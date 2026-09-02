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AI 단편극 제작 폭발, 中 콘텐츠 소비 '양에서 질'로 전환

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AI 핵심 요약

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  • 중국에서 AI 단편드라마 제작이 2일 급증했다.
  • 올해 시장은 400억위안으로 커질 전망이다.
  • 중국 당국과 플랫폼은 품질 경쟁으로 돌렸다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 중국에서 생성형 인공지능(AI)을 활용한 단편 드마라 제작이 폭발적으로 늘어나면서 영상 콘텐츠 시장의 생산 방식과 소비 지형도가 빠르게 바뀌고 있다.

AI가 배우와 촬영장, 장비 등을 상당 부분 대체하면서 제작비와 제작기간을 크게 줄이는 동시에 일반인도 직접 드라마를 만들 수 있는 시대가 열리고 있다. 다만 콘텐츠 과잉과 획일화, 유료결제 피해 등 부작용도 나타나면서 중국 당국과 플랫폼들이 '양적 성장'에서 '품질 경쟁'으로 방향을 틀고 있다.

시장조사기관 데이터아이(DataEye)에 따르면 올해 1~5월 중국 AI 드라마·애니메이션 시장 규모는 이미 220억 위안(약 4조3000억원)을 넘어섰다. 올해 전체 시장은 전년보다 138% 증가한 400억 위안에 이를 것으로 전망된다. 상반기 AI 단편극 이용자도 6억명을 돌파했다.

공급은 더욱 빠르게 늘고 있다. 올해 1~6월 중국 더우인에서 새로 선보인 AI 단편극은 22만1900편에 달했다. 1분기 전체 마이크로 단편극 가운데 AI 작품 비중은 95%를 웃돌았다. 새로 제작된 AI 단편극 가운데 1055편은 조회수 1억회를 넘어섰으며, 누적 신규 조회수는 5157억회에 이른다.

최근 인기를 끈 AI 판타지 생존극 '구이허(归墟)'는 AI 콘텐츠 제작의 가능성을 보여주는 대표적인 사례다. 이 작품은 제작자가 대본 작성부터 영상 생성, 편집, 음악까지 혼자서 완성했다.

12부작으로 편당 약 8분 분량인 이 작품에 투입된 컴퓨팅 비용은 약 20만 위안에 불과했지만 전체 조회수는 1억회를 넘어섰다. 기존 재난·공상과학 영상물 제작비와 비교하면 수백분의 1, 많게는 수천분의 1 수준이다.

AI는 관련 일자리도 만들어내고 있다. 상반기 중국 AI 드라마·애니메이션 업계의 활동 종사자는 50만명을 넘어섰고, 1분기 AI 애니메이션과 AI 실사 단편극 관련 채용 수요는 전년 동기보다 약 70% 증가했다.

6월 AI 편집자 채용 수요는 179% 급증했다. 관련 기업도 2만3400개에 달한다. AI 이미지 제작자, AIGC 감독, AI 음향 작가 등 새로운 직종도 속속 등장하고 있다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 최근 중국에서는 AI 드라마 제작이 폭발적으로 증가하고 있다. 사진=바이두.  2026.09.02 chk@newspim.com

그러나 시장의 급성장 이면에서 '제작 과잉'이 새로운 문제점으로 부각되고 있다. 상반기 더우인에 올라온 AI 드라마·애니메이션 22만1900편 가운데 흥행작 비율은 0.47%에 불과했다. 90%가 넘는 작품은 눈에 띄는 성과를 내지 못했다. 비슷한 줄거리와 캐릭터, 이른바 '템플릿 얼굴'이 넘쳐나면서 시청자들의 피로감도 커지고 있다.

저가 유료 콘텐츠를 둘러싼 소비자 피해도 문제가 되고 있다. 한 회당 몇 마오(毛·1위안의 10분의 1)에 불과한 가격을 내세우지만 여러 편을 연속 시청하면 결제액이 크게 불어나는 사례가 발생하고 있다. 한 소비자는 가족이 위챗 미니프로그램에서 AI 단편극을 시청하다 3개월 반 동안 1만5600위안을 결제했다고 호소했다.

현재 AI 단편극 업체의 약 90%가 적자를 기록하는 등 자본시장에서도 아직 수익성이 입증되지 않았다는 평가가 나온다. 여기에 AI 모델 사용에 필요한 토큰 비용 상승과 플랫폼의 심사 강화까지 겹치면서 업계는 구조조정 국면에 들어가고 있다.

중국 정부와 플랫폼은 대응에 나섰다. 국가광전총국은 6월 AI 단편극을 투자 규모와 소재에 따라 관리하는 분류·등급 기준을 발표했으며, 7월부터 시행에 들어갔다. 또 9월 1일부터 시행된 '마이크로 단편극 발전관리방법'은 AI 생성 단편극의 경우 매회 눈에 띄는 위치에 AI 제작 사실을 표시하도록 하고, 이용자의 과도한 시청을 유도하는 추천 방식도 제한했다.

플랫폼 역시 보상체계를 강화하며 양보다 질을 중시하는 방향으로 전환하고 있다. 아이치이는 우수 AI 단편극에 최대 100만 위안의 보상을 내걸었고, 콰이서우와 더우인도 우수 작품에 대한 지원을 확대하고 있다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원 chk@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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