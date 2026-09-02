전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.09.02 (수) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
경제 경제일반

속보

더보기

통신요금 기저효과 걷히자 물가 다시 3%대…대출금리까지 '이중고'

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 지난달 소비자물가가 3.1% 올라 3%대로 되돌아갔다.
  • 한은이 기준금리를 3.00%로 올리며 대출금리도 상승했다.
  • 글로벌 국채금리 급등으로 가계 이자와 소비 부담이 커졌다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

통신요금 기저효과, 8월 물가 0.63%p 끌어올려
주담대 금리 4.48%…기준금리 인상분 반영 대기
美 국채금리 4.8% 육박…가계 이자 부담 장기화

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 지난달 소비자물가 상승률이 다시 3%대로 올라선 가운데 기준금리와 대출금리까지 상승하면서 가계 부담이 커지고 있다. 통계상 물가 상승 폭에는 일시적인 요인이 상당 부분 반영됐지만, 석유류와 서비스 가격 상승이 이어지는 상황에서 이자 부담까지 늘어나 체감경기에는 부담으로 작용할 전망이다.

특히 한국은행이 두 달 연속 기준금리를 올린 데 이어 미국을 비롯한 주요국 국채금리까지 급등하면서 국내 대출금리가 높은 수준을 장기간 유지할 가능성도 커지고 있다. 생활비와 원리금 상환 부담이 동시에 늘어나 변동금리 차주와 자영업자 등 취약계층을 중심으로 소비 여력이 위축될 수 있다는 우려가 나온다.

◆ 통신요금 기저효과에 물가 다시 3%대…생활물가 3.2%

2일 국가데이터처가 발표한 '2026년 8월 소비자물가동향'에 따르면, 지난달 소비자물가지수는 전년 동월보다 3.1% 상승했다. 물가 상승률은 지난 6월 3.2%에서 7월 2.8%로 낮아졌다가 한 달 만에 다시 3%대로 올라섰다.

지난달 물가 상승률이 확대된 데에는 지난해 통신요금 감면에 따른 기저효과가 크게 작용했다. 지난해 8월 SK텔레콤이 해킹 사태에 대한 보상 차원에서 가입자 통신요금의 50%를 감면했던 영향이 사라지면서 올해 8월 통신 물가가 전년 동월 대비 16.6% 상승한 것이다.

통신 부문은 전체 물가 상승률을 0.63%포인트(p) 끌어올렸다. 전체 소비자물가 상승률 3.1% 가운데 약 5분의 1이 통신요금에서 발생한 셈이다.

통신요금 기저효과는 근원물가에도 반영됐다. 가격 변동성이 큰 식료품과 에너지를 제외한 근원물가지수는 3.4% 올라 전달 2.6%보다 상승 폭이 0.8%p 확대됐다. 다만 통신서비스가 식료품·에너지 제외지수에 포함되는 만큼, 근원물가 상승 폭만으로 기조적인 물가 압력이 그만큼 강해졌다고 해석하기는 어렵다.

설 명절 앞두고 무·배추,과일 가격이 급등하는 가운데 6일 서울 서초구 양재 하나로마트점에서 소비자들이 가격과 품질을 살펴보고 있다. 한편 정부는 이르면 이번주 물가 관리 대책을 발표 할 예정이다. [사진 = 뉴스핌DB]

기저효과와 별개로 석유류와 서비스 가격의 오름세도 이어졌다. 석유류는 국제유가와 환율 상승 등의 영향으로 1년 전보다 14.2% 뛰어 전체 물가를 0.54%p 끌어올렸다. 서비스 물가는 3.7% 상승해 전체 물가에 2.04%p 기여했다. 개인서비스는 3.5%, 공공서비스는 6.5% 각각 올랐다.

지출 목적별로 보면 교통은 7.2%, 음식·숙박은 2.8%, 주택·수도·전기·연료는 1.9% 상승했다. 반면 농축수산물은 지난해보다 2.6% 하락해 전체 물가 상승률을 0.21%p 낮췄다.

자주 구매하는 생필품을 중심으로 산출하는 생활물가지수는 3.2% 상승했다. 식품은 0.8% 오르는 데 그쳤지만, 식품 이외 품목이 4.8% 뛰면서 전체 생활물가 상승률을 끌어올렸다.

