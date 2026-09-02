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금융당국, '안전한 금융생활' 캠페인…AI 투자사기 예방 나선다

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AI 핵심 요약

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  • 금융위·금감원이 2일 안전한 금융생활 캠페인을 시작했다
  • AI 사칭·가짜뉴스로 유인하는 투자사기 피해가 잇따랐다
  • 청년층 금융교육 강화로 불법금융 대응을 넓히겠다고 했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

AI로 전문가 사칭·가짜뉴스 유포, 고수익·원금보장 내세워 투자금 편취
금융당국, 연말까지 전광판·SNS 등 온·오프라인 홍보

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 금융당국이 인공지능(AI)을 활용한 전문가 사칭과 가짜뉴스 등으로 투자자를 현혹하는 불법 금융범죄에 대응하기 위해 '안전한 금융생활' 캠페인을 추진한다.

금융위원회와 금융감독원은 2일 한국방송광고진흥공사(KOBACO)의 안전한 금융생활 공익광고 캠페인을 방송하고 범정부 관계기관 및 금융권과 함께 온·오프라인 채널을 통한 홍보에 나선다고 밝혔다.

공익광고 주요 내용. [사진=금융감독원]

최근 불법 유사수신업자와 불법 금융투자업자 등이 AI를 활용해 전문가를 사칭하거나 가짜뉴스를 퍼뜨린 뒤 고수익·원금보장 등을 내세워 투자를 유인하고 투자금을 편취하는 사례가 지속되고 있다.

금융당국은 올해 들어서도 불법 리딩방 사기, 고수익·원금보장 투자 권유, 불법 핀플루언서 등과 관련한 소비자 경보를 잇달아 발표했다.

이번 공익광고는 일상생활에서 주변인이나 유사 전문가로부터 고수익·원금보장 등의 권유와 성공담을 접한 뒤 불안감을 느끼는 상황과 실제 피해사례 등을 보여주는 방식으로 구성됐다.

금융당국은 이를 통해 불법 금융범죄에 대한 경각심을 높이고, 불법 금융 접근 여부를 의심한 뒤 전문기관 상담과 사실관계 확인 등을 거쳐 신중하게 투자하는 금융생활을 강조할 계획이다.

공익광고는 금융위와 금감원 공식 사회관계망서비스(SNS)와 홈페이지를 비롯해 지자체 및 관계기관의 협조를 통한 옥외전광판, 청사 내 디스플레이 등에서도 송출된다. 금융권도 영업점 모니터와 공식 유튜브 등 자체 채널을 통해 광고를 순차적으로 송출할 예정이다.

특히 금융당국은 군 장병과 사회초년생 등 청년층의 금융투자 관심이 높아지는 점을 고려해 청소년·청년층을 대상으로 금융교육을 강화한다. 청소년기부터 불법 금융범죄 피해 예방요령을 익히도록 해 건전하고 지속가능한 투자관을 확립한다는 방침이다.

금융당국은 앞으로도 투자사기와 불법사금융 등 민생침해 금융범죄에 대한 대응요령을 알리는 홍보·교육 영상을 지속적으로 제작·배포하고 금융소비자의 금융역량을 높여 나갈 계획이다.

