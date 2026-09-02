모트렉스 그룹 '엠티알', 현대차·KT·키즈노트와 4자 업무협약 체결

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 모트렉스 그룹의 특장 모빌리티 전문기업 엠티알이 현대자동차, KT, 키즈노트와 함께 차세대 어린이 통학차 안전솔루션 개발을 위한 업무협약을 체결했다고 2일 밝혔다.

이번 협약은 어린이 통학 과정에서 발생할 수 있는 승·하차 사고, 오탑승, 차량 내 아동 잔류·고립 등의 위험을 디지털 기술로 예방하고 차량부터 보호자까지 연결되는 통합 안전관리 체계를 구축하기 위해 추진됐다.

회사에 따르면 엠티알의 차량 제조·특장 기술과 현대자동차의 스타리아 EV 및 차량 데이터, KT의 정밀측위·통신·플랫폼 기술, 키즈노트의 학부모 커뮤니케이션 플랫폼을 결합한다.

엠티알은 현대자동차 스타리아 EV 기반 어린이 통학차 모델 '키디온(KIDI-ON)'의 개발과 양산을 주도하며, 현대자동차는 차량과 데이터를 제공한다. KT는 통신·클라우드 기반 플랫폼과 RTX Fast 정밀측위 서비스를 제공하고 키즈노트는 모바일 애플리케이션을 통해 보호자와 차량을 연결한다.

[사진=모트렉스]

회사에 따르면 솔루션이 적용되면 어린이 승·하차 여부와 차량 내 아동 잔류 여부를 확인하고 관련 안전 알림을 키즈노트 앱을 통해 보호자에게 실시간으로 전달한다. 차량 운행 중 발생할 수 있는 위험 상황에 대한 실시간 모니터링도 지원해 보호자와 교육기관이 안심할 수 있는 통학 환경을 조성할 계획이다.

엠티알은 이번 협력을 계기로 기존 차량 제작·판매 중심의 특장 사업에서 차량과 데이터·플랫폼을 결합한 서비스형 특장 모빌리티 사업으로 영역을 확대할 방침이다. 향후 어린이 통학차를 시작으로 다양한 특장 모빌리티 분야에서 디지털 서비스와 연계한 신규 사업모델을 발굴해 나갈 계획이다.

엠티알 관계자는 "이번 협력은 엠티알의 특장 모빌리티 제조·엔지니어링 역량에 각 분야 선도기업의 차량·통신·플랫폼 기술을 결합해 어린이 통학차 안전관리 수준을 높이는 프로젝트"라며, "글로벌 CPD 평가 기준 강화에 선제 대응해 차세대 안심 승·하차 솔루션을 구축하고 특장 모빌리티 기술 리더십과 사회적 가치를 함께 강화하겠다"고 밝혔다.

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