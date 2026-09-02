에브리봇, 'AI 홈케어 로봇' 사업 확대

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씨이랩·유라클 등과 AI 기술 고도화

삼성노블라이프·KB골든라이프케어서 PoC 진행

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 가정용 서비스로봇 전문기업 에브리봇이 로봇청소기 사업을 통해 축적한 기술과 데이터를 기반으로 인공지능(AI) 홈케어 로봇 사업 확대에 나선다.

2일 에브리봇은 가정 내 공간과 생활환경을 인식하고 건강과 안전, 생활 편의를 지원하는 '홈케어 AI(Home Care AI)'를 차세대 성장동력으로 육성한다고 밝혔다.

에브리봇은 지난 10여 년간 가정용 로봇청소기 사업을 운영하며 실제 주거환경에서 주행과 환경 인식 데이터를 축적해 왔다. 회사는 이를 AI 기반 홈케어 기술 개발에 활용할 계획이다.

에브리봇이 로봇청소기 사업을 통해 축적한 기술과 데이터를 기반으로 인공지능(AI) 홈케어 로봇 사업 확대에 나선다. [사진=에브리봇]

올해 5월부터는 AI 전문기업 씨이랩, 유라클과 협력해 관련 기술을 개발하고 있다. 각사가 보유한 AI 기술과 에브리봇의 데이터, 하드웨어 플랫폼을 결합해 가정환경에 적용할 수 있는 홈케어 솔루션을 고도화한다는 방침이다.

가정용 헬스케어 분야에서는 헬스리안, 와이즈에이아이 등과 관련 기술 개발을 진행하고 있다. 실제 서비스 환경에서의 기술 검증도 추진 중이다. 에브리봇은 삼성그룹 계열 삼성노블라이프와 KB금융그룹 계열 KB골든라이프케어를 대상으로 차세대 케어로봇 현장 실증(PoC)을 진행하고 있다.

향후 교보생명그룹 계열 교보다솜케어 등으로 실증 범위를 확대할 계획이다. 회사는 현장 실증을 통해 기술 완성도와 서비스 경쟁력을 검증한 뒤 상용화를 추진한다는 방침이다.

에브리봇 관계자는 "오랫동안 가정이라는 실제 생활 공간에서 로봇 서비스를 제공해온 경험과 노하우, 그리고 이를 통해 확보한 데이터야 말로 AI 홈케어 기술 개발의 가장 큰 경쟁력"이라며 "다양한 분야의 우수한 기술 파트너들과의 협력을 통해 AI 기술 개발을 지속 확대하고, 가정용 홈케어 로봇 사업을 본격적으로 키워나갈 계획"이라고 밝혔다.

winter1004@newspim.com