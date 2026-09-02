금융당국, '안전한 금융생활' 캠페인…AI 투자사기 예방 나선다

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AI로 전문가 사칭·가짜뉴스 유포, 고수익·원금보장 내세워 투자금 편취

금융당국, 연말까지 전광판·SNS 등 온·오프라인 홍보

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 금융당국이 인공지능(AI)을 활용한 전문가 사칭과 가짜뉴스 등으로 투자자를 현혹하는 불법 금융범죄에 대응하기 위해 '안전한 금융생활' 캠페인을 추진한다.

금융위원회와 금융감독원은 2일 한국방송광고진흥공사(KOBACO)의 안전한 금융생활 공익광고 캠페인을 방송하고 범정부 관계기관 및 금융권과 함께 온·오프라인 채널을 통한 홍보에 나선다고 밝혔다.

공익광고 주요 내용. [사진=금융감독원]

최근 불법 유사수신업자와 불법 금융투자업자 등이 AI를 활용해 전문가를 사칭하거나 가짜뉴스를 퍼뜨린 뒤 고수익·원금보장 등을 내세워 투자를 유인하고 투자금을 편취하는 사례가 지속되고 있다.

금융당국은 올해 들어서도 불법 리딩방 사기, 고수익·원금보장 투자 권유, 불법 핀플루언서 등과 관련한 소비자 경보를 잇달아 발표했다.

이번 공익광고는 일상생활에서 주변인이나 유사 전문가로부터 고수익·원금보장 등의 권유와 성공담을 접한 뒤 불안감을 느끼는 상황과 실제 피해사례 등을 보여주는 방식으로 구성됐다.

금융당국은 이를 통해 불법 금융범죄에 대한 경각심을 높이고, 불법 금융 접근 여부를 의심한 뒤 전문기관 상담과 사실관계 확인 등을 거쳐 신중하게 투자하는 금융생활을 강조할 계획이다.

공익광고는 금융위와 금감원 공식 사회관계망서비스(SNS)와 홈페이지를 비롯해 지자체 및 관계기관의 협조를 통한 옥외전광판, 청사 내 디스플레이 등에서도 송출된다. 금융권도 영업점 모니터와 공식 유튜브 등 자체 채널을 통해 광고를 순차적으로 송출할 예정이다.

특히 금융당국은 군 장병과 사회초년생 등 청년층의 금융투자 관심이 높아지는 점을 고려해 청소년·청년층을 대상으로 금융교육을 강화한다. 청소년기부터 불법 금융범죄 피해 예방요령을 익히도록 해 건전하고 지속가능한 투자관을 확립한다는 방침이다.

금융당국은 앞으로도 투자사기와 불법사금융 등 민생침해 금융범죄에 대한 대응요령을 알리는 홍보·교육 영상을 지속적으로 제작·배포하고 금융소비자의 금융역량을 높여 나갈 계획이다.

rkgml925@newspim.com