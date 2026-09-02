미스터블루, 황성 '청풍' IP 자회사 게임에 접목…콘텐츠 시너지 강화

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'에오스 레드·블랙'에 영혼체 스킨·펫 콘텐츠로 구현



[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 미스터블루가 황성 작가의 대표 무협 캐릭터 '청풍'을 자회사 게임에 접목하며 웹툰·소설과 게임 사업 간 지식재산권(IP) 연계를 확대한다.

미스터블루는 2일 자회사 블루포션게임즈와 함께 '청풍'을 활용한 협업을 진행하고 있다고 밝혔다.

청풍은 블루포션게임즈가 서비스하는 '에오스 레드'와 '에오스 블랙'에서 영혼체 스킨과 펫 콘텐츠로 구현됐다.

이번 협업은 미스터블루가 보유한 무협 캐릭터 IP와 블루포션게임즈의 '에오스' IP를 결합하는 방식이다. 회사는 웹툰·소설 독자층의 게임 유입을 확대하고 캐릭터 콘텐츠 매출로 연계하는 크로스셀링(cross-selling) 모델을 구축할 계획이다.

미스터블루 로고. [사진=미스터블루]

보유 IP의 활용 범위를 게임 사업까지 확대해 웹툰·소설과 게임 사업을 연계한 수익 모델도 다각화한다는 구상이다.

미스터블루는 이날 5대1 주식병합 절차를 마무리하고 주식 거래를 재개했다.

이번 병합으로 1주당 액면가액은 기존 100원에서 500원으로 변경됐으며 발행주식 총수는 1661만5956주로 줄었다.

회사는 적정 유통주식 수를 유지하고 주식 거래 안정성을 높이기 위해 주식병합을 추진했다고 설명했다.

미스터블루 관계자는 "핵심 자산인 황성 작가의 '청풍' IP를 활용한 협업은 플랫폼 독자층의 게임 전환율을 높이고 자회사와의 사업적 시너지를 강화하는 계기가 될 것으로 기대한다"며 "주식병합을 마무리한 만큼 보유 IP를 활용한 웹툰·소설과 게임 간 수익 모델도 확대하겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com