 과정에서 발생했다. 이란은 호르무즈 해협을 빠져나가는 유조선들을 집중 표적 삼고 있으며, 지난 사흘간 쿠웨이트 유조선 2척이 잇따라 피격되기도 했다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 "해협을 완벽히 통제하고 있으며 매일 밤 평균 30척의 선박을 안전하게 호위하고 있다"고 성과를 과시했다. 하지만 해운 분석업체 윈드워드에 따르면 최근 하루 해협 통행량은 10~21척 수준에 그쳐 실제 안전 확보 여부를 둘러싼 의구심이 커지고 있다. 해협 내 긴장이 재고조되면서 브렌트유 선물 가격은 이날 장중 배럴당 92달러 선까지 치솟았다. 장금상선 측은 피격 여부를 묻는 공식 확인 요청에 아직 응답하지 않은 상태라고 FT는 전했다. 한편, 이란 당국은 호르무즈해협 통항 규정을 위반했다며 지난달 23일 유조선 45척을 블랙리스트에 올렸다. 이중에는 장금상선 소유 선박들도 포함됐다.  호르무즈해협 부근 오만해에서 공격을 당한 유조선에서 검은 연기가 솟아 오르고 있다. 사진은 본 기사 내용과 무관하다. [사진=로이터 뉴스핌] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 08:17

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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