rkgml925@newspim.com

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韓 긴급구호대 네팔로...실종자 수색 [서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 네팔 홍수 현장에서 피해자 수색과 구조 활동을 지원하기 위한 대한민국 해외긴급구호대(KDRT)가 2일 네팔로 출발했다. 외교부는 KDRT 대원들과 구조 장비 등을 실은 공군 다목적 공중급유기 시그너스(KC-330)가 이날 자정쯤 경기도 성남 서울공항을 이륙해 네팔 카트만두로 향했다고 밝혔다. 네팔 홍수 피해자 수색 구조 활동을 지원하기 위한 대한민국 해외긴급구호대(KDRT)가 2일 새벽 성남 서울공항에서 공군 다목적 공중급유기 시그너스(KC-330)에 탑승하고 있다. [사진=국방부] 2026.09.02 KDRT는 이규호 외교부 개발협력국장을 구호대장으로 외교부 3명, 한국국제협력단(KOICA) 4명, 소방청 37명 등 총 44명으로 구성됐다. 공군 수송기에는 고해상도 드론과 매몰자 음향·영상 탐지기, 열화상 탐지기, 수중펌프, 급류 구조 및 수목·토석 제거 장비 등과 함께 구조견 5마리도 실렸다. 이번 KDRT 파견은 네팔 정부의 요청에 따른 것으로, 약 10일간 피해 지역에서 실종된 한국인 9명을 포함한 피해자 수색·구조 활동을 수행한다. KDRT는 이날 오전 카트만두에 도착해 네팔 정부 관계자 및 정부합동 신속대응팀과 협의를 거쳐 구체적인 수색 계획을 마련할 예정이다. 김진아 외교부 2차관은 서울공항에서 출발하는 KDRT 대원들을 격려하고, 수색·구조 임무 수행 과정에서 대원 개개인의 안전에도 만전을 기해달라고 당부했다. KDRT는 대규모 해외재난 발생 시 재난구호와 인명구조, 의료구호 등 피해국 지원을 위해 정부 부처와 관계기관 인력을 중심으로 구성되는 구호대다. KDRT는 2008년 중국 쓰촨성 지진 구호활동을 시작으로 지금까지 모두 11번 해외에 파견됐으며 이번이 12번째다. 한편, 실종된 한국인 9명에 대한 수색을 이어가고 있는 신속대응팀은 전날 네팔 육군과 사고 지역 일대에서 합동 수색을 실시했으나 이들의 소재를 파악할 수 있는 특이점을 발견하지 못했다. opento@newspim.com 2026-09-02 06:05
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FT "韓 장금상선 소유 유조선 피격" [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 미국이 호르무즈 해협 통제권을 확보했다고 공언하는 가운데, 한국 해운사 소유 선박을 포함한 유조선 2척이 해협을 지나다 피격당한 것으로 전해졌다. 1일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT)는 복수의 해상안보 분석가를 인용해 한국 장금상선(영문명: Sinokor·시노코) 소유의 '세네갈 프로스페리티(Senegal Prosperity)'호와 사우디아라비아 소유 유조선 '시드르(Sidr)'호가 전날(8월 31일) 밤 미군이 안전 항로로 지정한 오만 연안 해협에서 공격을 받았다고 보도했다. 다만 해협 일대의 통신 상태가 불안정해 해당 선박들의 신원이 공식 확인되지는 않았다고 덧붙였다. 앞서 영국 해사무역기구(UKMTO)도 정체불명의 발사체 3발이 유조선 1척을 타격했다고 공지했으나 선명은 밝히지 않았다. 이번 사건은 미군이 이란 라라크섬을 공습하자 이란이 요르단 내 미군 기지를 공격하는 등 미·이란 간 무력 충돌이 다시 격화하는 과정에서 발생했다. 이란은 호르무즈 해협을 빠져나가는 유조선들을 집중 표적 삼고 있으며, 지난 사흘간 쿠웨이트 유조선 2척이 잇따라 피격되기도 했다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 "해협을 완벽히 통제하고 있으며 매일 밤 평균 30척의 선박을 안전하게 호위하고 있다"고 성과를 과시했다. 하지만 해운 분석업체 윈드워드에 따르면 최근 하루 해협 통행량은 10~21척 수준에 그쳐 실제 안전 확보 여부를 둘러싼 의구심이 커지고 있다. 해협 내 긴장이 재고조되면서 브렌트유 선물 가격은 이날 장중 배럴당 92달러 선까지 치솟았다. 장금상선 측은 피격 여부를 묻는 공식 확인 요청에 아직 응답하지 않은 상태라고 FT는 전했다. 한편, 이란 당국은 호르무즈해협 통항 규정을 위반했다며 지난달 23일 유조선 45척을 블랙리스트에 올렸다. 이중에는 장금상선 소유 선박들도 포함됐다.  호르무즈해협 부근 오만해에서 공격을 당한 유조선에서 검은 연기가 솟아 오르고 있다. 사진은 본 기사 내용과 무관하다. [사진=로이터 뉴스핌] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 08:17

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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