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코나아이, 강원도 8개 시군 NH포인트 지역화폐 전환 서비스 오픈

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  • 코나아이가 2일 강원도 8개 지자체에 NH포인트 전환 서비스를 열었다.
  • 서비스는 전국 6개 시도 45개 지자체로 확대됐다.
  • 코나아이는 14개 지자체서 지역상생 더블찬스 이벤트를 진행한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

전국 45개 지자체로 확대…9월 이벤트 진행

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 글로벌 핀테크 기업 코나아이가 강원도 8개 지자체에 NH포인트를 지역화폐로 전환하는 서비스를 신규로 오픈했다고 2일 밝혔다.

회사에 따르면 이번 확대로 NH포인트 지역화폐 전환 서비스는 전국 6개 시·도 45개 지자체로 확대됐다. 신규 오픈 대상은 강릉시, 동해시, 삼척시, 태백시, 횡성군, 영월군, 고성군, 인제군 등이다.

강릉시는 '강릉페이'를 통해, 나머지 시군은 '그리고'를 통해 서비스를 이용할 수 있다. 주민들은 NH포인트를 지역화폐로 전환해 지역 내 가맹점에서 사용할 수 있게 됐다.

코나아이 X NH포인트, '지역상생 더블찬스' 이벤트. [사진=코나아이]

코나아이는 NH농협은행과 함께 '지역상생 더블찬스' 이벤트를 진행한다. 대상 지역은 신규 오픈한 강원도를 포함해 천안, 청주, 충주, 진천, 옥천, 음성 등 총 14개 지자체다.

이벤트는 두 가지 방식으로 진행된다. NH포인트를 지역화폐 포인트로 최소 1,000P 이상 전환한 고객 5,000명을 추첨해 3000NH포인트를 지급한다. 전환한 포인트를 지역화폐 가맹점에서 실제 사용한 고객 5,000명을 추첨해 지역상생캐시 2000원을 지급한다. 결제 금액이 높을수록 당첨 확률이 올라간다.

이벤트는 이달 1일부터 30일까지 진행되며, 당첨자 안내와 포인트·캐시 지급은 10월 중 지역화폐 앱과 NH멤버스 고객센터를 통해 확인할 수 있다.

변동훈 코나아이 사장은 "강원도 8개 시군 신규 오픈으로 코나아이가 운영하는 NH포인트 지역화폐 전환 서비스가 전국 6개 시·도, 45개 지자체로 확대됐다"며 "포인트 전환에서 실제 가맹점 이용까지 이어지는 이번 이벤트를 통해 미사용 포인트가 지역 내 소비로 연결되는 구조를 계속 넓혀가겠다"고 말했다.

한편 코나아이는 향후 다른 지자체에도 은행·카드사 포인트는 물론 공공 부문에서 운영하는 포인트까지 지역화폐로 전환할 수 있는 서비스를 지속적으로 확대할 방침이다.

nylee54@newspim.com

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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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