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"대한광통신, AI 데이터센터향 고부가 광케이블 성장" - 유안타증권

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AI 핵심 요약

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  • 유안타증권은 2일 대한광통신이 흑자 전환할 것이라고 전망했다
  • AIDC 확대와 864심 초고다심 케이블 수출이 성장축이 됐다
  • 올해 매출 2106억원, 영업익 91억원으로 예상했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 유안타증권은 2일 광섬유와 광케이블, 전력선 등을 생산하는 대한광통신에 대해 인공지능 데이터센터(AIDC) 확대에 따른 광섬유 수요 증가와 초고다심 광케이블 수출 확대를 바탕으로 올해 실적이 흑자 전환할 것으로 전망했다. 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다.

대한광통신은 국내에서 유일하게 광섬유의 원재료인 모재(Preform)부터 광섬유, 광케이블 완제품까지 자체 생산할 수 있는 업체다. 주요 제품은 광섬유와 광섬유 복합가공지선(OPGW), 광케이블 등이다. 사염화규소와 광섬유 드로잉 과정에서 사용되는 헬륨가스 등 주요 소재도 내재화하고 있다.

이승웅 유안타증권 연구원은 "AIDC에서는 광섬유 총수요 증가뿐 아니라 케이블의 고다심화가 동시에 진행되고 있다"며 "대한광통신은 광섬유 판가 변동에 대응할 수 있는 원재료 내재화와 수율 안정성을 갖췄다"고 분석했다.

대한광통신 로고. [사진=대한광통신]

특히 데이터센터용 초고다심 광케이블이 새로운 성장축으로 꼽혔다. 대한광통신은 기존 288심보다 코어 수가 약 3배 많은 864심 초고다심 광케이블을 올해 1분기 처음 수주했다. GPU 간 병렬 연결이 늘어나면서 데이터센터 내부에서 필요한 광섬유 코어 수도 함께 증가하고 있다는 설명이다.

미국에서는 지난 2월 데이터센터향 864심 초고다심 광케이블을 처음 수주한 데 이어 6월 추가 수주를 확보했다. 해당 계약이 일회성 현물거래가 아닌 장기계약(LTA)이라는 점에서 향후 반복 수주 여부가 중요하다고 평가했다.

이 연구원은 "올해 미국 수주 성과 가운데 가장 주목할 부분은 하이퍼스케일러향 864심 초고다심 케이블의 반복 수주 여부"라며 "기술과 경험 레퍼런스를 확보한 만큼 추가 수주로 연결되는지 주목할 필요가 있다"고 말했다.

수출도 확대되고 있다. 지난해 알루미늄 소재를 제외한 매출 가운데 미국 수출 비중은 약 30%였으나 회사는 올해 50%까지 확대할 계획이다. 올해 2분기 통신 부문 수주잔고는 2019년 4분기 이후 처음으로 700억원을 넘어섰다. 중국 데이터센터용 광섬유 수요 증가로 현지 광섬유 판가도 지난해 11월 2.5달러대에서 최근 12달러 이상으로 상승했다.

국내에서도 AIDC 시장 확대에 따른 수혜를 예상했다. 대한광통신은 국내 이동통신 3사에 광케이블을 공급하고 있으며 지난해 연간 매출의 약 3분의 1이 이통3사에서 발생했다. 물량 기준 국내 통신선 시장점유율은 1위를 유지하고 있는 것으로 파악됐다.

실적은 올해 2분기부터 흑자로 돌아섰다. 2분기 연결 매출액은 491억원으로 전년 동기 대비 17.8% 증가했고 영업이익은 9억6000만원으로 흑자 전환했다. 유안타증권은 수출 제품의 생산부터 매출 인식까지 약 3~4개월의 시차가 있는 만큼 하반기 실적 개선 폭이 확대될 것으로 예상했다.

3분기 매출액은 657억원으로 전년 동기 대비 51.6% 증가하고 영업이익은 63억7000만원으로 흑자 전환할 것으로 전망했다. 올해 연간 매출액은 2106억원으로 51.0% 증가하고 영업이익은 91억4000만원으로 흑자 전환할 것으로 추정했다. 내년 영업이익은 166억원으로 81.7% 증가할 것으로 내다봤다.

이 연구원은 "올해는 864심 초고다심 케이블 수주뿐 아니라 통신 부문의 수출 비중 증가가 본격화되는 시점"이라며 "고평균판매가격(ASP) 중심의 제품 구성과 우호적인 광섬유 판가를 고려하면 실적 가시성이 높아졌다"고 말했다.

nylee54@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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