전년 동월 대비 농축수산물 물가는 하락했으나 전월과 비교하면 폭염 등의 영향으로 채소 가격이 크게 올랐다. 신선채소는 한 달 만에 12.5% 상승했다. 배추는 37.0%, 시금치는 68.2%, 오이는 40.4% 각각 올랐으며 신선식품지수도 전월보다 3.0% 상승했다.

◆ 기준금리 두 달 연속 인상…주담대 금리 4.48%로 상승

생활비가 오르는 가운데 가계의 이자 부담도 커지고 있다. 앞서 한은 금융통화위원회는 지난달 27일 기준금리를 연 2.75%에서 3.00%로 0.25%p 인상했다. 지난 7월 연 2.50%에서 2.75%로 올린 데 이어 두 달 연속 금리를 인상한 것이다.

기준금리가 3%대로 올라선 것은 지난 2024년 11월 이후 1년 9개월 만이다. 한은은 수출 호조와 내수 회복으로 성장세가 예상보다 강한 가운데, 물가 상승률이 상당 기간 목표 수준인 2%를 웃돌 것으로 예상된다며 인상 배경을 설명했다. 수도권 주택시장과 가계부채 등 금융안정 위험도 인상 결정에 영향을 미쳤다.

실제 은행 대출금리는 지난달 기준금리 인상분이 반영되기 전부터 오르고 있다. 한은에 따르면 지난 7월 예금은행의 신규 취급액 기준 가계대출 금리는 연 4.64%로 전달보다 0.14%p 상승했다. 지난 4월 이후 3개월 연속 오름세다.

주택담보대출 금리는 연 4.48%로 한 달 새 0.12%p 올라 2023년 11월 이후 2년 8개월 만에 가장 높은 수준을 기록했다. 고정형 주담대 금리는 연 4.76%로 전달보다 0.23%p 올랐고, 변동형도 연 4.35%로 0.08%p 상승했다.

지난달 기준금리 인상분이 시장금리와 은행 대출금리에 순차적으로 반영되면 가계의 이자 부담은 더욱 커질 가능성이 크다는 분석이다.

단순 계산으로 대출금리가 0.25%p 오를 경우 대출잔액 1억원당 연간 이자 부담은 25만원 늘어난다. 7월과 8월의 기준금리 인상 폭인 0.50%p가 모두 대출금리에 반영된다고 가정하면 3억원을 빌린 차주의 연간 이자 부담은 150만원 증가한다.

다만 실제 부담이 늘어나는 시점과 규모는 대출 상품별 금리 산정 기준과 금리 재조정 주기, 은행 가산금리 등에 따라 달라진다. 기존 고정금리 대출자는 만기나 대환 전까지 직접적인 영향을 받지 않을 수 있지만, 변동금리 차주와 신규 대출자는 금리 상승의 영향을 상대적으로 빠르게 받게 될 것으로 예상된다.

은행권의 주택담보대출 변동금리가 인상되는 16일 오후 서울 여의도 63컨벤션센터 전망대에서 시민들이 바깥 풍경을 보고 있다. 15일 전국은행연합회에 따르면 주택담보대출 금리에 기준이 되는 코픽스(COFIX·자금조달비용지수)가 1.16%로 전월 대비 0.14%포인트(p) 급등했다. [사진 = 뉴스핌DB]

◆ 글로벌 국채금리 급등…韓 시장금리도 상승 압력

여기에 글로벌 국채금리 급등까지 겹치면서 국내 대출금리의 추가 상승 가능성도 커지고 있다. 기준금리 인상뿐만 아니라 은행의 자금 조달 비용을 좌우하는 시장금리도 함께 오를 수 있어서다.

1일(현지시간) 미국 10년 만기 국채금리는 장중 4.8%에 육박하며 2025년 1월 이후 가장 높은 수준으로 올라섰다. 일본 10년물 국채금리도 장중 3.00%를 기록해 1996년 이후 30년 만에 최고치를 나타냈다.

영국 30년물 국채금리는 1998년 이후, 독일 10년물 금리는 2011년 이후 각각 가장 높은 수준으로 상승했다. 블룸버그가 집계한 글로벌 국채 수익률 지표도 3.72%까지 오르며 2008년 중반 이후 최고치를 경신했다.

