피아이이, '세미콘 타이완 2026' 참가..."차세대 검사장비 공개"

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 코스닥 상장사 피아이이가 아시아 최대 반도체 전시회 '세미콘 타이완 2026'에 참가해 차세대 유리기판 및 첨단 후공정 검사 장비를 선보인다고 2일 밝혔다. 전시회는 이날부터 오는 4일까지 대만 타이베이 난강 전시장(TaiNEX)에서 개최된다.

회사에 따르면 이번 전시에서 유리기판 공정과 고부가 첨단 패키징 시장을 겨냥한 차세대 검사 솔루션을 공개한다. 주력 장비는 유리기판 및 반도체 적층 공정의 미세 결함을 판독하는 기술을 갖췄다.

구체적으로는 다중초점 검사 기술로 유리기판 홀의 상단부터 중앙, 하단까지 정밀 분석하는 '고해상도 TGV AOI', 굴절률 변화 분석을 통해 소재 균일성과 미세 크랙·보이드를 검출하는 '유리기판 홀로토모그래피 검사 장비', 홀의 구리 충진 상태와 반도체 메모리의 초고적층 상태를 비파괴로 진단하는 'X-ray CT 및 초음파 검사 시스템' 등을 선보인다.

이와 함께 CCL 기판을 관통하는 PTH(Plated Through Hole)와 ABF(Ajinomoto Build-up Film)나 PPG(Prepreg) 위에 형성되는 BVH(Blind Via Hole)의 홀 직경 및 내부 이물 검사 기능도 제시한다.

세미콘 타이완 2026 내 피아이이 부스 현장. [사진=피아이이]

최근 인공지능(AI) 반도체의 급성장으로 첨단 패키징 수율을 극대화하는 검사 장비의 중요성이 커지고 있다. 피아이이는 AI 비전 기술과 비파괴 분석 역량을 결합한 차세대 라인업을 앞세워 대만 현지의 파운드리 기업은 물론 글로벌 후공정 외주사(OSAT) 및 고성능 기판 제조사와의 접점을 넓힐 계획이다.

피아이이 최정일 대표이사는 "세미콘 타이완 2026은 글로벌 반도체 기술 패러다임이 차세대 소재와 첨단 패키징으로 전환되는 시점에서 피아이이의 검사 솔루션을 세계 시장에 각인시키는 중요한 모멘텀이 될 것"이라며 "대만 현지 파트너십 강화를 시작으로 글로벌 AI 반도체 및 첨단 패키징 분야에서 고정밀 검사 시장의 주도권을 더욱 견고히 하겠다"고 밝혔다.

nylee54@newspim.com