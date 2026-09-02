장동혁 "김용범 사퇴, 미래에셋 로비에 꼬리를 밟혔기 때문이라는 의혹 있어"

2일 긴급 현안 기자회견 개최

"미래에셋 박현주, 김용범과 호텔 술파티 벌였다는 의혹"

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 장동혁 국민의힘 대표는 2일 단일종목 레버리지 ETF(상장지수펀드) 도입을 주도한 것으로 알려진 김용범 대통령실 정책실장이 사퇴하자 "반드시 일반 증인으로 출석해서 국정감사에서 진실을 밝혀야 한다"고 밝혔다.

장 대표는 이날 오전 국회에서 기자회견을 열고 "김용범 실장이 사퇴하면서 '결과가 자랑스럽다'고 했다. 이보다 더 뻔뻔할 수가 있느냐"며 이같이 말했다.

장 대표는 "단일 종목 레버리지 ETF로 인한 국민 피해가 54조원에 달한다"며 "빚투에 나섰던 개미 투자자들이 피눈물을 흘리고 있다"고 주장했다.

그는 "대신 증권사들은 급격히 늘어난 수수료를 챙겼다"며 "김용범 실장과 그 관련자들이 국민의 재산을 수탈해서 증권사에 배를 불려준 것"이라고 했다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 2일 오전 서울 여의도 국회에서 현안 관련 기자회견을 하고 있다. 2026.09.02 jk31@newpsim.com

이어 "미래에셋 박현주 회장이 포시즌 호텔에서 김용범 실장과 회동하고 술파티를 벌였다는 의혹까지 제기됐다. 박현주 회장은 이재명 정권이 만든 150조원 규모 미래성장펀드 공동위원장이기도 하다"며 "개각도 피해 나간 김용범 실장이 갑자기 사퇴한 이유가 미래에셋 로비에 꼬리를 밟혔기 때문이라는 의혹도 있다"고 말했다.

장 대표는 "김용범 실장이 그렇게 악착같이 단일 종목 레버리지 ETF를 추진한 이유가 미래에셋 로비의 결과라면 단지 김용범 실장 사퇴로 끝날 문제가 아니다"며 "이것이야말로 수사를 통해서 진상을 규명해야 할 이재명 정권 ETF 게이트"라고 주장했다.

그러면서 "김용범 실장 혼자서 이런 대형 사고를 칠 수는 없었을 것"이라며 "청와대, 국무조정실, 금융위원회, 금융감독원까지 정책 라인 전체에 관여 여부를 수사해야 한다. 이재명 대통령의 지시와 동조, 책임 여부도 따져봐야 할 것"이라며 국정조사와 특검 필요성을 강조했다.

아울러 "김용범 실장 출국설이 돌고 있다"며 "절대 출국해서는 안된다. 반드시 일반 증인으로 출석해서 국정감사에서 진실을 밝혀야 한다"고 했다.

제주 실종 허위종결 사건과 관련해서도 경찰 부실 수사를 비판하며 특검을 추진해야 한다고 주장했다.

장 대표는 "부경장의 직접 범죄 또는 연루 가능성, 지휘라인에 관여 여부 등에 대해서 모든 가능성을 열어놓고 원점에서 제대로 철저하게 수사를 해야 한다"며 "부경장 사건도 반드시 당 차원에서 특검을 추진하겠다"고 밝혔다.

그는 "경찰이 관여된 사건"이라며 "경찰에게 이 사건을 맡길 수는 없지 않겠느냐"고 했다. 이어 "장윤기 사건에서 보여준 것처럼 사건을 은폐하고 증거를 조작하고 제 식구를 감싸왔던 경찰에게 다시 이 사건을 맡긴다고 하는 것은 고양에게 생선을 맡기는 것과 마찬가지"라고 했다.

장 대표는 "이제 검찰이 수사할 수 있는 상황도 아니다"며 "이 정권이 검찰을 해체하고 보완수사권마저 없앴으니 이제 이런 경찰이 연루된 사건을 수사할 수 있는 것은 결국 특검밖에 없다. 특검을 통해서 반드시 진실을 밝혀내야 한다"고 강조했다.

jeongwon1026@newspim.com