글로벌 국채금리가 동반 상승한 것은 중동 정세 불안과 국제유가 상승으로 인플레이션 우려가 다시 커졌기 때문으로 분석된다. 미국 등 주요국의 재정적자와 국채 발행 확대, 인공지능(AI) 인프라 투자를 위한 기업의 회사채 발행 증가도 채권 공급과 자금 수요를 늘리며 시장금리를 끌어올리고 있는 상황이다.

미 달러화.[사진=로이터 뉴스핌]

미국 장기금리 상승은 국내 채권시장에도 부담으로 작용한다. 미국 국채금리가 오르면 상대적으로 한국 채권의 투자 매력이 낮아질 수 있어 국내 국고채 금리에도 상승 압력이 가해진다. 국고채 금리 상승은 은행채를 비롯한 금융채와 회사채 금리 상승으로 이어질 수 있다.

특히 고정형 주택담보대출 금리는 주로 금융채 5년물 금리를 준거로 삼는다. 글로벌 채권금리 상승이 국내 금융채 금리로 전이되면 한은이 기준금리를 추가로 인상하지 않더라도 신규 주담대 금리가 더 오르거나 높은 수준에 머물 수 있다는 전망이다.

변동형 주담대도 영향에서 자유롭지 않다. 변동형 금리의 기준인 코픽스는 은행의 예·적금과 은행채 등 자금 조달 비용을 반영하기 때문이다. 시장금리 상승으로 은행의 조달 비용이 높아지면 일정한 시차를 두고 코픽스와 변동형 대출금리에도 반영될 수 있다.

소비자물가지수에는 주택담보대출이나 신용대출 이자가 직접 포함되지 않는다. 따라서 소비자물가 상승률 3.1%와 기준금리 3.00%를 단순히 더해 가계 부담을 계산할 수는 없다. 다만 상품과 서비스 가격 상승으로 가처분소득의 구매력이 줄어드는 상황에서 이자 지출까지 늘어나면 가계가 소비를 줄일 가능성이 커질 수밖에 없다. 특히 소득 대비 원리금 상환 부담이 큰 변동금리 차주와 자영업자, 취약차주에게 충격이 집중될 수 있다는 우려다.

[서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 신현송 한국은행 총재가 27일 오전 서울 중구 한국은행에서 열린 금융통화위원회 통화정책방향 기자간담회에서 발언을 하고 있다. 2026.08.27 photo@newspim.com

당분간 통화당국의 고민도 깊어질 전망이다. 물가 상승세를 억제하려면 긴축 기조를 유지해야 하지만, 금리를 추가로 올릴수록 가계부채와 소비에 미치는 부담은 커진다.

신현송 한은 총재는 지난달 27일 기자간담회에서 두 달 연속 기준금리를 올린 데 대해 "관례에서 벗어난 조치로 시장에 강한 시그널을 줬다"며 "기준금리가 3%로 가면서 모든 주체가 그 여파를 점검해야 한다는 데 공감대가 있었다"고 말했다.

추가 금리 인상 가능성도 열려 있다. 금통위원들이 제시한 향후 6개월 기준금리 전망의 중간값은 3.25%로, 현 수준보다 한 차례 추가 인상을 시사했다. 신 총재도 "향후 6개월간 완만한 금리 인상이 예상된다"고 밝혔다.

더구나 주요국 장기금리가 동반 상승하면 한은의 추가 인상 여부와 별개로 국내 시장금리와 대출금리가 높은 수준에 머물 수 있다. 물가를 잡기 위한 긴축이 가계의 이자 부담과 소비 위축으로 이어지는 가운데, 글로벌 고금리까지 겹치면서 변동금리 차주와 자영업자 등 취약계층의 부담이 당분간 이어질 전망이다.

rang@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
韓 긴급구호대 네팔로...실종자 수색 [서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 네팔 홍수 현장에서 피해자 수색과 구조 활동을 지원하기 위한 대한민국 해외긴급구호대(KDRT)가 2일 네팔로 출발했다. 외교부는 KDRT 대원들과 구조 장비 등을 실은 공군 다목적 공중급유기 시그너스(KC-330)가 이날 자정쯤 경기도 성남 서울공항을 이륙해 네팔 카트만두로 향했다고 밝혔다. 네팔 홍수 피해자 수색 구조 활동을 지원하기 위한 대한민국 해외긴급구호대(KDRT)가 2일 새벽 성남 서울공항에서 공군 다목적 공중급유기 시그너스(KC-330)에 탑승하고 있다. [사진=국방부] 2026.09.02 KDRT는 이규호 외교부 개발협력국장을 구호대장으로 외교부 3명, 한국국제협력단(KOICA) 4명, 소방청 37명 등 총 44명으로 구성됐다. 공군 수송기에는 고해상도 드론과 매몰자 음향·영상 탐지기, 열화상 탐지기, 수중펌프, 급류 구조 및 수목·토석 제거 장비 등과 함께 구조견 5마리도 실렸다. 이번 KDRT 파견은 네팔 정부의 요청에 따른 것으로, 약 10일간 피해 지역에서 실종된 한국인 9명을 포함한 피해자 수색·구조 활동을 수행한다. KDRT는 이날 오전 카트만두에 도착해 네팔 정부 관계자 및 정부합동 신속대응팀과 협의를 거쳐 구체적인 수색 계획을 마련할 예정이다. 김진아 외교부 2차관은 서울공항에서 출발하는 KDRT 대원들을 격려하고, 수색·구조 임무 수행 과정에서 대원 개개인의 안전에도 만전을 기해달라고 당부했다. KDRT는 대규모 해외재난 발생 시 재난구호와 인명구조, 의료구호 등 피해국 지원을 위해 정부 부처와 관계기관 인력을 중심으로 구성되는 구호대다. KDRT는 2008년 중국 쓰촨성 지진 구호활동을 시작으로 지금까지 모두 11번 해외에 파견됐으며 이번이 12번째다. 한편, 실종된 한국인 9명에 대한 수색을 이어가고 있는 신속대응팀은 전날 네팔 육군과 사고 지역 일대에서 합동 수색을 실시했으나 이들의 소재를 파악할 수 있는 특이점을 발견하지 못했다. opento@newspim.com 2026-09-02 06:05
사진
FT "韓 장금상선 소유 유조선 피격" [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 미국이 호르무즈 해협 통제권을 확보했다고 공언하는 가운데, 한국 해운사 소유 선박을 포함한 유조선 2척이 해협을 지나다 피격당한 것으로 전해졌다. 1일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT)는 복수의 해상안보 분석가를 인용해 한국 장금상선(영문명: Sinokor·시노코) 소유의 '세네갈 프로스페리티(Senegal Prosperity)'호와 사우디아라비아 소유 유조선 '시드르(Sidr)'호가 전날(8월 31일) 밤 미군이 안전 항로로 지정한 오만 연안 해협에서 공격을 받았다고 보도했다. 다만 해협 일대의 통신 상태가 불안정해 해당 선박들의 신원이 공식 확인되지는 않았다고 덧붙였다. 앞서 영국 해사무역기구(UKMTO)도 정체불명의 발사체 3발이 유조선 1척을 타격했다고 공지했으나 선명은 밝히지 않았다. 이번 사건은 미군이 이란 라라크섬을 공습하자 이란이 요르단 내 미군 기지를 공격하는 등 미·이란 간 무력 충돌이 다시 격화하는 과정에서 발생했다. 이란은 호르무즈 해협을 빠져나가는 유조선들을 집중 표적 삼고 있으며, 지난 사흘간 쿠웨이트 유조선 2척이 잇따라 피격되기도 했다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 "해협을 완벽히 통제하고 있으며 매일 밤 평균 30척의 선박을 안전하게 호위하고 있다"고 성과를 과시했다. 하지만 해운 분석업체 윈드워드에 따르면 최근 하루 해협 통행량은 10~21척 수준에 그쳐 실제 안전 확보 여부를 둘러싼 의구심이 커지고 있다. 해협 내 긴장이 재고조되면서 브렌트유 선물 가격은 이날 장중 배럴당 92달러 선까지 치솟았다. 장금상선 측은 피격 여부를 묻는 공식 확인 요청에 아직 응답하지 않은 상태라고 FT는 전했다. 한편, 이란 당국은 호르무즈해협 통항 규정을 위반했다며 지난달 23일 유조선 45척을 블랙리스트에 올렸다. 이중에는 장금상선 소유 선박들도 포함됐다.  호르무즈해협 부근 오만해에서 공격을 당한 유조선에서 검은 연기가 솟아 오르고 있다. 사진은 본 기사 내용과 무관하다. [사진=로이터 뉴스핌] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 08:17

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동